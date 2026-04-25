Valentina Valiente: Don Edmundo confirma que Valentina es su nieta al reconocer pulsera que le obsequió de niña

El hallazgo de una joya de la niñez revela el verdadero origen de Valentina y transforma los vínculos entre los personajes, abriendo un nuevo capítulo en la historia. Latina

La serie “Valentina Valiente” ha alcanzado uno de sus puntos más emotivos y reveladores con la confirmación de que Valentina es la nieta perdida de Don Edmundo. En los últimos episodios, la trama se ha centrado en el misterioso vínculo que une a ambos personajes, desatando una oleada de emociones entre los seguidores de la producción.

Bryan revela que Valentina es nieta de Don Edmundo. Latina/ Valentina Valiente

En el capítulo 36, Don Edmundo encuentra la pieza que faltaba para unir su pasado con el presente: una pulsera de la infancia de Valentina. La escena inicia con una confesión sincera de la joven, quien relata que solo guarda una pulsera de su niñez como recuerdo.

Ante esto, Edmundo le pide que se la muestre. Al ver el objeto, el impacto es inmediato. “Yo le regalé una idéntica a Gracia María cuando cumplió siete años”, afirma, reconociendo el diseño y las iniciales grabadas en la joya. La emoción invade el ambiente al comprender que la pulsera es la prueba definitiva: Valentina es su nieta perdida.

Valentina le muestra a Don Edmundo la cadena que guardaba desde niña. Latina/ captura

Durante el reencuentro, Edmundo no puede contener las lágrimas y abraza a Valentina, sellando así el fin de una larga búsqueda y el inicio de una nueva etapa familiar.

“Después de quince años… mi nieta”, pronuncia, conmovido. Este episodio no solo cierra un ciclo de incertidumbre, sino que abre un futuro lleno de esperanza para ambos.

Don Edmundo reconoce la cadena de Valentina y la abraza emocionado Latina/ captura

Recuerdos que regresan y puertas que se abren

La confirmación de la identidad de Valentina desata una serie de recuerdos en la joven. En una escena íntima, Don Edmundo le muestra antiguos álbumes familiares. Las fotografías, los paisajes y hasta los caballos de la hacienda despiertan en Valentina sensaciones que creía olvidadas. “Trueno”, exclama al reconocer el caballo que montaba de niña, sorprendiendo al propio Edmundo. Otros recuerdos, como los sabores de la infancia y el rostro de doña Rosa, vuelven a su memoria, fortaleciendo el vínculo recién descubierto.

Este proceso de rememoración no solo ayuda a Valentina a reconstruir su pasado, sino que la impulsa a compartir la verdad con quienes la rodean.

La noticia de su posible parentesco con Don Edmundo lleva a Valentina a sincerarse con Alejandro (Rodrigo Brand). Aún incrédula, intenta ordenar las piezas del rompecabezas de su pasado. Entre emoción y dudas, revive momentos y canciones que la conectan con la familia Echegaray. Sin embargo, la revelación no está exenta de miedo. El principal obstáculo es Frida, quien ha mostrado rechazo hacia Valentina y podría convertirse en su principal adversaria si la verdad sale a la luz.

Valentina Valiente confiesa que no recuerda nada desde los 7 años y que fue adoptada. Latina/ Valentina Valiente

Alejandro, por su parte, la apoya y le recuerda que, de confirmarse todo, ella tiene pleno derecho a ocupar un lugar en esa familia. Valentina, dividida entre la ilusión y la incertidumbre, sabe que la decisión que tome puede transformar su destino.

El consejo de la abuela Dolores

Valentina también comparte la noticia con su abuela Dolores, la mujer que la crió y la apoyó incondicionalmente. Dolores se emociona al conocer la posibilidad de que su nieta pertenezca a la familia Echegaray, pero no puede evitar expresar su preocupación. “El dinero cambia a la gente”, le advierte, temiendo que la fortuna y el cambio de vida puedan alejarlas. Valentina, firme, promete que nada ni nadie las separará.

Ambas acuerdan mantener el secreto hasta tener total certeza, conscientes de que una revelación apresurada podría desatar problemas y poner a prueba los lazos familiares.

Pese a la convicción de Edmundo y las pruebas afectivas, no todos están dispuestos a aceptar la verdad sin reservas. Frida, movida por la desconfianza y su ambición, insiste en la necesidad de una prueba de ADN antes de celebrar el hallazgo. Edmundo acepta la propuesta, decidido a disipar cualquier duda y proteger a Valentina de posibles decepciones.

Dónde ver “Valentina Valiente”

Todos los capítulos de la serie están disponibles en el canal de YouTube de Latina Televisión y en Latina.pe, donde los seguidores pueden revivir cada episodio y descubrir cómo evolucionará la historia de Valentina y la familia Echegaray.

Valentina y Don Edmundo sorprendidos por revelación de Bryan. Latina/ Valentina Valiente