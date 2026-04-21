A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau: partido en Piura por fecha 10 del Torneo Apertura de Liga 1 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

Se reanudará la fecha 10 del Torneo Apertura 2026, el cual quedó en suspenso tras las participaciones de los equipos peruanos en la Copa Libertadores y Sudamericana. Sporting Cristal jugará su partido pendiente contra Atlético Grau con la misión de seguir sumando victorias en el campeonato nacional.

A qué hora juega Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

La expectativa crece en torno al encuentro entre Sporting Cristal y Atlético Grau, previsto para el miércoles 22 de abril en el estadio Campeones del 36. Este enfrentamiento corresponde a la fecha pendiente 10 del Torneo Apertura 2026 y ha captado la atención de seguidores de ambos equipos.

El pitazo inicial está fijado para las 15:00 en Perú, Colombia y Ecuador, facilitando que aficionados de estos países sigan cada detalle del compromiso. Para quienes se encuentren en Venezuela, Bolivia y Miami, el partido comenzará a las 16:00, mientras que en Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil iniciará a las 17:00.

El duelo ante Atlético Grau aparece como una oportunidad clave para Cristal, que apunta a prolongar su buen momento y sostener su candidatura en el campeonato. (Liga 1)

Dónde ver Sporting Cristal vs Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026

La décima fecha del Torneo Apertura 2026 contará con transmisión íntegra gracias a la señal exclusiva de L1 Max. Esta cadena ofrecerá todos los partidos en vivo y estará disponible para los aficionados a través de Best Cable, DirecTV, Claro, Win y Movistar, asegurando acceso desde diferentes operadores.

Para quienes prefieren el seguimiento digital, la aplicación Liga 1 Play permitirá ver los encuentros por streaming en cualquier dispositivo, ampliando las opciones para no perderse ninguna jugada de la jornada.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura detallada: desde información previa, minuto a minuto, goles y declaraciones de protagonistas, hasta análisis y reacciones de cada partido. De esta manera, los seguidores podrán estar informados al instante sobre todo lo que ocurra en la décima jornada del torneo.

Los 'cerveceros' visitarán a los 'albos' por la fecha pendiente 10 del campeonato. (L1 Max)

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026?

Sporting Cristal llega motivado al compromiso tras su victoria por 3-2 sobre UTC en casa, resultado que evidenció una mejoría en el funcionamiento colectivo y renovó el optimismo de la afición. El regreso al gol de Vizeu, Castro e Iberico fue uno de los aspectos más celebrados en el último encuentro, aportando variantes en la ofensiva rimense.

Por su parte, Atlético Grau atraviesa un momento complicado luego de caer 2-0 frente a Los Chankas en Andahuaylas. En el cuadro piurano, la figura del arquero Patricio Álvarez destaca no solo por sus atajadas, sino también por su capacidad de liderazgo; incluso ha convertido un gol en la presente temporada, lo que añade un perfil singular a su desempeño.

En el club rimense, Yoshimar Yotún vuelve a ser el futbolista de mayor peso en la generación de juego. Su rol como nexo entre líneas y su influencia en la construcción ofensiva lo consolidan como pieza fundamental en la estrategia del técnico. El duelo ante los ‘albos’ pondrá a prueba tanto la solidez defensiva de los piuranos como el momento ascendente de los celestes.

El cuadro 'celeste' derrotó 3-2 a los cajamarquinos en el Gallardo por la jornada 11 - Crédito: L1MAX.

Sporting Cristal vs Atlético Grau se jugará sin público

El partido entre Atlético Grau y Sporting Cristal se disputará sin la presencia de público en las gradas. Esta decisión surge luego de que la Policía Nacional del Perú no concediera las “garantías necesarias” para la organización del encuentro.

A raíz de la medida, los ‘albos’ comunicaron que el estadio Campeones del 36, se realizará a puertas cerradas. Además, el club informó que no permitirá el acceso de medios de comunicación, limitando la cantidad de personas involucradas en el evento.

La institución explicó: “Nos han restringido la presencia de personas en las tribunas y la cantidad de personas que trabajen en el evento. Por tal motivo, y para evitar problemas de algún tipo, no recibiremos a los medios de comunicación para este partido”. De este modo, el encuentro se desarrollará bajo estrictas medidas de seguridad y con acceso restringido.