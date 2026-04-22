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Erick Noriega podría fichar por Sporting Lisboa: el monto millonario que Alianza Lima recibiría

El nivel del jugador de la selección peruana en Gremio ha despertado el interés de clubes de Estados Unidos y Europa. ¿Cuál será su futuro?

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Erick Noriega podría fichar por Sporting Lisboa: el monto millonario que Alianza Lima recibiría.
Erick Noriega podría fichar por Sporting Lisboa: el monto millonario que Alianza Lima recibiría.

La posibilidad de que Erick Noriega cambie de continente para fichar por Sporting Lisboa genera gran atención en el fútbol sudamericano. El mediocampista peruano destaca actualmente en Gremio y está bajo observación del club portugués, que sigue de cerca su progreso con miras a una posible transferencia.

Los ‘leones’ iniciaron conversaciones con Noriega, según informó el periodista José Varela. “Erick Noriega, actualmente en Gremio, podría fichar por el Sporting de Lisboa. El mediocampista peruano ya está en negociaciones con el club portugués, siendo esta una de las principales alternativas para su futuro”, publicó en su cuenta de X.

Medios internacionales especializados en fichajes y portales brasileños reportaron también el interés del Sporting por el volante peruano. El equipo ‘luso’ lo sigue por su desempeño como titular en el Brasileirao y por su participación en la escuadra nacional bajo las indicaciones de Mano Menezes.

Erick Noriega comenzó conversaciones con Sporting Lisboa.
Erick Noriega comenzó conversaciones con Sporting Lisboa.

El millonario monto que Erick Noriega dejaría a Alianza Lima

Alianza Lima podría recibir una suma importante en caso de concretarse la transferencia internacional de Noriega. Gremio ha establecido un precio estimado para el pase del futbolista entre 8 millones de euros y 8,5 millones de euros. Debido al acuerdo vigente, el club peruano mantiene el 20% de los derechos económicos del ‘Samurái’.

Así, si la venta se realiza en el rango mencionado, Alianza obtendría entre 1,6 millones de euros y 1,7 millones de euros. Este ingreso fortalecería el presupuesto del club y facilitaría inversiones en refuerzos y proyectos internos durante 2026. Además, la operación otorgaría mayor visibilidad al fútbol peruano ante el salto de un jugador nacional al mercado europeo.

La valuación planteada por el ‘tricolor’ se sustenta en la regularidad y proyección internacional que Noriega ha alcanzado en Brasil, lo que atrae a equipos que buscan talento sudamericano para sus planteles.

Erick Noriega, ex Alianza Lima, fue titular en la final contra Internacional y logró su primer título con Gremio al consagrarse campeón del Campeonato Gaúcho 2026. Su participación fue fundamental en el empate de la revancha, desviando un córner que resultó en el gol de Gustavo Martins. Desde su llegada, Noriega se consolidó como una pieza clave y mostró versatilidad pasando de defensor central a pivote, sumando dos asistencias en el torneo.

Atlanta United también lo quiere

Además del interés europeo, Atlanta United de la MLS presentó una oferta inicial por Noriega. La propuesta del equipo estadounidense fue de 3,5 millones de dólares, una cifra que Gremio consideró muy inferior respecto a su tasación del pase.

La directiva del club brasileño ha expresado que cualquier negociación solo será viable si la cifra se acerca al mínimo de ocho millones de dólares. Ante la negativa, Atlanta analiza la posibilidad de mejorar su oferta, aunque hasta el momento no ha alcanzado la valorización esperada.

El desarrollo de la posible transferencia dependerá del desempeño del futbolista y de nuevos movimientos en el mercado internacional durante los próximos meses. Por ahora, no se ha cerrado ningún acuerdo definitivo y el futuro de Erick Noriega sigue abierto a distintas alternativas.

Erick Noriega ejerciendo marca personal contra James Rodríguez. - Crédito: FPF
Erick Noriega ejerciendo marca personal contra James Rodríguez. - Crédito: FPF

¿Un segundo peruano en Sporting Lisboa?

Erick Noriega podría sumarse al Sporting de Lisboa, club en el que ya milita otro futbolista peruano, Víctor Guzmán. El delantero de 20 años debutó recientemente con el equipo B en la segunda división de Portugal, tras su paso por Alianza Lima y por la categoría Sub 23 del club portugués. El atacante ingresó en el segundo tiempo del partido ante FC Felgueiras 1932, encuentro en el que los ‘leones’ cayeron derrotados.

Guzmán fue promovido al Sporting de Lisboa B después de casi un año en el equipo formativo, con el objetivo de disputar las últimas fechas de la segunda división y buscar un lugar en el primer equipo. Actualmente, su conjunto ocupa la octava posición en la tabla, lejos de la zona de ascenso y fuera de los puestos de descenso.

Víctor Guzmán debutó con el equipo B de Sporting Lisboa.
Víctor Guzmán debutó con el equipo B de Sporting Lisboa. Créditos: DSports.

La posible llegada de Noriega al Sporting coincidiría con la presencia de Guzmán, fortaleciendo la presencia peruana en el fútbol portugués y generando expectativa sobre el futuro de ambos jugadores en el club.

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