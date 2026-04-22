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Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”

El técnico nacional analizó la dura derrota de las ‘blanquiazules’ frente las ‘santas’ en la primera final, y salió a enfrentar los cuestionamientos contra ‘Chabelita’ por bajo rendimiento

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El técnico nacional analizó la dura derrota de las 'blanquiazules' frente las 'santas' en la primera definición de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. (De Una)

Alianza Lima tuvo uno de sus peores partidos de la temporada en la dura derrota frente San Martín por la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ no pudieron detener la contundencia de las ‘santas’ y cayeron por 3-0 en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Las críticas de los hinchas no se hicieron esperar y apuntaron contra el equipo de Facundo Morando. Una de las voleibolistas que fueron duramente cuestionadas fue Ysabella Sánchez, quien no tuvo un buen rendimiento e incluso fue amonestada con tarjeta amarilla por un cruce con jugadora ‘santa’.

Esa advertencia la sacó del juego porque su nivel fue decayendo y el DT decidió cambiarla por Sandra Ostos, dejándola fuera del encuentro. Carlos Aparicio salió a defender a la punta nacional y resaltó sus cualidades.

“Esa llamada de atención que le hicieron con la tarjeta amarilla, para mí no tenía razón de ser porque a ella no le faltó el respeto a nadie; ella simplemente miró. Entonces, si está prohibido mirar ahora que jueguen con antifaces, pues no entiendo por qué se tuvo que sacar esa tarjeta. Pero también entiendo que ella no debió dejarse amilanar por esa llamada de atención”, apuntó el extécnico ‘íntimo’ en conversación con ‘De una’.

Intenso momento en la final de la Liga Peruana de Vóley. Tras un punto clave, una jugadora le dedica una mirada desafiante a su rival, lo que provoca la intervención del árbitro y una tarjeta amarilla que calienta aún más el partido.

Además, Aparicio aseguró que ‘Chabelita’ se recuperará en el choque de vuelta que se jugará este domingo 26 de abril. "Yo veo que Chabela ha tenido buenas intervenciones y también hubo de las otras. Entonces, mucho hace el respaldo, ¿no? En la que tú tienes un equipo que, si el otro equipo te bloquea, levanta la pelota, te la recupera, te vuelve a dar una levantadora que, después que fallaste una bola, te vuelve a dar otra pelota y te da confianza. Yo creo que Chabela tiene que explotar".

“Diana de la Peña está desperdiciada”

Carlos Aparicio criticó a Facundo Morando por no utilizar a Diana de la Peña en los encuentros decisivos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Mostró su desacuerdo de que no sea titular en el equipo ‘blanquiazul’.

“Chabela tiene que seguir siendo la misma, tiene que seguir explotando en cada punto, tiene que seguir celebrando y festejando como tiene que ser. Yo tengo mucha confianza en Chabela. Acuérdense cuando yo las he traído a ellas, Aixa Vigil, Diana de la Peña, todas ellas porque vi en ellas las condiciones. A mí me da preocupación ver a Diana desperdiciada prácticamente, porque Diana inclusive ha sido titular en la selección de Perú en el Mundial y todo, y que ahora no tenga ni minutos. Por eso creo que las chicas van a tener su oportunidad y, en la que tengan su oportunidad, el resultado lo van a cambiar totalmente”, declaró el DT peruano.

Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea.
Diana de la Peña destacó el sufrido triunfo de Alianza Lima ante Atenea. Crédito: LPV

Alianza Lima vs San Martín: programación de la revancha por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El Polideportivo Lucha Fuentes será el escenario del segundo encuentro de la serie final según el cronograma de la Federación Peruana de Vóley. El partido se jugará el domingo 26 de abril a las 17:00, manteniendo a este recinto como el punto central de las definiciones del campeonato.

El enfrentamiento tiene un peso especial: si Alianza Lima repite la victoria, sellará el título sin recurrir a un tercer partido. En ese caso, el conjunto blanquiazul confirmaría su dominio a lo largo de la temporada, coronándose campeón tras una campaña regular y de alto rendimiento.

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