Esta región del norte de Perú evalúa postergar el inicio de clases 2026 por el Niño Costero: Conoce cuál

Las autoridades advirtieron que las lluvias más intensas se presentarían hacia la quincena de marzo, justo cuando está previsto el inicio del año escolar, lo que podría afectar el traslado seguro de miles de estudiantes y docentes en distintas provincias

Residentes de una zona afectada
Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

Las lluvias intensas por el Fenómeno El Niño Costero vuelven a encender las alertas en el norte del país, justo cuando miles de estudiantes se preparan para el inicio del año escolar 2026. En medio de los pronósticos que anticipan precipitaciones de consideración durante la quincena de marzo, una región del Perú ya evalúa tomar una decisión que podría impactar directamente en el calendario académico.

Se trata de Piura, donde el prefecto regional ha planteado públicamente la posibilidad de postergar el inicio de clases ante el riesgo que implicaría el desplazamiento diario de alumnos y docentes en medio de eventuales desbordes, aniegos y vías afectadas. La propuesta surge en un contexto en el que el Senamhi ha advertido sobre condiciones climáticas adversas que coincidirían con el arranque oficial del año escolar.

Piura evalúa retrasar el año escolar por lluvias del Niño Costero

Foto: Andina
Foto: Andina

El prefecto de Piura, Hermer Alzamora, solicitó a las autoridades del sector Educación analizar la viabilidad de reprogramar el comienzo de las actividades escolares en la región. Según explicó, los reportes meteorológicos alertan sobre precipitaciones intensas hacia la mitad de marzo, un periodo clave porque coincide con el retorno a las aulas.

“Recomendamos a las autoridades evaluar la posibilidad de dejar ese espacio entre la quincena de marzo donde se anuncian las lluvias intensas, que no hayan clases o al menos postergarlas por la seguridad de los estudiantes y docentes», manifestó la autoridad.

La preocupación radica principalmente en el traslado seguro de la comunidad educativa, especialmente en provincias donde las lluvias torrenciales suelen generar interrupciones de carreteras, activación de quebradas y acumulación de agua en zonas urbanas. Cada temporada de Niño Costero deja en evidencia la vulnerabilidad de diversos distritos frente a eventos climáticos extremos.

Alzamora reconoció que modificar el calendario escolar 2026 no es una decisión sencilla, ya que existe una programación oficial previamente establecida. Sin embargo, señaló que el escenario debe ser evaluado técnicamente para evitar exponer a riesgos innecesarios a estudiantes y profesores.

“Resulta un tanto complicado el tema de la postergación de clases, pero tampoco es que no se pueda. Habría que evaluar la posibilidad, los pros y contras, para no arriesgar a los niños y a los docentes que se desplazan día a día”, indicó.

Distintas instituciones educativas solicitan mantenimiento en sus instalaciones

Esta situación afecta a los
Esta situación afecta a los 120 escolares del centro educativo Francisco Bolognesi, en el distrito de Huarmaca.

En paralelo, el prefecto precisó que actualmente se ejecutan trabajos de mitigación en drenes, quebradas y puntos considerados críticos. No obstante, subrayó que estas acciones responden a una lógica reactiva más que preventiva.

“Lo ideal sería el tema de la prevención, haber trabajado para que esto no se dé, pero cada año se declara en emergencia, se junta la plataforma de gestión de riesgo de desastres y ya están actuando. Ese trabajo ya está establecido para la mitigación, más no para la prevención”, señaló.

De acuerdo con lo informado, existen pedidos formales de distintas instituciones y representantes de la comunidad educativa para revisar tanto la fecha de inicio del año escolar como el estado del mantenimiento de los locales educativos. Estos planteamientos serían abordados en la próxima reunión de la plataforma regional de gestión del riesgo de desastres.

“Hay pedidos de distintas instituciones sobre el reinicio del año escolar y para acelerar el mantenimiento a los locales escolares. Es muy probable que en la próxima reunión de la plataforma se apruebe por mayoría o unanimidad algún pedido como la postergación de las clases”, sostuvo.

Mientras se mantenga la alerta por el Fenómeno El Niño Costero, la decisión final quedará en manos de las autoridades regionales y del sector Educación, que deberán evaluar los informes técnicos y el impacto que tendría una eventual reprogramación del inicio de clases en Piura, una de las regiones históricamente más afectadas por las lluvias en el país.

Sporting Cristal 1-0 Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

El cuadro ‘bajopontino’, con cuatro bajas, intentará dar la sorpresa en Venezuela para soñar con la clasificación a la fase de grupos. Sigue las incidencias

JNE lanza ‘Pregúntale a tu Candidato’ para el debate presidencial previo a las Elecciones Perú 2026: así puedes mandar tu consulta

La ciudadanía peruana podrá enviar sus interrogantes de forma virtual hasta el 9 de marzo y solo 72 serán seleccionadas para ser respondidas en vivo por los 36 postulantes durante seis jornadas programadas a fines de marzo

Caso Adrián Villar: crecen los pedidos de aumentar la pena por fuga tras accidente de tránsito

El fallecimiento de Lizeth Marzano reabre el debate sobre la severidad de las penas por huir del lugar de un accidente. Juristas y familiares exigen cambios en la ley y cuestionan los argumentos de la defensa y la lentitud judicial

Hernán Barcos mantiene diálogo con Mano Menezes tras su designación como técnico de Perú: “Hablé con él, estamos para lo que necesite”

El longevo goleador de FC Cajamarca ha revelado una charla con el actual seleccionador nacional. Ha demostrado su entera disposición para cualquier asunto vinculado al fútbol local

Yoshimar Yotún cobró con efectividad un penal en Sporting Cristal vs Carabobo por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026

Una vez más, el capitán ‘celeste’ se hizo cargo de un tiro clave para adelantar al equipo del Rímac en una llave de Copa Libertadores. Encarriló así el triunfo en Venezuela

