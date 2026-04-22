Perú

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

La crisis política se profundizó con las renuncias de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, quienes expresaron su desacuerdo con la postura presidencial

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Mandatario anunció decreto desde Tumbes. | Presidencia
Mandatario anunció decreto desde Tumbes. | Presidencia

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, confirmó que ya se viene impulsando una moción de censura contra el presidente José María Balcázar, en medio de la crisis política generada por la decisión del Ejecutivo de frenar el proceso de compra de aviones F-16.

Según explicó, ya ha iniciado conversaciones con distintas bancadas y congresistas para sumar apoyos a la iniciativa. En entrevista con Exitosa, señaló que el documento de la moción ya está elaborado y que viene circulando entre legisladores, a la espera de completar las firmas necesarias.

El parlamentario sostuvo que la iniciativa responde a lo que considera una afectación directa a la seguridad nacional. En ese sentido, remarcó que el debate no debe centrarse en la coyuntura política, sino en la defensa del territorio y la soberanía del país.

Ilich López en el Congreso
El jueves 7 de agosto en la sesión del Pleno del Congreso se definirá finalmente los miembros de la Comisión de Economía. Ilich López no volvería a la presidencia, pero puede que sí Acción Popular. - Crédito Congreso

Argumentos de la moción y alcance político de la crisis

López insistió en que su motivación para la censura, en medio de la actual coyuntura electoral, es que se la postura de Balcázar efecta decisiones estratégicas del Estado. Desde su perspectiva, la planificación de la defensa nacional no puede quedar sujeta a cambios de criterio del gobierno de turno.

En sus declaraciones, evitó centrarse en la figura del presidente Balcázar y reiteró que el problema de fondo es la seguridad del país. También sostuvo que las decisiones en materia de defensa responden a procesos técnicos y de planificación de largo plazo, que no deberían alterarse de manera improvisada.

Ilich López confirma recolección de firmas para censurar a Balcázar
Ilich López confirma recolección de firmas para censurar a Balcázar

El congresista añadió que la situación actual evidencia una crisis institucional que, aunque compleja, ha sido provocada por decisiones del Ejecutivo. Sin embargo, admitió que este escenario también involucra responsabilidades del propio Congreso, en referencia a los cambios políticos recientes en la conducción del país.

Rospigliosi advierte crisis política en el Congreso

En paralelo, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, advirtió que la decisión del Ejecutivo ha generado una crisis política que ya había sido anticipada por distintos actores.

Señaló que el Parlamento ya había aprobado los recursos necesarios para la compra de los aviones F-16 y que todos los procedimientos administrativos estaban concluidos. Por ello, consideró que la negativa del Ejecutivo a continuar con el proceso ha generado un problema político, legal y geopolítico de gran alcance.

Rospigliosi también indicó que el Congreso se encuentra actualmente en semana de representación, por lo que cualquier decisión formal sobre medidas políticas se evaluará en los próximos días, cuando se retomen las sesiones ordinarias.

Retrato de José María Balcázar, presidente de Perú, con traje oscuro y corbata roja, gesticulando con la mano. Detrás, banderas de Perú y Estados Unidos, y un avión de combate F-16 gris.
El presidente peruano José María Balcázar gesticula una negativa sobre la propuesta de compra de aviones F-16 de Estados Unidos, con banderas de ambos países y un caza F-16 de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Crisis por los F-16 y tensiones en el Ejecutivo

El conflicto se originó tras la decisión del presidente José María Balcázar de frenar el desembolso destinado a la compra de aviones F-16, pese a que el proceso ya había avanzado a etapas finales.

De acuerdo con versiones del propio Ejecutivo, el contrato había sido firmado el 20 de abril, pero el mandatario decidió no autorizar el pago correspondiente. Esta decisión generó renuncias en el gabinete y fuertes críticas desde el Congreso.

El exministro Carlos Díaz aborda la controversia que provocó la renuncia de ministros por la compra de aviones F-16, asegurando que actuó conforme a la ley y que no existía ningún documento jurídico que anulara el proceso ya iniciado. | Canal N

El exministro de Defensa, Carlos Díaz, sostuvo que los trámites administrativos y presupuestales ya estaban completos, por lo que solo restaba ejecutar el desembolso. En esa línea, advirtió que la decisión presidencial afectaba la credibilidad del país y generaba incertidumbre en el cumplimiento de compromisos internacionales.

Mientras tanto, el presidente Balcázar ha reiterado públicamente que la compra deberá ser evaluada por el próximo gobierno y ha llamado a la población a mantener la calma en medio de la crisis política.

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