DNI electrónico gratis para este 25 de abril: ¿Dónde y quiénes son los beneficiarios?

La campaña busca reducir barreras brechas de identificación - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Lince anunció que este sábado 25 de abril llevará a cabo una campaña gratuita para la emisión del DNI electrónico, con especial énfasis en menores de edad y adolescentes que están por alcanzar la mayoría de edad.

La actividad se realizará desde las 9:30 hasta las 13:00 en la Casa del Vecino, ubicada en el pasaje Condorcuna n.º 118, a la altura de la cuadra 20 del jirón Pezet y Monel. Esta jornada representa una oportunidad para que niños, niñas y jóvenes accedan a un documento indispensable para la identificación y el acceso a servicios públicos.

El objetivo de la campaña es facilitar el trámite del DNI electrónico para quienes aún no cuentan con este documento o necesitan actualizarlo a la versión digital, adaptándose así a las exigencias actuales de seguridad e identificación.

La campaña inicia a partir de las 9 horas - Créditos: Municipalidad de Lima.

¿Cuáles son los beneficiarios?

La iniciativa se dirige a varios grupos etarios, cada uno con requisitos específicos para acceder al beneficio. La atención se brindará por orden de llegada y dentro del horario establecido, por lo que se recomienda acudir con anticipación para asegurar una atención eficiente.

Los beneficiarios de la campaña son los siguientes:

Menores de 0 a 16 años: Deberán asistir acompañados de su madre o padre, quienes tendrán que portar también su propio DNI.

Adolescentes de 17 años: Solo se requiere la presencia del adolescente, quien deberá presentar su documento de identidad vigente.

La entrega del DNI electrónico resulta esencial no solo para la identificación segura, sino también para la realización de trámites en instituciones educativas, centros de salud y otras entidades que exigen este documento como requisito.

Además, contar con la versión digital permite a los jóvenes adaptarse a los nuevos requerimientos tecnológicos y facilita su inclusión en plataformas y servicios digitales.

La municipalidad siempre ha organizado estas campañas con ediciones previas que contaron con amplia asistencia y resultados favorables.

Este documento incorpora tecnologías avanzadas que dificultan la falsificación y ofrecen mayor protección frente a fraudes de identidad - Créditos: Andina.

Pasos para renovar DNI azul a electrónico, según Reniec

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe)en caso de pérdida, robo o por vencimiento del documento. Todo el procedimiento puede gestionarse desde casa, con opciones de pago digital y asistencia en cada etapa.

Reniec ha simplificado el proceso para obtener el duplicado o la renovación del DNI azul a electrónico (DNIe) en caso de pérdida, robo o vencimiento (Créditos: Reniec)

S/ 30.00 con código 02121 a través de Yape (previo ticket en Pagacona través de Yape (previo ticket en esta web ), agentes BCP, Banco de la Nación o Págalo.pe.

Descarga y utiliza la app DNI Biofacial en Android para tomar la fotografía siguiendo las instrucciones del aplicativo.

Ingresa a la web de Reniec desde tu laptop y selecciona el trámite de duplicado o renovación de DNI azul a electrónico ( LINK ).

Acepta los términos, valida tus datos personales y accede a la sección de actualización.

Completa y guarda los campos de domicilio, estado civil y fotografía.

Verifica y confirma la información, registra tus datos de contacto y elige la oficina de retiro.

Confirma el trámite y realiza el pago si no lo has hecho previamente.

Haz el seguimiento en línea hasta que el sistema indique el 100 % de avance y retira tu DNI electrónico en la oficina seleccionada.