Perú

Rafael López Aliaga insiste con el fraude y ahora condiciona su ingreso al Senado: “Jurar o no va a depender”

Candidato de Renovación Popular exige que se anulen más de 4 mil actas, sino no asumiría como senador, a pesar de ser uno de los más votados

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Candidato presidencial condiciona su ingreso al Congreso de la República a que exista "transparencia y garantía de legalidad". Video: Facebook Renovación Popular

El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, condicionó su ingreso al Senado de la República a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) atienda sus denuncias de un supuesto fraude.

“Mi decisión de jurar o no como senador va a depender justamente de si hay transparencia y garantía de legalidad. Legitimidad yo diría que ya no la tiene, francamente. Ya lo que ha hecho el señor Corvetto con la omisión culposa del Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por el señor Burneo, ya el daño está hecho. El daño internacional que nos han hecho es fatal”, dijo López Aliaga en conferencia.

Al 80% de actas procesadas en la elección del Senado por distrito único nacional, López Aliaga figura como el tercer candidato candidato con mayor voto preferencial, solo superado por el fujimorista Miguel Torres y José Castillo Terrones, hermano del golpista expresidente Pedro Castillo.

Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)
Rafael López Aliaga, candidato presidencial del partido Renovación Popular, se dirige a sus simpatizantes mientras las autoridades electorales continúan el recuento de votos dos días después de las elecciones generales en Lima, Perú, el martes 14 de abril de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

En su conferencia de prensa, el líder de Renovación Popular insistió con la narrativa de un inexistente fraude electoral y solicitó anular 4.500 actas supuestamente irregulares.

Cabe precisar que esta rueda de prensa tuvo lugar luego de que el Pleno del JNE acordó por unanimidad no convocar elecciones complementarias en las mesas que se vieron afectadas por las fallas logísticas de la ONPE el mismo día de las elecciones el domingo 12 de abril.

No habrá elecciones complementarias

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resolvió por unanimidad este 24 de abril la inviabilidad de realizar elecciones complementarias en Lima durante el actual proceso electoral, una exigencia central del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Esta decisión se tomó tras un análisis técnico-jurídico y la revisión de los informes de las instancias correspondientes, comunicó oficialmente el tribunal electoral.

La determinación del JNE responde al reclamo de López Aliaga, líder de Renovación Popular, quien convocó a una manifestación en la avenida de la Peruanidad, donde solicitó la organización de nuevos comicios en las mesas afectadas antes del 3 de mayo. El candidato alegó que ciudadanos no lograron votar el 12 y 13 de abril por fallas logísticas atribuidas a la ONPE y acusó de irregularidades al organismo, llegando a responsabilizar directamente al presidente del JNE, Roberto Burneo: “Elecciones complementarias antes del 3 de mayo, señor Burneo, si no lo hace, no le garantizo nada”. Además, sostuvo que “los peruanos han sido violados, han sido maltratados, han sido vejados”.

JNE declara inviable realización de elecciones complementarias
JNE declara inviable realización de elecciones complementarias

El tribunal electoral indicó que el proceso de las Elecciones Generales 2026 “se encuentra en curso y no ha concluido”. Detallaron que, mientras los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el pleno avanzan en la revisión de actas observadas y resoluciones de nulidad, se mantiene el cumplimiento estricto de la legislación en vigor. El JNE aseguró que su actuación respeta los principios de preclusión, seguridad jurídica y legalidad electoral.

Al rechazar la solicitud de elecciones complementarias, el JNE reafirmó su compromiso de “garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto irrestricto de la voluntad popular expresada en las urnas”. En el mismo comunicado, llamó a la ciudadanía a buscar información solo en los canales oficiales y a las organizaciones políticas a actuar con responsabilidad.

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