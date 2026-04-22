Exministro de Defensa apunta a José Balcázar por crisis tras frenar adquisición de F-16: “Hay un único responsable”

El exministro de Defensa y exjefe del Comando Conjunto de las FF.AA., Jorge Moscoso, analiza la crisis política generada por la compra de aviones, que resultó en la salida del titular de la cartera. Moscoso señala responsabilidades y sugiere una solución desde el Congreso | Canal N

La postergación definitiva de la compra de aviones F-16 a Estados Unidos, decidida por el presidente José María Balcázar, desencadenó una crisis política que culminó con la renuncia irrevocable del ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino. El exministro y exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jorge Moscoso, atribuye la responsabilidad principal a Balcázar y sostiene que la falta de orientación en decisiones de alto impacto para la seguridad nacional demuestra una carencia de liderazgo.

Moscoso afirma que la resolución final sobre la adquisición de los F-16, cuyo contrato asciende a USD 3.000 millones, implicaba un proceso técnico y administrativo que ya estaba avanzado entre la Fuerza Aérea y el proveedor. La decisión política de Balcázar de detener la operación al final del proceso convirtió el asunto en un conflicto institucional que, a su juicio, debe ser resuelto por el Congreso de la República. El proceso de contratación ya contaba con la firma de documentos relevantes, lo que refuerza la gravedad de la interrupción desde la más alta magistratura del país.

La renuncia de Díaz Dañino fue consecuencia directa de la discrepancia con la política de postergación. En su carta, reproducida por RPP Noticias, Díaz Dañino expresó su desacuerdo con la decisión de Balcázar de transferir al siguiente gobierno la responsabilidad de definir la compra de los cazas norteamericanos. El saliente ministro remarcó que la última medida, adoptada el 20 de abril, tendría consecuencias de gran magnitud para la seguridad estatal y que todas las acciones del proceso se realizaron conforme al marco constitucional y con pleno conocimiento del Ejecutivo.

Fotografía de archivo del presidente interino de Perú, José María Balcázar. EFE/ John Reyes Mejia

Exministro señala a Balcázar como “único responsable”

El exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas señaló: “hay un único responsable, que es el señor Balcázar”, destacando que la torpeza en la gestión de temas tan sensibles debilita la naturaleza del Estado peruano. Indicó que, dado que Balcázar fue designado por el Congreso, corresponde a este poder buscar una salida: “Corresponde al Congreso de la República ver la forma cómo solucionaría esta situación”.

Moscoso consideró que el proceso para la adquisición de aviones se encontraba en una etapa avanzada, con firma de documentos e implementación administrativa en curso. Resaltó que “el contrato ya está en proceso”, y que la crisis surgió a raíz de “una decisión política fuera de lugar”. De acuerdo con Moscoso, el desenlace no es producto de problemas técnicos o legales, sino de la interrupción de una gobernabilidad adecuada en asuntos estratégicos de defensa.

Fotografía de archivo que muestra un avión de combate F-16 Block. EFE/Vassil Donev

El exministro afirmó que el impacto sobre la política nacional trasciende la coyuntura inmediata. Subrayó que la situación pone a prueba la madurez institucional del país y obliga a las fuerzas políticas a definir el futuro inmediato de la defensa nacional. “Esta es una crisis política derivada de la falta de conocimiento y orientación en la más alta autoridad del Estado”, concluyó Moscoso sobre la postura del jefe de Estado, en declaraciones a Canal N.

Renuncia de Carlos Díaz Dañino y argumentos para la postergación

El ministro Carlos Díaz Dañino formalizó su salida mediante una renuncia irrevocable dirigida al presidente designado José María Balcázar el mismo día en que se confirmó el aplazamiento de la compra de cazas F-16. En la carta, divulgada por RPP Noticias, Díaz Dañino manifestó de forma explícita su desacuerdo. Escribió: “Se ha adoptado una decisión de carácter estratégico… respecto del proceso de contratación destinado a la adquisición de aeronaves caza para la defensa nacional, al considerar que podría comprometer los intereses del país y generar consecuencias de significativa relevancia”.

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, explica los procedimientos administrativos relacionados con la compra de aviones F-16, asegurando que se cumplió estrictamente con el marco de la legalidad y que ningún funcionario tuvo injerencia en el proceso | Canal N

Díaz Dañino comunicó que todas las acciones relacionadas con la negociación se realizaron bajo el marco constitucional y notificó oportunamente tanto al presidente Balcázar como al premier Luis Arroyo. Agradeció la confianza recibida y se mostró dispuesto a colaborar para una transición ordenada.

Por su parte, José María Balcázar ratificó su decisión de postergar la compra, argumentando que el endeudamiento de USD 3.000 millones es excesivo y que un asunto de tal envergadura requiere de una evaluación serena por parte del próximo Ejecutivo. Negó la existencia de presiones o crisis diplomática desde Estados Unidos y remarcó la importancia de aplazar cualquier acción relevante hasta el inicio del nuevo mandato. Balcázar insistió en que “no hay compra todavía”, y que la evaluación definitiva será responsabilidad de sus sucesores a partir del 28 de julio de 2026, según declaraciones recogidas por Exitosa.