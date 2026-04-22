Perú

Científicos registran raro tiburón blanco en el mar de Perú: se trata de un ejemplar ‘gatita’ sin precedentes

Un ejemplar de la especie tiburón gatita, identificado por el Instituto del Mar del Perú, fue descubierto presentando leucismo, una condición genética singular documentada a nivel mundial, según detalló la bióloga Fabiola Zavalaga Talledo del Imarpe

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Un tiburón de color gris-púrpura con grandes aletas pectorales nada sobre un fondo marino rocoso y arenoso en las profundidades; una estrella de mar es visible a la derecha
El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó el descubrimiento de un raro tiburón gatita (Notorynchus cepedianus) completamente blanco en las profundidades del mar peruano, un hallazgo significativo para la ciencia marina.

El mar peruano se ha convertido en escenario de un hallazgo excepcional: el Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó el descubrimiento de un tiburón completamente blanco de la especie tiburón gatita (Notorynchus cepedianus), un registro que representa uno de los pocos ejemplares de este tipo en el mundo y subraya la singularidad de los ecosistemas marinos en la región. Este hallazgo científico, revelado durante actividades con motivo del Día de la Tierra, pone de manifiesto tanto la diversidad de la fauna marina peruana como los desafíos que implica su estudio y conservación, de acuerdo con la bióloga Fabiola Zavalaga Talledo.

Aunque especies inusuales han sido detectadas globalmente, la bióloga Zavalaga resaltó ante la Agencia Andina un dato distintivo del ejemplar peruano: la coloración blanca del tiburón no proviene del albinismo, sino de “una condición genética llamada leucismo, que provoca la ausencia de melanina en el cuerpo”. La especialista subraya que este ejemplar es el primero en el mundo casi totalmente blanco dentro de la especie, pues el único antecedente fue el hallado en California hace años, pero presentaba manchas normales.

La relevancia de este hallazgo radica en su rareza científica y en la visibilidad que otorga a la biodiversidad nacional. Según datos del Imarpe, la colección ictiológica de la institución es la más extensa del país y “alberga más de 700 especies de peces marinos en alrededor de 7.000 lotes conservados”, aseveró Zavalaga Talledo. Este archivo contribuye al conocimiento de especies poco representadas y respalda la evaluación de amenazas emergentes para la fauna marina peruana.

Un tiburón gatita (Notorynchus cepedianus) de color marrón oscuro y textura arrugada yace sobre una bandeja metálica, mostrando su ojo claro y aleta pectoral
El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) reportó el hallazgo de un tiburón gatita (Notorynchus cepedianus) completamente blanco, un ejemplar raro en los ecosistemas marinos del país. (Foto: Agencia Andina)

Características del tiburón gatita en el mar peruano

El tiburón gatita blanco, cuya aparición fue documentada en las costas del Perú, pertenece a una especie que raramente presenta variantes de leucismo. Fabiola Zavalaga enfatizó que este registro constituye uno de los primeros a escala mundial por la ausencia casi total de pigmentación.

El análisis morfológico del ejemplar descartó el albinismo, indicando que el tiburón posee ojos normalmente pigmentados, factor diferencial clave. El leucismo, explicó la bióloga, afecta a la secreción de melanina en diversas regiones del cuerpo, lo que puede generar ejemplares con coloraciones atípicas o completamente desprovistos de color, como ocurrió en este caso.

Además, la científica destacó la importancia de monitorear estos individuos atípicos para analizar su integración ecológica, supervivencia y posibles implicancias en términos de depredación y reproducción. El único registro comparable fue realizado en California decenios atrás, donde el ejemplar presentaba parches oscuros típicos.

Bióloga en bata blanca y guantes examina un tiburón gatita oscuro, aparentemente conservado, en un laboratorio con estantes al fondo
La bióloga Fabiola Zavalaga Talledo examina un tiburón gatita (Notorynchus cepedianus) en un laboratorio de Imarpe, mientras el instituto reporta un hallazgo excepcional de un ejemplar blanco en el mar peruano. (Foto: Agencia Andina)

La presentación pública del tiburón blanco formó parte de una muestra por el Día de la Tierra, organizada por el Imarpe, en la que se expusieron otras especies emblemáticas de los mares peruanos, como el tiburón ballena (Rhincodon typus), considerado el pez más grande del planeta y que puede alcanzar hasta 20 metros de longitud.

A diferencia de la percepción común sobre los tiburones, Zavalaga matizó la imagen de peligro al afirmar: “Es el más grande, pero a la vez el más inofensivo de los tiburones”, ya que se alimenta filtrando agua en busca de microcrustáceos y zooplancton. El tiburón ballena se encuentra además protegido por ley en Perú, que prohíbe su pesca, captura o comercialización; si es atrapado incidentalmente debe ser devuelto de inmediato al mar.

Especies poco conocidas de las profundidades marinas en Perú y la importancia de conservar los ecosistemas marinos

La diversidad marina peruana va mucho más allá de las especies conocidas. En la misma presentación, la bióloga del Imarpe expuso sobre el tiburón Hemiscyllium litvinovi, conocido como tiburón linterna de ojos pequeños, hallado en la costa sur peruana a profundidades de hasta 1.400 metros. Esta especie destaca por sus fotóforos —estructuras bioluminiscentes distribuidas por su vientre— que permiten un fenómeno de contrailuminación para mimetizarse ante los depredadores, como relató la experta. El primer ejemplar de Hemiscyllium litvinovi fue registrado en 2007 y se encuentra en el Museo de Historia Natural de París.

Un tiburón linterna de ojos pequeños (Hemiscyllium litvinovi) de color oscuro, nadando en aguas profundas de color azul intenso, con rocas en el fondo
El tiburón linterna de ojos pequeños (Hemiscyllium litvinovi), una especie de aguas profundas con fotóforos bioluminiscentes, fue hallado en la costa sur peruana, mostrando la riqueza de la diversidad marina del país. (Foto: El Búho)

Durante el evento se mostraron otras especies adaptadas a la vida profunda, como el pez balón de profundidad, que habita entre 1.000 y 2.000 metros bajo el mar, con una estructura similar a una caña con anzuelo capaz de atraer presas en la oscuridad absoluta. Se resaltó también la presencia de la quimera, conocida como “tiburón fantasma”, pariente de tiburones y rayas que posee un esqueleto cartilaginoso. En aguas peruanas existen entre seis y siete especies de quimeras, dato facilitado por los registros de la colección del Imarpe.

La necesidad de proteger estos ecosistemas cobra urgencia dado que, según Zavalaga Talledo, “actualmente conocemos entre el 2% y el 5% de todo el mar profundo del mundo”. Los científicos subrayan la importancia de la investigación sistemática para identificar y preservar las especies vulnerables, así como para comprender las interacciones ecológicas de la biota marina. El Perú, dotado de la colección ictiológica más rica en biodiversidad marina nacional, enfrenta la tarea de documentar y salvaguardar esta riqueza biológica, en un contexto internacional donde el conocimiento sobre las profundidades marinas sigue siendo limitado.

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