‘Valentina Valiente’, la nueva novela de Latina protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand: fecha y hora de estreno

La ficción nacional se renueva con la llegada de ‘Valentina Valiente’, la nueva telenovela de Latina Televisión, que promete conquistar al público con una historia cargada de emociones, secretos familiares y un romance que desafía los prejuicios sociales. Protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand, la producción debutará abriendo una nueva etapa en el horario estelar del canal.

Un drama familiar que explora el abandono, la rivalidad y el amor

“Valentina Valiente” presenta una trama intensa donde el abandono y la rivalidad marcan el destino de sus personajes. Tras 12 años de ausencia, el regreso del padre reabre heridas profundas en una familia dividida por el dolor y el resentimiento. El perdón será un camino difícil, pero la esperanza de reconstrucción y la posibilidad de una segunda oportunidad también estarán presentes.

La novela aborda temas universales como los secretos guardados, los vínculos rotos por la ambición y el poder, y la lucha por encontrar el amor en medio de las adversidades. En este universo, la envidia y la venganza juegan un papel clave, pero el romance entre los protagonistas demostrará que el amor puede surgir aún en los escenarios más hostiles.

Fecha y hora de estreno: ¿Cuándo podrás ver ‘Valentina Valiente’?

De acuerdo a las redes sociales y anuncios oficiales de Latina Entretenimiento, ‘Valentina Valiente’ se estrena este miércoles 4 de marzo a las 8:00 p.m. “

Desde este MIÉRCOLES a las 8:00 p. m., Valentina Valiente llega con una historia de sueños, secretos y decisiones que pondrán a prueba su corazón. No todo será felicidad: la envidia traerá conflictos… y el amor aparecerá cuando menos lo imagine”, señalan en los avances promocionales.

“Valentina Valiente” debuta este miércoles 4 de marzo a las 8:00 p.m. en Latina, con Mayra Goñi y Rodrigo Brand como protagonistas.

Un elenco de lujo

La apuesta de Latina por la ficción familiar se refleja en un elenco diverso y experimentado. Mayra Goñi regresa a un protagónico tras “Te Volveré a Encontrar”, compartiendo escena con Rodrigo Brand. Completan el reparto nombres como Roberto Moll, Katia Condos, Mariel Ocampo, Haydeé Cáceres, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Nuñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarca, Marisela Puicón, Mara Minchán, Alessa Witchell y Flor Castillo.

Durante la conferencia de prensa, el elenco celebró la oportunidad de formar parte de una historia que busca conectar con toda la familia peruana y ofrecer un relato lleno de giros inesperados, pasión y lucha por los sueños.

Mayra Goñi y Rodrigo Brand se besan en ‘Yo Soy’

El lanzamiento de “Valentina Valiente” fue acompañado de una visita especial de Mayra Goñi y Rodrigo Brand a “Yo Soy”, donde caracterizados como sus personajes, protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche. Tras cantar en vivo y mostrar la química que los une, el dúo selló la presentación con un romántico beso, confirmando que el romance será uno de los ejes centrales de la telenovela.

Mayra Goñi demostró su potencia vocal y carisma, mientras Brand aportó complicidad y energía al escenario. La escena dejó en claro que la historia de Valentina y Alejandro promete emociones intensas y será uno de los grandes atractivos de la ficción.

La producción más esperada de la temporada

‘Valentina Valiente’ se perfila como una de las apuestas más fuertes de Latina para este 2026, buscando renovar la oferta de telenovelas nacionales y atraer a un público ávido de historias cercanas, emotivas y de calidad. Con una trama que entrecruza pasado y presente, secretos familiares, ambición y esperanza, la producción promete mantener a los televidentes al filo del asiento.

La expectativa crece ante el regreso de Mayra Goñi a un protagónico, el debut de Rodrigo Brand como galán y la suma de figuras consagradas y nuevos talentos en el reparto.

Mayra Goñi agradecida con su protagónico en Valentina Valiente.