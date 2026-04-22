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Los Van Van vuelven a Lima: fecha, lugar y precios de entradas de su show

La agrupación de salsa cubana regresa a nuestro país para hacer vibrar a sus seguidores. Conoce todos los detalles aquí

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Cinco integrantes del grupo musical Los Van Van sonríen a la cámara, vestidos de blanco con toques de color naranja y verde, sobre un fondo oscuro
Los integrantes de la legendaria orquesta cubana Los Van Van posan sonrientes previo a su esperado concierto en Lima.

La ciudad de Lima se prepara para recibir a una de las agrupaciones más reconocidas de la música latina contemporánea. El público local tendrá la oportunidad de presenciar el regreso de Los Van Van de Cuba, referentes indiscutibles de la salsa caribeña, quienes encabezarán una noche de espectáculo en la capital peruana. La cita promete una experiencia musical y escénica que busca reunir a distintas generaciones bajo el sello inconfundible de la agrupación.

¿Cuándo y dónde es el concierto de Los Van Van?

El evento tendrá lugar el viernes 1 de mayo en el Centro de Convenciones Scencia de La Molina, uno de los principales escenarios de la ciudad para conciertos internacionales. Según informaron los organizadores, la banda cubana ofrecerá una presentación de dos horas, con un repertorio que recorre sus éxitos más emblemáticos.

¿Qué artistas estarán invitados?

La programación, impulsada por Palmeras Festival, contará con una cartelera que reúne a figuras de alcance internacional y nacional. Entre los invitados internacionales figuran La Caro Band y Tania Pantoja, artistas que han alcanzado notoriedad en escenarios de América Latina. Por el lado peruano, se sumarán Brunella Torpoco y Masiel Málaga, aportando diversidad y talento local a la propuesta.

Póster de concierto con siete artistas musicales posando; el logotipo de Los Van Van y Formell está al centro con información de fecha y lugar
Cartel promocional del concierto de Formell y Los Van Van en Lima, presentando a Tania Pantoja, Brunella Torpoco, Masiel Malaga y La Caro Band, que se realizará en el CC. Scencia La Molina el 01 de mayo.

“Estamos muy felices de regresar al Perú. Siempre nos han recibido con muchísimo cariño y sentimos una conexión muy especial con su gente”, expresó Samuel Formell, uno de los líderes del grupo. Durante la jornada, el público podrá disfrutar canciones como Después de todo, Aquí el que baila gana, Anda quiéreme, Que tiene Van Van, De igual a igual y Todo se acabó, entre otros clásicos que integran la trayectoria de la banda.

Precio de entradas

Las entradas para el espectáculo ya están disponibles mediante la plataforma digital Teleticket, con alternativas pensadas para distintos tipos de público. Los precios oscilan entre 48 soles para localidades individuales y 300 soles para zonas box completas, destinadas a grupos de hasta 10 personas. Existen opciones para adquirir lugares para 4, 6 o 10 asistentes, así como la posibilidad de comprar boletos individuales dentro de los box, que luego serán compartidos con otros compradores.

Un gráfico muestra un plano de asientos de un recinto con escenario y secciones numeradas, junto a una tabla con nombres de sectores y precios en soles por categoría
Esta imagen muestra el mapa de ubicaciones y la tabla detallada de precios de las entradas para el concierto de Los Van Van en Lima, incluyendo opciones de descuento y categorías de asientos.

¿Cómo comprar en Teleticket?

Para adquirir entradas para el concierto de Los Van Van en Lima, el procedimiento es completamente digital y puede seguirse paso a paso:

  1. Acceder a la web oficial de Teleticket en www.teleticket.com.pe.
  2. Registrar una cuenta de usuario ingresando los datos personales y un correo electrónico válido.
  3. Activar la cuenta verificando el correo de confirmación enviado por Teleticket.
  4. Iniciar sesión con la cuenta ya activada.
  5. Buscar el evento “Los Van Van” en la plataforma y seleccionar el banner correspondiente.
  6. Ingresar a la fila virtual, donde el sistema asigna el turno por orden de ingreso. Es importante no cerrar ni actualizar la página durante esta fase.
  7. Elegir la ubicación y los asientos preferidos según disponibilidad y precio.
  8. Ejecutar el pago ingresando los datos de la tarjeta bancaria. En caso de contar con beneficios del BBVA, se pueden aplicar descuentos.
  9. Revisar la sección “Mis E-Tickets” dentro de la cuenta de Teleticket para consultar y descargar las entradas tras recibir la confirmación de la compra.
Sigue el paso a paso para comprar entradas en Teleticket sin problemas | Teleticket Oficial

La capital peruana se dispone así a vivir una jornada de música latina con una de las leyendas de la salsa, acompañada de artistas internacionales y nacionales en un solo escenario.

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