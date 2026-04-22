Mark Vito recibió la visita de su novia en ‘La Granja VIP’: celebraron su aniversario en el aislamiento

El americano recibió a su pareja en una sorpresa en la granja en una fecha especial, luego de más de un mes de encierro en la competencia | La Granja VIP

El tiktoker mantiene una relación sentimental con Leslie Echevarría, y aquel día ambos cumplían su primer año de noviazgo. La distancia y el aislamiento propios del formato habían marcado la fecha, pero la producción del programa optó por darle un giro especial a la jornada.

Mark Vito y su novia Leslie celebran su aniversario en un reencuentro emotivo dentro del aislamiento de ‘La Granja VIP’, compartiendo un momento especial con globos de corazón de fondo.

En medio de la transmisión, Leslie Echevarría ingresó al refugio para reencontrarse con Vito. El ambiente se tornó íntimo y emotivo. Leslie llevó consigo algunos postres para engreír a su pareja, mientras que Vito le entregó una manualidad que había preparado durante su estadía en la granja. El reencuentro permitió que la pareja compartiera gestos de cariño y recordara lo que más aprecian uno del otro, reafirmando el vínculo que los une a pesar de la distancia.

Tras un breve intercambio de palabras y muestras de afecto, la producción concedió a la pareja unos minutos de privacidad antes de que Vito retornara a la competencia. El gesto se destacó como uno de los momentos más significativos de la edición, mostrando el lado humano de los concursantes en medio de la presión del reality.

Mark Vito y su novia Leslie celebran un emotivo aniversario en 'La Granja VIP', compartiendo un reencuentro especial durante su aislamiento.

Mark Vito desea tener hijos con Leslie Echevarría

El deseo de futuro de la pareja quedó en evidencia días antes de la visita, cuando Mark Vito fue invitado a dedicar unas palabras a Leslie Echevarría después de salvarse de la eliminación el 11 de abril. Lo que no sabía Vito en ese momento era que Leslie lo observaba a través del monitor del set.

Con visible felicidad, el influencer sorprendió al confesar: “Yo prometí a mi suegra que, si me salvaba, le voy a dar un nieto”. La declaración generó aplausos y risas entre los participantes, quienes celebraron con entusiasmo la espontaneidad de Vito. Más animado, el también padre de Kyara y Kaori Villanella reafirmó su compromiso con un toque de humor: “Este gringo sí cumple”, agregó entre sonrisas.

Mark Vito fue sorprendido por su novia Leslie Echavarría en su centro de votación, donde también estuvo presente el padre de Leslie para brindarle apoyo. YouTube

Al descubrir que Leslie lo estaba observando desde el set, Vito no ocultó su alegría. Aunque no pudo verla directamente por cuestiones técnicas, ambos lograron una breve conversación. El participante expresó cuánto extrañaba a su pareja y la gratitud que sentía por los detalles recibidos: “I love you so much, muchísimas gracias por todo. Te extraño, no sabes. Amor, por todos los detalles que me das, te voy a recompensar”, manifestó emocionado.

En respuesta, Leslie le aseguró: “Amorcito, te voy a esperar”. Así, la pareja dejó en claro que el aislamiento y la exposición mediática no han debilitado su relación. Por el contrario, ambos han encontrado en estos gestos públicos una oportunidad para reafirmar el compromiso y el afecto que los une, mientras el público sigue de cerca su historia dentro y fuera de la competencia.