Perú

DNI electrónico gratis para este 25 de abril: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

El DNIe integra sistemas tecnológicos avanzados que hacen más compleja la falsificación y brindan una protección superior contra fraudes de identidad

Guardar
La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Andina.
La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lince anunció que este sábado 25 de abril llevará a cabo una campaña gratuita para la emisión del DNI electrónico, con especial énfasis en menores de edad y adolescentes que están por alcanzar la mayoría de edad.

La actividad se realizará desde las 9:30 hasta las 13:00 en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcuna n.º 118, a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel. Esta jornada representa una oportunidad para que niños, niñas y jóvenes accedan a un documento indispensable para la identificación y el acceso a servicios públicos.

El objetivo de la campaña es facilitar el trámite del DNI electrónico para quienes aún no cuentan con este documento o necesitan actualizarlo a la versión digital, adaptándose así a las exigencias actuales de seguridad e identificación.

La campaña inicia a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.
La campaña inicia a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los beneficiarios?

La iniciativa se dirige a varios grupos etarios, cada uno con requisitos específicos para acceder al beneficio. La atención se brindará por orden de llegada y dentro del horario establecido, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar una atención eficiente.

Los beneficiarios de la campaña son los siguientes:

  • Menores de 0 a 16 años: Deberán asistir acompañados de su madre o padre, quienes tendrán que portar también su propio DNI.
  • Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá presentar su documento de identidad vigente.

La entrega del DNI electrónico resulta esencial no solo para la identificación segura, sino también para la realización de trámites en instituciones educativas, centros de salud y otras entidades que exigen este documento como requisito.

Además, contar con la versión digital permite a los jóvenes adaptarse a los nuevos requerimientos tecnológicos y facilita su inclusión en plataformas y servicios digitales.

La municipalidad siempre ha organizado estas campañas con ediciones previas que contaron con amplia asistencia y resultados favorables.

dni electrónico-reniec-16 de abril
Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe)en caso de pérdida, robo o por vencimiento del documento. Todo el procedimiento puede gestionarse desde casa, con opciones de pago digital y asistencia en cada etapa.

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)
  • Paga S/ 30.00 con código 02121 a través de Yape (previo ticket en esta web), agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.
  • Descarga y utiliza la app DNI Biofacial en Android para tomar la fotografía siguiendo las instrucciones del aplicativo.
  • Ingresa a la web de Reniec desde tu laptop y selecciona el trámite de duplicado o renovación de DNI azul a electrónico (LINK).
  • Acepta los términos, valida tus datos personales y accede a la sección de actualización.
  • Completa y guarda los campos de domicilio, estado civil y fotografía.
  • Verifica y confirma la información, registra tus datos de contacto y elige la oficina de retiro.
  • Confirma el trámite y realiza el pago si no lo has hecho previamente.
  • Haz el seguimiento en línea hasta que el sistema indique el 100 % de avance y retira tu DNI electrónico en la oficina seleccionada.

Temas Relacionados

DNI electrónicoDNIMunicipalidad de LinceLinceperu-noticias

Más Noticias

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

El actor mexicano se convirtió en blanco de críticas en X y TikTok tras atacar a un reportero de ‘Magaly TV la Firme’. Usuarios piden su expulsión del país y condenan su conducta violenta.

Rodrigo Brand es duramente criticado en redes sociales tras ataque de ira y golpes a reportero de Magaly Medina

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

El conductor de televisión sorprendió al mostrarse abierto a dar un paso más en su relación con la cantante de Corazón Serrano, dejando en evidencia su deseo de estabilidad y un proyecto de vida en común.

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”

El técnico nacional analizó la dura derrota de las ‘blanquiazules’ frente las ‘santas’ en la primera final, y salió a enfrentar los cuestionamientos contra ‘Chabelita’ por bajo rendimiento

Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

La crisis política se profundizó con las renuncias de los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores, quienes expresaron su desacuerdo con la postura presidencial

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

Pablo Heredia se quiebra en vivo tras terminar su romance con Shirley Arica en ‘La Granja VIP’

El actor argentino no pudo contener las lágrimas luego de explicar su incomodidad en la convivencia y escuchar la intervención de Pati Lorena sobre su estado emocional.

Pablo Heredia se quiebra en vivo tras terminar su romance con Shirley Arica en ‘La Granja VIP’
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

Crisis por frustrada compra de aviones F-16: Congreso impulsa moción de censura contra José María Balcázar

José María Balcázar reconoce que ordenó postergar el pago por los aviones F-16, pese a contrato firmado

Exministro de Defensa apunta a José Balcázar por crisis tras frenar adquisición de F-16: “Hay un único responsable”

Presidente del Congreso acusa a Balcázar de causar una crisis política por aviones F-16 y advierte: “Veremos qué cosa ocurre”

José María Balcázar responde al excanciller Hugo de Zela por compra de aviones F-16: “No me puede decir que yo he mentido”

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Paco Bazán quiere que Susana Alvarado sea la madre de sus hijos: “Sería hermoso”

Pablo Heredia se quiebra en vivo tras terminar su romance con Shirley Arica en ‘La Granja VIP’

Los Van Van vuelven a Lima: fecha, lugar y precios de entradas de su show

Afrodisíaco anuncia su gira europea ‘Mucho mejor que ayer’ con paradas en España e Italia

Mark Vito recibió la visita de su novia en ‘La Granja VIP’: celebraron su aniversario en el aislamiento

DEPORTES

Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”

Carlos Aparicio defendió a Ysabella Sánchez tras amonestación en Alianza Lima vs San Martín: “Si está prohibido mirar que jueguen con antifaces”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau HOY: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

Roberto Mosquera defendió a Julio César Uribe y señaló el problema de la directiva de Sporting Cristal: “No hay un rumbo fijo”

Erick Noriega podría fichar por Sporting Lisboa: el monto millonario que Alianza Lima recibiría