Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica.

La deflagración en el gasoducto del sistema Camisea el pasado 1 de marzo en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, ubicado en el Bajo Urubamba, región Cusco; no solo fue el origen de la crisis de desabastecimiento de GNV en Lima. También causó graves afectaciones a la salud y al ambiente.

El incidente impactó principalmente a los ciudadanos de las comunidades de Kitaparay y Saringabeni. Aproximadamente 500 personas e inegrantes de unas 60 familias presentan síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, mareos e irritación ocular, según informaron líderes comunales y autoridades a TV Perú.

De acuerdo con Abraham Taracaya, teniente gobernador de Kitaparay, los síntomas comenzaron el mismo domingo del accidente y persistieron en los días siguientes. Taracaya explicó a TV Perú que tanto la exposición al gas como al humo tras la explosión causaron estos problemas de salud en la población, mientras que autoridades de Saringabeni advirtieron el posible riesgo de contaminación del río local.

Las familias afectadas exigen una evaluación médica urgente, así como la presencia de brigadas especializadas para atender la emergencia. Líderes comunales y el regidor Jhon Luna han demandado que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las autoridades sanitarias informen sobre las causas del accidente, adopten medidas técnicas que prevengan otros incidentes y realicen un monitoreo ambiental independiente con participación comunitaria.

El aspecto económico en este caso también es relevante pues también se solicita que, en caso de que corresponda, se otorgue un resarcimiento económico a las familias perjudicadas.

El municipio de Saringabeni estableció un grupo de contingencia. Delegados de Defensa Civil de Megantoni han intervenido proporcionando apoyo inicial a los afectados, informó TV Perú.

Intervención del gasoducto es compleja

El gasoducto de Camisea atraviesa selva virgen y terrenos sin vías de acceso, lo que complica las labores de reparación y la atención sanitaria. Según TV Perú, trasladar maquinaria pesada solo es posible mediante helicópteros, ya que no existen carreteras y el transporte fluvial resulta inviable por las condiciones de los ríos.

La empresa TGP y el consorcio responsable han pedido el apoyo del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para realizar la movilización aérea. El plazo estimado para la reparación del ducto y restablecimiento de la seguridad ha sido fijado en 14 días desde el incidente, indican fuentes consultadas.

Pese a las coordinaciones, hasta la fecha se han presentado retrasos en la llegada de equipos y personal técnico a la zona. La dispersión de comunidades afectadas y la lejanía del hospital de Quillabamba agravan las dificultades para la atención especializada de los pacientes.

Demandas y acciones de las comunidades y autoridades

Representantes de Kitaparay y Saringabeni han destacado la necesidad de transparencia y participación comunitaria en la evaluación del daño ambiental y en la gestión de la emergencia. Taracaya precisó a TV Perú que los representantes de TGP llegaron a la zona dos días después del accidente.

Las comunidades exigen una evaluación integral e independiente de los daños y la presencia permanente de personal médico, así como brigadas de monitoreo ambiental.

Los ciudadanos también piden ser informados de manera detallada sobre las causas del incidente y soluciones inmediatas para evitar nuevos casos. El regidor Luna planteó la importancia de estudiar el impacto en el río Saringabeni y priorizar la salud y seguridad de los habitantes locales.