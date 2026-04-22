Perú

José María Balcázar reconoce que ordenó postergar el pago por los aviones F-16, pese a contrato firmado

Presidente se desdice. Excanciller Hugo de Zela reveló que hoy es el último día para que el Estado peruano haga el primer desembolso para la adquisición, sino enfrentaría “graves consecuencias”

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José María Balcázar ofrece mensaje a la Nación ante la renuncia de dos ministros de Estado por compra de aviones F-16. TV Perú

El presidente interino José María Balcázar afirmó que el pago para la adquisición de aviones F-16 deberá ser asumido por el nuevo Gobierno y no por su gestión, pese a los plazos fijados en el contrato.

En un confuso mensaje a la Nación, Balcázar afirmó que cuando en diversos medios de comunicación aseguró que decidió postergar la compra de la nueva flota aérea, se refería al pago.

Nosotros lo que estamos diciendo y hemos dicho siempre es que la compra de los aviones F-16 se postergase para ser pagados en el próximo gobierno, en la próxima administración que salga de las elecciones normales que están en curso”, dijo.

El jefe de Estado interino aseguró que su gestión no tuvo “otra intención sino de hacer de que los dineros del Estado se graven adecuadamente, razonablemente, en concordancia con las grandes brechas sociales que tenemos que cubrir en el país”. Y para ello, dice, necesta “tener caja, tener capital para poder afrontar tremendos desafíos que tenemos, que se ha ido acumulando año tras año”.

Incluso, Balcázar reconoció que el hecho de que exista un “compromiso de endeudamiento” no sería obstáculo para analizar “cómo se puede renegociar o conversar sobre un contrato que ya se ha determinado por parte de la Fuerza Aérea y otras instancias de que sea una compra internacional secreta”.

Lo que yo estoy diciendo que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno que venga de las elecciones y nada más. No se puede tergiversar mis declaraciones, pero sí estoy en la inteligencia de que debemos actuar con prudencia y hacer las compras razonablemente para que tengamos la caja suficiente para poder atender a tanta necesidad en agua potable, en salud, en educación”, añadió.

Retrato de José María Balcázar, presidente de Perú, con traje oscuro y corbata roja, gesticulando con la mano. Detrás, banderas de Perú y Estados Unidos, y un avión de combate F-16 gris.
El presidente peruano José María Balcázar gesticula una negativa sobre la propuesta de compra de aviones F-16 de Estados Unidos, con banderas de ambos países y un caza F-16 de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Día decisivo

En horas de la mañana, el excanciller Hugo de Zela reveló que hoy miércoles 22 de marzo es el último día que tiene el Estado peruano para desembolsar el primer pago para la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, desembolso previsto en el contrato firmado.

“Hoy estamos en un día decisivo porque según los contratos que se han firmado el día de hoy como máximo debe hacerse el primer pago de los contratos. En total son 3.500 millones, primero 2.000 y luego 1.500 millones. Estábamos obligados a desembolsar el día de hoy y, por lo menos hasta el momento donde yo dejé el Consejo de Ministros hace hora y media, el ministro de Economía y Finanzas no había autorizado el pago por disposición del presidente, según él me expresó”, declaró De Zela a RPP Noticias.

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El exministro de Relaciones Exteriores advirtió que el contrato prevé penalidades por incumplimiento de las claúsulas pactadas. “El contrato prevé penalidades, vamos a ser sujetos de un proceso de reclamos por parte de la empresa por no haber cumplido con el pago y la credibilidad del país va a quedar completamente destruida”, dijo.

Minutos antes, Hugo de Zela aseveró que José María Balcázar le mintió al país al asegurar que la compra de aviones F-16 se postergó, pese a que tenía pleno conocimiento de que ya se había firmado el contrato.

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