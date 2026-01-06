Perú

Mayra Goñi y su regreso a la TV como protagonista de la telenovela ‘Valentina Valiente’: “Es un sueño cumplido”

La actriz y cantante asume el papel principal en la nueva telenovela de Latina TV tras varios años dedicada en el extranjero. Goñi destacó el valor personal y profesional de este proyecto y aseguró que se siente identificada con la historia de lucha de su personaje.

Promoción de Valentina Valiente, telenovela de Latina TV. Producción es protagonizada por Mayra Goñi. Fuente: Latina TV

El regreso de Mayra Goñi a la televisión como protagonista de Valentina Valiente marca un nuevo capítulo en la carrera de la actriz y cantante, quien después de varios años de estar en el extranjero y enfocarse a la música, asume un reto central en la pantalla de Latina Televisión. La artista se mostró agradecida por el respaldo recibido y calificó este papel como “un sueño cumplido” y un paso clave en su desarrollo profesional.

Valentina Valiente, la nueva telenovela de Latina Televisión, presenta la historia de una joven que enfrenta la vida con coraje y determinación, luchando desde abajo para sacar adelante a su familia. La ficción busca conectar con el público a través de una trama que pone el foco en el esfuerzo, la dignidad y el amor familiar. La protagonista, interpretada por Goñi, se gana la vida junto a sus hermanos subiendo a los buses y cantando para llevar sustento a casa, mientras sostiene la promesa de proteger y cuidar a su abuela y sus hermanos menores.

Mayra Goñi agradecida con su protagónico en Valentina Valiente.

Agradecida por el protagónico

Mayra Goñi se mostró agradecida por esta nueva etapa y explicó el significado personal de este proyecto. “Protagonizar Valentina Valiente es un sueño cumplido para mí. Es un paso muy importante en mi carrera y lo vivo con mucha gratitud y responsabilidad. Esta historia no solo me reta actoralmente, sino que también me representa, porque habla de una mujer que lucha, que se cae y se vuelve a levantar, y creo que muchas personas se van a sentir identificadas con ella”.

La actriz enfatizó que este personaje le permite crecer, exigirse y demostrar lo que ha construido a lo largo de los años, al tiempo que remarcó la importancia de la disciplina y la perseverancia en su carrera.

El elenco de la telenovela cuenta con figuras reconocidas del medio como el mexicano Rodrigo Brand, coprotagonista. Además de Roberto Moll, Haydee Cáceres, Josué Subauste, Gabriel Quintana, Matthew Lizarbe, Leandra Nuñez, Gustavo Borjas, Brahian Labarca, Marisela Puicón, Mara Minchán, Katia Condos, Mariel Ocampo, Alessa Witchell y Flor Castillo.

Mayra Goñi protagonizará Valentina Valiente con el mexicano Rodrígo Brand.

La trama de Valentina Valiente se centra en los desafíos cotidianos de la protagonista, quien debe sobreponerse a las dificultades económicas y sociales con trabajo y esperanza. La historia muestra a una joven querida por su barrio y dispuesta a luchar por los suyos, lo que, en palabras de Goñi, representa a miles de jóvenes peruanos que encaran la vida con valentía y fe en un mañana mejor. “Este protagónico me permite crecer muchísimo como artista, exigirme más, explorar nuevas emociones y demostrar todo lo que he venido construyendo a lo largo de los años. Lo tomo como una confirmación de que el trabajo constante, la disciplina y la fe en uno mismo siempre dan frutos”, afirmó la actriz.

Rodrigo Brand fue parte de la preventa de Latina. IG

El regreso de Goñi a la televisión peruana se produce tras varios años de residencia en el extranjero, etapa en la que siempre estuvo en comunicación con sus seguidores. La artista mantuvo su vínculo con el Perú y con el público local a través de las redes sociales y de lanzamientos musicales, pero su retorno como figura central de una telenovela marca un punto de inflexión en su trayectoria. La actriz expresó: “Estoy muy agradecida por la oportunidad y con muchísimas ganas de seguir aprendiendo y creciendo en este camino”.

¿Quién es el coprotagonista de Mayra Goñi?

Rodrigo Brand, actor mexicano de 27 años, es el actor qye dará vida al galán de Mayra Goñi en la telenovela Valentina Valiente. El artista se ha consolidado como una de las jóvenes promesas de la televisión latinoamericana gracias a su participación en exitosas producciones de TelevisaUnivision. Su trayectoria incluye papeles destacados en telenovelas como La Mexicana y el Güero, Mi Fortuna es Amarte y Mi Camino es Amarte, donde ha demostrado versatilidad y carisma, cualidades que lo han posicionado ante el público juvenil y familiar.

Valentina Valiente será protagonizado por Mayra Goñi y Rodrigo Brand. IG

Brand inició su carrera en populares series como La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho, logrando reconocimiento por su naturalidad frente a cámaras. Su personaje de Brandon en La Mexicana y el Güero fue clave para su proyección internacional, mientras que en Mi Camino es Amarte interpretó a JuanPa Gallardo, un atleta decidido y sensible.

En entrevistas con medios como People en Español, el actor señaló que la perseverancia y la constancia han sido fundamentales en su carrera. Ahora, como coprotagonista junto a Mayra Goñi en la telenovela peruana Valentina Valiente, Brand da un paso importante hacia el mercado internacional, en una apuesta de Latina Televisión por mezclar talentos nacionales y extranjeros y ampliar su alcance en la región.

Rodrigo Brand acompañaría a Mayra Goñi en su próxima telenovela.

BCRP empezó el 2026 comprando US$ 100 millones de dólares y el tipo de cambio bajó ligeramente

El Banco Central de Reserva realizó sus dos primera compras de dólares del año. El tipo de cambio no se alteró mucho

¿Una venta inmobiliaria puede ser anulada años después? Un caso en Tarapoto enciende las alarmas para inversionistas en zonas turísticas

El riesgo de anular ventas certificadas genera desconfianza en el mercado y podría impactar negativamente en el valor de los terrenos, según el Colegio de Notarios de San Martín

Renzo Reggiardo califica de “lamentable” la agresión de Kira Alcarraz a un fiscalizador del SAT y recuerda: “Los cargos son efímeros”

No es la primera vez que la congresista de Podemos Perú se ve envuelta en escándalos por agresión. En el pasado, incluso llegó a amenazar a una periodista con “estamparla” contra la pared

Una nueva guerra por las plazas de prostitución en Lima: no es el Tren de Aragua, sino dos bandas peruanas

Un conflicto interno por la imposición de cobros ilegales y la vigilancia constante ha provocado que sectores clave de la capital sean escenario de balaceras, explosiones y amenazas contra las trabajadoras sexuales

Precio del dólar bajó: Así cerró el tipo de cambio hoy 6 de enero en Perú

Consulta el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

