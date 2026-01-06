Mario Hart se despide de ‘Mande quien mande’ tras tres años: “Cierro este capítulo con gratitud”

Mario Hart deja ‘Mande quien mande’ y recibe emotivas reacciones de María Pía y Carlos Vílchez. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La televisión peruana inició el 2026 y Mario Hart anunció oficialmente su salida del programa ‘Mande quien mande’ (MQM), espacio del que formó parte durante tres años y que se convirtió en una etapa clave dentro de su desarrollo profesional en la pantalla chica.

El anuncio no se dio en un set ni en una entrevista, sino a través de un emotivo mensaje en redes sociales, donde el conductor abrió su corazón y dejó ver el significado que tuvo esta experiencia en su vida.

Fue mediante su cuenta personal de Instagram que el esposo de Korina Rivadeneira comunicó que ya no continuará en el programa de la 1 de la tarde por América Televisión, sorprendiendo a una audiencia que lo había incorporado con naturalidad al elenco del magazine.

“Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida profesional. Después de 3 años de mucho aprendizaje, risas, retos y crecimiento, me despido de Mande quién Mande”, escribió Hart, marcando el inicio de una despedida cargada de agradecimiento y reflexión.

Desde su ingreso a ‘MQM’, Mario Hart asumió el reto de consolidarse como co-conductor, un rol que le permitió mostrarse más allá de su faceta como cantante y ex chico reality. Durante este tiempo, compartió conducción con figuras como María Pía Copello y Carlos Vílchez, logrando una dinámica que fue bien recibida por el público y que le permitió conectar con una audiencia familiar, diversa y fiel al horario.

En su mensaje, Hart dejó claro que no se va con cuentas pendientes, sino con una mochila llena de aprendizajes. Aseguró que de esta etapa se lleva grandes recuerdos, amistades reales y experiencias que marcarán su camino profesional. “Gracias a cada persona que formó parte de este programa: producción, técnicos, conductores, equipo creativo y a todos los que trabajan detrás de cámaras y hacen posible que la magia suceda día a día”, añadió, evidenciando el reconocimiento al trabajo colectivo que sostiene un programa en vivo.

Uno de los puntos más destacados de su despedida fue el espacio que dedicó al público, al que reconoció como un pilar fundamental durante su permanencia en el magazine. El exchico reality no olvidó mencionar a quienes lo aceptaron frente a cámaras y lo acompañaron cada tarde junto a María Pía y Carlos Vílchez, conocido por su personaje de La Carlota. “Ustedes son la razón de todo”, escribió.

El mensaje cerró con palabras que reflejan madurez y proyección a futuro. “Cierro este capítulo con gratitud y orgullo, sabiendo que lo vivido aquí deja huella. Los caminos continúan, los sueños siguen, y el cariño queda. Gracias, Mande quien Mande. Hasta pronto”, concluyó, dejando abierta la posibilidad de nuevos proyectos sin caer en dramatismos ni despedidas definitivas.

La salida de Mario Hart de ‘MQM’ no tardó en generar reacciones, especialmente de quienes compartieron con él el día a día del programa. Una de las primeras en pronunciarse fue María Pía Copello, quien utilizó también sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de afecto y complicidad. “¡Amigo de mi corazón, nos vamos a encontrar muy muy pronto! Estoy segura”, escribió la conductora, dejando en claro que el vínculo profesional trascendió hacia una amistad personal.

Por su parte, Carlos Vílchez también se sumó a las reacciones y destacó el lazo que formó con Hart durante estos años. “Sé que en el camino nos encontraremos… esto es parte de la TV… para mí lo más importante es que gané un verdadero amigo y me siento feliz por eso … Te quiero mucho”, expresó, remarcando que, más allá de los cambios propios de la televisión, quedan las relaciones humanas construidas fuera de cámaras.

Hasta el momento, Hart no ha anunciado cuáles serán sus próximos pasos profesionales. Sin embargo, sus palabras dejan entrever que los nuevos caminos ya están en marcha y que este adiós no significa un alejamiento de la televisión, sino una pausa para abrir nuevas oportunidades.

