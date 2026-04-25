Se conoció la resolución de la Comisión de Disciplinaria tras apelación de Universitario por actos racistas: “Infundada”

Universitario se alista para recibir a Alianza Atlético por el Torneo Apertura 2026. (Universitario)

La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 sancionó al Club Universitario de Deportes tras determinar que aficionados ubicados en la tribuna sur del Estadio Monumental profirieron insultos racistas contra dos jugadores de UTC, según el informe presentado por el árbitro Michael Espinoza. La medida adoptada incluye la reducción del aforo en esa zona de la gradería para los próximos partidos.

Además de la restricción en el público, el club ha recibido una multa de 33 mil soles y la obligación de implementar una campaña de concientización sobre discriminación en su entorno. Estas decisiones forman parte del paquete de sanciones aplicadas por el órgano legal de la Liga 1.

La respuesta en Ate no se hizo esperar. Franco Velazco, administrador de Universitario, comunicó la intención de apelar la sanción y expresó el desacuerdo institucional con las medidas impuestas. No obstante, la Comisión Disciplinaria resolvió desestimar el pedido de los ‘merengues’, por lo que el club deberá cumplir con las disposiciones establecidas.

“DECLARAR INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el Club Universitario de Deportes. CONFIRMAR la Resolución No. 4, mediante la cual se sancionó al CLUB UNIVERSITARIO DE DEPORTES con: (i) la disputa de su próximo partido en condición de local con una limitación del treinta por ciento (30%) de la capacidad habilitada de la tribuna sur del estadio en el que dicho encuentro se dispute; (ii) el pago de una multa ascendente a cinco (5) UIT; y, (iii) la obligación de publicar y mantener difundida, a través de sus canales oficiales de redes sociales”, se lee en el oficio que publicó el periodista Gerson Cuba en sus redes sociales.

La Comisión de Disciplina declaró infundada la apelación de Universitario de Deportes.

Los drásticos cambios de Jorge Araujo para Universitario vs Alianza Atlético

Universitario de Deportes se prepara para recibir a Alianza Atlético este domingo 26 de abril en el Estadio Monumental, con la consigna de sostener el impulso positivo que logró tras dejar atrás una racha adversa que derivó en la salida de Javier Rabanal.

El ciclo bajo la conducción de Jorge Araujo comenzó con una contundente goleada de 4-1 sobre Deportivo Garcilaso, resultado que marcó el inicio de una nueva etapa. De cara a su segundo partido al frente del equipo, el entrenador nacional planea introducir modificaciones significativas en la alineación titular.

Uno de los cambios más destacados es la posible vuelta de Diego Romero al arco, desplazando a Miguel Vargas al banco de suplentes. El periodista Gustavo Peralta señaló que existe una alta probabilidad de que Romero retome la titularidad para este compromiso.

El arquero tiene chances de volver al titularato para duelo con Alianza Atlético. (L1 Max)

En el armado del equipo, Araujo prioriza la gestión física de los jugadores pensando también en el siguiente desafío por la Copa Libertadores 2026 ante Nacional de Uruguay. Por eso, evitará exigir a futbolistas que recién superan lesiones, como Matías Di Benedetto y Lisandro Alzugaray, quienes serían reservados para el torneo internacional.

En cuanto a la lista de convocados, Sekou Gassama volverá a quedar fuera por segunda vez consecutiva, tras no ser considerado ante Deportivo Garcilaso. Todo indica que el delantero senegalés está cerca de desvincularse del club, ya que no entra en los planes del técnico para lo que resta de la temporada.