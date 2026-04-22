Perú

Menor de dos años lleva desaparecida desde febrero en Huánuco: Familia pide apoyo para intensificar búsqueda

Tras dos meses sin resultados en la búsqueda por el río cercano a su vivienda, los padres de la menor consideran que su hija pudo ser raptada. Por ello, viajaron a Lima para solicitar apoyo de las autoridades

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Padres de una niña de dos años, desaparecida en febrero en Huánuco, piden ayuda para encontrarla. La menor jugaba cerca de un lavadero al costado de su casa cuando se perdió su rastro. A pesar de una intensa búsqueda, no se ha encontrado ninguna pista. | América Noticias

Una niña de dos años permanece desaparecida desde el 16 de febrero en Huánuco, Perú, tras salir de su vivienda y no regresar, según lo denunciaron sus padres, quienes insisten en la necesidad de fortalecer la búsqueda y solicitan el respaldo de las autoridades especializadas en Lima.

La menor desapareció en el distrito de San Rafael, región Huánuco, mientras jugaba cerca del lavadero situado al costado de su casa, ubicada frente a la carretera y próxima al río Huallaga, de acuerdo con el relato de sus padres, Ada y Clinton. La madre explicó que dejó a su hija bajo la supervisión de una sobrina de 15 años y se ausentó por un lapso de entre quince y veinte minutos para atender animales en el campo. Al regresar, la niña ya no se encontraba en el lugar.

“El 16 de febrero se perdió aproximadamente a las dos de la tarde de mi domicilio, del lavadero. Mi hijita estaba jugando ahí. Yo la dejé a cargo de mi sobrina de quince años y yo me fui a recoger mi animal al campo. Me demoré eso de quince a veinte minutos y al regresar ya no estaba mi hijita”, declaró Ada en diálogo con América Noticias.

Una pareja viaja desde su localidad tras la desaparición de su niña, quien fue vista por última vez jugando junto a su vivienda. Solicitan apoyo a organismos especializados y a la ciudadanía para intensificar la búsqueda
Una pareja viaja desde su localidad tras la desaparición de su niña, quien fue vista por última vez jugando junto a su vivienda. Solicitan apoyo a organismos especializados y a la ciudadanía para intensificar la búsqueda| América Noticias

La adolescente responsable de la vigilancia aseguró que la niña jugaba en el lavadero y, tras ingresar a cerrar las gallinas del corral, al salir notó su ausencia. La madre precisó que el lavadero es una pileta de concreto utilizada para lavar ropa, no un riachuelo ni una zona peligrosa de acceso inmediato al río.

Búsqueda de la menor

Desde el primer momento, Clinton, padre de la menor, interpuso la denuncia policial y encabezó la búsqueda junto a familiares y miembros de la comunidad. Las tareas se centraron inicialmente en el río Huallaga y sus alrededores.

“Hemos buscado casi un mes y algo de 25 días en el río y no hemos encontrado ni una prenda, ni unas botitas, ni una ropa que nos pueda dar el motivo que se hubiera caído al agua”, afirmó el padre.

La búsqueda incluyó el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP), el Gobierno Regional de Huánuco, equipos de rescate y el uso de drones y perros caninos especializados. Las labores abarcaron no solo el área del río sino también zonas rurales y pueblos cercanos, sin resultados positivos hasta la fecha.

Desesperación en Huánuco, familia recorre Lima tras no hallar rastro de su hija pequeña
Desesperación en Huánuco, familia recorre Lima tras no hallar rastro de su hija pequeña| América Noticias

La familia considera improbable que la niña haya caído al río. El padre explicó que el curso de agua desemboca en una represa donde suelen encontrarse cuerpos en caso de accidentes, pero en este caso no se halló ningún rastro. Esta situación llevó a los padres a sospechar que la menor fue víctima de rapto.

Ante la falta de avances, la familia viajó a Lima para solicitar el apoyo de la División de Investigación Criminal (Divincri) y de unidades especializadas en trata de personas y desapariciones de menores.

Los padres relataron que la provincia enfrenta dificultades estructurales para la investigación, como la falta de cámaras de videovigilancia y recursos policiales. La madre insistió en la urgencia de no dejar impune el caso y pidió a la ciudadanía y a las autoridades que colaboren en la difusión y en la búsqueda.

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