Roberto Mosquera defendió a Julio César Uribe y señaló el problema de la directiva de Sporting Cristal: “No hay un rumbo fijo”

Roberto Mosquera descarta la posibilidad de volver a dirigir a Sporting Cristal. YouTube

La actual temporada de Sporting Cristal transcurre entre la preocupación y el desencanto, ya que el equipo se encuentra lejos de la disputa por el Torneo Apertura y la sequía de títulos nacionales amenaza con extenderse a seis años, una situación que inquieta profundamente a los hinchas ‘celestes’. El malestar se ha dirigido hacia la directiva, a la que se le señala por una supuesta falta de ambición en la gestión del club.

En este escenario de críticas, Roberto Mosquera salió a respaldar públicamente a Julio César Uribe, actual director general de fútbol y subrayó que el principal problema no reside únicamente en los resultados deportivos, sino en una desconexión evidente entre la dirigencia y la afición. “Yo creo que hay una comunicación que no es la debida porque la comunicación se ha roto, con el hincha sobre todo”, declaró en primera instancia en el programa de YouTube, Charla Franca.

Al referirse a la figura del ‘Diamante’, el DT nacional fue enfático en rechazar los insultos que ha recibido el dirigente por parte de algunos sectores de la hinchada. “No estoy a favor del hincha que insulta, que se cree con derecho a amancillar la moral de Julio César, por ejemplo, que es muy poco grato devolverle con insultos todo lo que hizo en el campo y todas las felicidades que le dio”, señaló.

Julio César Uribe toma decisiones en la dirección deportiva de Sporting Cristal junto a Gustavo Zevallos. Zé Ricardo fue elegido como DT. - créditos: Iván Alonso

Mosquera analiza la relación entre el club y su hinchada

Para Roberto Mosquera, la distancia actual entre la dirigencia de Sporting Cristal y los hinchas se refleja en la falta de un compromiso transparente. El exentrenador remarcó la ausencia de metas explícitas por parte de la cúpula directiva y la necesidad de un vínculo más claro con la gente. “En Cristal no hay un rumbo fijo en el sentido de que las autoridades no salen y dicen ‘este año vamos a hacer esto y vamos por acá’; entonces, nosotros hacer ese seguimiento para que se cumpla eso”, sostuvo.

El técnico de 69 años también abordó el sacrificio que realizan los hinchas para asistir a los partidos, una muestra de entrega que, a su juicio, no puede ser ignorada por el plantel ni por los responsables del club.

“Tú puedes estar incómodo, molesto, entonces no voy al estadio, los castigo con 10 soles de mi entrada. Yo entiendo que a veces va toda la familia y ese día no almuerzan. Yo se los he dicho a los jugadores de Cristal. Entonces, planchamos con la cara porque no puede ser que vayan tres hijos y dos padres, que ese día no almuerzan para vernos jugar, y que tú... te saco a los 10 minutos", expresó.

Sobre la percepción de que Sporting Cristal cuenta con mayores recursos en comparación con otros equipos, Mosquera Vera desestimó cualquier connotación negativa o de arrogancia: “Nos dicen ‘es que son los señoritos de Cristal y tienen de todo’. Pero por supuesto que un club tiene que tener de todo; si no tienen otros es su problema, no es que acá haya soberbia”.

El último título nacional de Sporting Cristal fue en 2020 bajo el mando de Roberto Mosquera. - créditos: Difusión

Roberto Mosquera sobre posible regreso a Sporting Cristal

Ante la consulta sobre un eventual regreso al banquillo ‘cervecero’, Roberto Mosquera fue honesto al expresar que ve difícil una nueva etapa en la institución tras su salida en 2022. “¿Los caminos se juntarán otra vez? No, es difícil. Tengo muchos años en el fútbol y sé algo”, reflexionó.

Al respecto, aclaró: “¿Me gustaría? No por mi gusto. Yo soy el entrenador y seguro mañana me llamarán de algún lugar y si no me llaman, ahí tengo una empresa con mis hijos donde vamos a hablar de neurociencia, que hablé hace 10 años y en ese tiempo me dijeron ‘este que está inventando’, y resulta que sí es algo que da resultado”.