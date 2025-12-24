Perú

Korina Rivadeneira viajó fuera del país tras despedirse de Desvelados: programa no regresa el 2026

La conductora cerró una etapa en la televisión peruana y decidió viajar al extranjero junto a su familia. Previo a ello, agradeció las muestras de cariño

Korina Rivadeneirase viajó fuera del país tras despedirse de Desvelados.

La última emisión de ‘Desvelados’ marcó el final de una etapa para Korina Rivadeneira. La conductora e influencer venezolana protagonizó una despedida cargada de emociones en la pantalla de América TV. Entre lágrimas y palabras sinceras, agradeció el apoyo del público y del equipo, dejando claro el significado personal que tuvo para ella la conducción del programa. El ciclo, que no regresará en 2026, cerró sus puertas con gestos de afecto y una audiencia conmovida por el adiós de la modelo y actriz.

En la última transmisión, Rivadeneira recibió una carta de Mario Hart, su esposo, quien le dedicó un mensaje especial. Al leerlo en vivo, la conductora apenas pudo contener la emoción. “Quiero que sepan que los quiero muchísimo, gracias por acompañarnos en ‘Desvelados’ todos estos días. Los amo mucho, no puedo hablar…”, expresó, deteniéndose para recomponerse.

“Mario me mandó un mensaje muy bonito para este programa que es una despedida para mí. Los amo mucho, ha sido hermoso. Los amo con todo mi corazón”, agregó, mientras la audiencia y sus compañeros la rodeaban con muestras de afecto.

Korina Rivadeneira se despidió de
Korina Rivadeneira se despidió de Desvelados, programa que conducía con Tato Luna.

El inicio de una nueva etapa

El cierre de ‘Desvelados’ no solo significó el fin de su participación en el espacio, sino también el inicio de una nueva etapa personal. Tras despedirse del programa, Korina Rivadeneira decidió dejar el país junto a Mario Hart y sus hijos. La familia viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas de fin de año y disfrutar de unas vacaciones, compartiendo imágenes y videos del viaje en sus redes sociales. Las publicaciones mostraron momentos familiares y la complicidad de la pareja con sus dos hijos, que aprovecharán este tiempo para descansar y fortalecer lazos lejos de las cámaras.

La salida de Rivadeneira de ‘Desvelados’ sorprendió a los seguidores del programa, quienes le enviaron mensajes de apoyo y buenos deseos para sus próximos proyectos.

Antes de viajar, Korina Rivadeneira protagonizó una tierna sesión de fotos con sus hijos. Tanto la venezolana como sus pequeños sorprendieron al posar como modelitos para la campaña navideña de la marca Skechers. Los tres demostraron ser muy unidos en una serie de instantáneas donde la complicidad familiar enorgulleció a la actriz.

Korina Rivadeneira protagonizó tierna sesión
Korina Rivadeneira protagonizó tierna sesión de fotos con sus hijos.

Su salud emocional

En las semanas previas al cierre del programa, Korina Rivadeneira compartió detalles sobre su salud emocional. La venezolana reveló que, hace cinco meses, recibió un diagnóstico de alopecia provocada por estrés emocional. La caída abundante de cabello, sumada a la carga de trabajo, la falta de descanso y el estrés, afectó su bienestar general y le generó episodios de ansiedad. En respuesta, inició un tratamiento integral con cambios en la alimentación, medicación, vitaminas y sesiones de mesoterapia, lo que le permitió mejorar su estado físico y emocional.

La conductora también habló abiertamente sobre la importancia de cuidar la salud mental. A través de sus redes sociales, contó que atraviesa un proceso de depresión y asiste a terapia psicológica. “La experiencia me ha permitido comprender lo difícil que resulta afrontar este trastorno. Es fundamental pedir apoyo y cuidar de uno mismo”, expresó, alentando a sus seguidores a buscar ayuda profesional y priorizar el bienestar personal. Su testimonio fue recibido con empatía y generó mensajes de apoyo de parte de la comunidad digital.

Korina Rivadeneira celebró la Navidad
Korina Rivadeneira celebró la Navidad anticipada con sesión de fotos.

El viaje de Korina Rivadeneira y su familia a Estados Unidos fue recibido con entusiasmo por sus fans, quienes celebraron la oportunidad de que la conductora disfrute de tiempo de calidad junto a Mario Hart y sus hijos.

“Mi felicidad es esto, me siento viva y plena con mi familia. Tanta suerte, tan millonaria; me sobra amor”, escribió Korina Rivadeneira en su cuenta de Instagram. Además, publicó un video donde se le ve disfrutando de la nieve con su familia.

Korina Rivadeneira viajó fuera del
Korina Rivadeneira viajó fuera del país después de despedirse de Desvelados.

