Perú

Facultad de la UNMSM establece uso ‘inclusivo’ de baños: “Podrán ser utilizados en función de la identidad de género”

Los servicios higiénicos del tercer piso de la Facultad de Ciencias Sociales de la San Marcos podrán ser usados según la identidad de género y no el sexo biológico, informó el decanato

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Un cartel de baño inclusivo con figuras de hombre, mujer y género neutro en primer plano. Al fondo, estudiantes frente a la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM
Un cartel de baños inclusivos se observa en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNMSM, mientras estudiantes caminan por sus instalaciones. (San Marcos)

La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) oficializó la implementación del uso “inclusivo” de los servicios higiénicos ubicados en el tercer piso de su sede, medida que entró en vigencia desde el miércoles 22 de abril y que ya viene generando debate entre estudiantes y usuarios en redes sociales.

A través de un comunicado institucional, el decanato informó que la decisión se adopta “en el marco del compromiso institucional con la promoción de un entorno inclusivo, respetuoso y libre de discriminación”.

Según el documento difundido por la facultad, “los servicios higiénicos de estudiantes ubicados en el tercer piso, anteriormente diferenciados para mujeres y varones, pasan a ser de uso inclusivo a partir del miércoles 22 de abril”.

Asimismo, se precisa que estos espacios “podrán ser utilizados en función de la identidad de género de cada persona, promoviendo así el respeto a la diversidad y la convivencia armoniosa entre los y las integrantes de nuestra comunidad”.

La Facultad de Ciencias Sociales también aclaró que la disposición tiene carácter temporal. “Cabe precisar que esta disposición tiene carácter transitorio, en tanto se emitan los lineamientos y directivas correspondientes por parte de las autoridades competentes del Rectorado”, señala el pronunciamiento.

Dos manos, una con chaqueta beige y anillo, otra con reloj y tatuajes, flanquean un letrero azul de "Baño para Todo Género" en una pared clara
Manos enmarcan un letrero azul de "Baño para Todo Género", que promueve la inclusión y accesibilidad para todas las identidades y expresiones de género. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa línea, indicó que la medida fue adoptada “como una buena práctica orientada a garantizar el respeto de los derechos fundamentales, la dignidad de las personas y la no discriminación”.

Finalmente, las autoridades exhortaron a los estudiantes y trabajadores a mantener el orden y la convivencia dentro de las instalaciones. “Exhortamos a toda la comunidad universitaria a hacer uso responsable de estos espacios, manteniendo siempre una conducta basada en el respeto mutuo”, concluye el comunicado.

El debate por los baños “inclusivos” que marcó un antecedente en Perú

La decisión adoptada por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no surge en un vacío. Durante 2025, el país vivió una intensa controversia luego de que Lima Airport Partners (LAP), operador del aeropuerto Jorge Chávez, implementara señalización de servicios higiénicos inclusivos en algunas áreas del terminal aéreo. La medida generó reacciones divididas entre colectivos que la respaldaron por considerarla una política de no discriminación y sectores que la rechazaron por contravenir las categorías tradicionales de baños para hombres y mujeres.

El debate escaló hasta el Congreso de la República, donde Alejandro Muñante impulsó una propuesta legislativa que posteriormente derivó en la Ley N.° 32331. Esta norma estableció criterios sobre el uso de servicios higiénicos en edificaciones de uso público, señalando que estos deben ser utilizados conforme al sexo biológico, con determinadas excepciones contempladas en la ley.

La discusión también tuvo repercusión política luego de los cuestionamientos de parlamentarios y activistas, entre ellos la congresista Susel Paredes, quien expresó su oposición a la norma al considerar que podía afectar derechos de personas trans y de la población LGTBIQ+. De hecho, en un acto confrontacional, propició el ingreso de una persona trans a un baño destinado para mujeres biológicas en el Congreso, un hecho que derivó en una denuncia ética parlamentaria.

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