Perú

Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica

Mientras en Lima se agrava la crisis por desabastecimiento de GNV, las comunidades de Kitaparay y Saringabeni, en Megantoni, piden auxilio por graves consecuencias para su salud

Guardar
Deflagración en Megantoni: 500 personas
Deflagración en Megantoni: 500 personas afectadas por fuga de gas natural piden atención médica.

La deflagración en el gasoducto del sistema Camisea el pasado 1 de marzo en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, ubicado en el Bajo Urubamba, región Cusco; no solo fue el origen de la crisis de desabastecimiento de GNV en Lima. También causó graves afectaciones a la salud y al ambiente.

El incidente impactó principalmente a los ciudadanos de las comunidades de Kitaparay y Saringabeni. Aproximadamente 500 personas e inegrantes de unas 60 familias presentan síntomas como dolor de cabeza, dolor de garganta, vómitos, mareos e irritación ocular, según informaron líderes comunales y autoridades a TV Perú.

De acuerdo con Abraham Taracaya, teniente gobernador de Kitaparay, los síntomas comenzaron el mismo domingo del accidente y persistieron en los días siguientes. Taracaya explicó a TV Perú que tanto la exposición al gas como al humo tras la explosión causaron estos problemas de salud en la población, mientras que autoridades de Saringabeni advirtieron el posible riesgo de contaminación del río local.

La salud de las comunidades
La salud de las comunidades de Kitaparay y Saringabeni es afectada por la deflagración de gas natural en el gasoducto de Camisea.

Las familias afectadas exigen una evaluación médica urgente, así como la presencia de brigadas especializadas para atender la emergencia. Líderes comunales y el regidor Jhon Luna han demandado que la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) y las autoridades sanitarias informen sobre las causas del accidente, adopten medidas técnicas que prevengan otros incidentes y realicen un monitoreo ambiental independiente con participación comunitaria.

El aspecto económico en este caso también es relevante pues también se solicita que, en caso de que corresponda, se otorgue un resarcimiento económico a las familias perjudicadas.

El municipio de Saringabeni estableció un grupo de contingencia. Delegados de Defensa Civil de Megantoni han intervenido proporcionando apoyo inicial a los afectados, informó TV Perú.

Intervención del gasoducto es compleja

El gasoducto de Camisea atraviesa selva virgen y terrenos sin vías de acceso, lo que complica las labores de reparación y la atención sanitaria. Según TV Perú, trasladar maquinaria pesada solo es posible mediante helicópteros, ya que no existen carreteras y el transporte fluvial resulta inviable por las condiciones de los ríos.

La falta de suministro de GNV golpea duramente a los taxistas. En sus testimonios, revelan cómo el cambio a gasolina reduce sus ganancias a la mitad y la dificultad que enfrentan al intentar ajustar las tarifas, ya que los pasajeros se niegan a pagar el incremento. Paula Elizalde | Infobae Perú

La empresa TGP y el consorcio responsable han pedido el apoyo del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú para realizar la movilización aérea. El plazo estimado para la reparación del ducto y restablecimiento de la seguridad ha sido fijado en 14 días desde el incidente, indican fuentes consultadas.

Pese a las coordinaciones, hasta la fecha se han presentado retrasos en la llegada de equipos y personal técnico a la zona. La dispersión de comunidades afectadas y la lejanía del hospital de Quillabamba agravan las dificultades para la atención especializada de los pacientes.

Demandas y acciones de las comunidades y autoridades

Representantes de Kitaparay y Saringabeni han destacado la necesidad de transparencia y participación comunitaria en la evaluación del daño ambiental y en la gestión de la emergencia. Taracaya precisó a TV Perú que los representantes de TGP llegaron a la zona dos días después del accidente.

Minem ordena detener la venta
Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

Las comunidades exigen una evaluación integral e independiente de los daños y la presencia permanente de personal médico, así como brigadas de monitoreo ambiental.

Los ciudadanos también piden ser informados de manera detallada sobre las causas del incidente y soluciones inmediatas para evitar nuevos casos. El regidor Luna planteó la importancia de estudiar el impacto en el río Saringabeni y priorizar la salud y seguridad de los habitantes locales.

Temas Relacionados

MegantoniCamiseaGas NaturalGNVCuscoperu-noticias

Más Noticias

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Con un equipo alternativo, los ‘cremas’ enfrentaron a la UCV, dirigida por ‘Chemo’ del Solar, que estuvo cerca de quedarse con la victoria en Campo Mar

Universitario empató con César Vallejo

Aumento de pensión para maestros a S/3.500,70 regresa al Pleno para definir su destino

El dictamen observado por la expresidenta Dina Boluarte vuelve a estar en agenda del Pleno, pero no en el apartado de las medidas que se aprobarán por insistencia

Aumento de pensión para maestros

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

El técnico de la escuadra nacional mencionó a jugadoras como Ángela Leyva, quienes actualmente sobresalen en el voleibol europeo con sus respectivos clubes. El siguiente torneo para la ‘bicolor’ está previsto para julio de este año

Antonio Rizola adelantó el regreso

Las sanciones más comunes detectadas en colegios privados durante 2025, según Indecopi

Las medidas de control de la entidad buscan orientar a las familias sobre sus derechos. Las infracciones se aplicaron a instituciones de distintos niveles y regiones del país

Las sanciones más comunes detectadas

Minem ordena detener la venta de GNV para taxis y vehículos particulares en grifos de Lima tras emergencia en Camisea

Infobae Perú conversó con Martín Mejía Del Carpio director general de Cálidda Perú, quien afirmó que los grifos que vendan GNV a vehículos menores están infringiendo la ley. Reconoció que es posible un incremento del precio de taxis en Lima Metropolitana

Minem ordena detener la venta
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Domingo Pérez implica a

José Domingo Pérez implica a Tomás Gálvez en caso Lizeth Marzano: fiscal de la Nación sería uno de los ‘peces gordos’ de Adrián Villar

Tras salir de prisión, Daniel Urresti pide votar por su esposa y expone plan de seguridad de Podemos Perú

Adriana Tudela se arrepiente de censurar a José Jerí: “Viéndolo hacia atrás, no debímos haberlo hecho”

Ética verá denuncia contra Milagros Jauregui por difusión de imágenes de niñas en situación vulnerable en su hogar ‘Casa del Padre’

Gobierno declara emergencia de 14 días en el suministro de gas natural tras fuga y deflagración en Camisea

ENTRETENIMIENTO

Telemundo incorpora a Pol Deportes

Telemundo incorpora a Pol Deportes para la cobertura del Mundial: “Sí se cumplen los sueños”

Flavia Laos habla de la posibilidad de ser telonera de BTS tras firmar con HYBE, la misma disquera

Miguel Bosé en Lima: horarios, accesos, recomendaciones y más para el concierto del español

María Pía Copello denuncia estafa con casino que lleva su imagen y la de su esposo: “No se dejen engañar”

Masiel Málaga y ‘Churrito’ Hinostroza reaparecen juntos y niegan el fin de su relación

DEPORTES

Antonio Rizola adelantó el regreso

Antonio Rizola adelantó el regreso de Maguilaura Frías y reveló las voleibolistas de Europa que serán llamadas a la selección peruana

Universitario empató con César Vallejo en amistoso: los golazos de Yuriel Celi y canterano Christopher Loayza

Jean Ferrari señaló la primera preocupación de Mano Menezes tras su desginación como DT de Perú: “Tiene las ideas muy claras”

Jean Ferrari opinó sobre declaraciones de André Carrillo y reveló si Perú será local en altura: “La idea es considerar Juliaca”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fase 3 ida de la Copa Libertadores 2026