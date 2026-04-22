Afrodisíaco anuncia su gira europea ‘Mucho mejor que ayer’ con paradas en España e Italia

Afrodisiaco anuncia gira por Europa.

La emblemática banda peruana Afrodisíaco anunció su esperado regreso a los escenarios europeos con la gira “Mucho mejor que ayer”, un tour que recorrerá importantes ciudades de España e Italia y que promete reconectar con su público internacional, además de conquistar nuevas audiencias. Con más de 25 años de trayectoria, el grupo liderado por Koky Bonilla reafirma su vigencia con una propuesta que combina nostalgia, evolución musical y una potente puesta en vivo.

Afrodisíaco se ha consolidado como una de las agrupaciones más representativas del pop rock peruano, gracias a una identidad sonora que fusiona ska, reggae, balada y ritmos latinos con una actitud fresca y energética.

Desde su aparición a finales de los años noventa, la banda marcó una época con producciones icónicas como “Cóctel de Mordiscos” y el exitoso “Vasos & Besos”, este último convertido en un fenómeno multiplatino. De esos trabajos surgieron canciones que hoy son clásicos imprescindibles del repertorio nacional, como “Date la vuelta”, “Bésame”, “Corazón malherido” y “La mamadera”, temas que dominaron la radio y se instalaron en la memoria colectiva de toda una generación.

Evolución digital y aparición en TV

Lejos de quedarse anclados en su etapa inicial, Afrodisíaco ha sabido evolucionar con el paso de los años. Discos como “Por las ramas”, “Nada está perdido” y “Esta noche” ampliaron su propuesta musical, incorporando nuevas influencias y consolidando un repertorio diverso. Canciones como “Dónde está el amor”, “El tiempo” y “La más bella” reflejan esa madurez artística y hoy se encuentran entre las más escuchadas por sus seguidores en todo el mundo.

En la era digital, la banda ha logrado mantener una fuerte presencia. En plataformas como Spotify, Afrodisíaco supera los 400 mil oyentes mensuales y acumula decenas de millones de reproducciones, con varios de sus temas superando la barrera de los 24 millones de streams. Estas cifras no solo evidencian su permanencia en el tiempo, sino también su capacidad de adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo musical y de conectar con públicos más jóvenes.

Otro factor clave en su masificación ha sido su vínculo con la televisión. Su participación en la popular serie Al fondo hay sitio marcó un antes y un después en su carrera. Afrodisíaco logró insertar más de una decena de canciones en la banda sonora de la producción, convirtiéndose en parte fundamental de un fenómeno cultural que trascendió generaciones y amplificó su alcance a nivel nacional e internacional.

Afrodisiaco anuncia gira por Europa.

La gira a Europa

La gira “Mucho mejor que ayer” representa un nuevo capítulo en la historia de la banda. Más que un simple recorrido de conciertos, se trata de una celebración de su legado musical y de su evolución como artistas. Según Koky Bonilla, este tour tiene un significado especial: es una oportunidad para reencontrarse con el público que los ha acompañado durante años y, al mismo tiempo, presentarse ante nuevas audiencias que han descubierto su música recientemente.

El itinerario europeo incluye paradas en ciudades clave. En Italia, la banda se presentará en el Teatro Príncipe el viernes 15 de mayo. Luego viajarán a España, donde ofrecerán un concierto en Queens Disco Lounge el sábado 16 de mayo, y cerrarán esta etapa del tour en el Teatro Eslava el domingo 17 de mayo. Cada presentación promete un recorrido por sus grandes éxitos, así como la inclusión de sus más recientes lanzamientos.

La propuesta en vivo de Afrodisíaco es uno de sus mayores atributos. Su energía en el escenario, combinada con la cercanía que logran establecer con el público, ha sido clave para consolidar su reputación como una banda imprescindible dentro del circuito latino. En Europa, donde cuentan con una comunidad de seguidores fieles —en gran parte migrantes latinoamericanos—, su regreso genera gran expectativa.

“Volver a Europa significa reencontrarnos con nuestra gente y con nuevas audiencias que han hecho crecer nuestra música en estos años. Esta gira es una celebración de nuestra historia, pero también una muestra de lo que somos hoy: una banda más madura, más sólida y, como dice el tour, mucho mejor que ayer”, expresó Bonilla.

Con este tour, Afrodisíaco no solo reafirma su estatus dentro de la música peruana, sino que también demuestra que su propuesta sigue vigente y en constante transformación. “Mucho mejor que ayer” no es solo el nombre de la gira, sino una declaración de principios: la confirmación de que, tras más de dos décadas, la banda sigue evolucionando sin perder la esencia que la convirtió en un referente.

Afrodisiaco anuncia gira por Europa.