El Niño Costero entra en fase inicial y podría extenderse hasta noviembre con mayor riesgo en el norte del país

El Niño Costero ya está presente: SENAMHI emite avisos rojos por precipitaciones y prevé estaciones más cálidas. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

El vocero de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), Luis Vásquez, confirmó que el llamado Niño Costero se encuentra en fase inicial y que su presencia se extendería varios meses. En diálogo con Exitosa, explicó que el país enfrenta un escenario que exige vigilancia constante, sobre todo en el norte.

Durante la entrevista, Vásquez precisó que el calentamiento del mar peruano ya se percibe y que el seguimiento técnico apunta a una evolución progresiva. Aunque Lima no registraría el mismo nivel de impacto que Tumbes, Piura o Lambayeque, la capital no queda fuera de riesgo. Las lluvias podrían superar los niveles habituales y no se descarta la activación de quebradas en distintos puntos del litoral.

El especialista sostuvo que el proceso fue advertido desde enero y que ahora se encuentra en pleno inicio. “Ya estamos en pleno inicio del Niño. Este se va a extender posiblemente hasta noviembre”, señaló. La etapa actual es débil, pero podría cambiar antes de julio.

Magnitud y evolución del fenómeno

Residentes de una zona afectada en Perú se auxilian en calles inundadas tras la activación de quebradas por el Fenómeno del Niño Costero, mientras rige una alerta roja de Senamhi.

El experto indicó que el monitoreo técnico continúa y que la magnitud predominante es débil. No obstante, existe la posibilidad de que el evento alcance una categoría moderada en los próximos meses. “Se espera que antes de julio pueda alcanzar a moderado”, afirmó.

El calentamiento del mar responde al ingreso de aguas cálidas desde el oeste y el norte, además del debilitamiento de los vientos. Según explicó, existen ondas Kelvin cálidas en curso que impactan la costa sudamericana y contribuyen al incremento de la temperatura superficial. En promedio, el mar peruano registra alrededor de un grado por encima de lo normal.

En el norte, las temperaturas llegan hasta los 28 grados, mientras que en el sur oscilan entre 16 y 17 grados. Si la condición permanece débil, el incremento no superaría 1,3 grados. “Si pasamos el uno punto tres en promedio, estaríamos hablando de un Niño moderado”, detalló.

Este calentamiento aporta mayor humedad a la atmósfera. En consecuencia, las precipitaciones se mantendrían entre niveles normales y superiores, con posibilidad de episodios intensos. “Las lluvias se van a mantener entre normales a superiores, sin descartar lluvias torrenciales”, precisó.

Regiones más expuestas y situación en Lima

El Enfen descarta la ocurrencia del fenómeno El Niño costero en Perú hasta marzo de 2026, según su último comunicado oficial.

La zona norte concentra la mayor probabilidad de impactos significativos. Vásquez fue claro: “Tumbes, Piura, Lambayeque son las más propensas”. Estas regiones, por su ubicación cercana al Ecuador, registran un calentamiento más marcado y podrían enfrentar mayores volúmenes de lluvia.

El incremento de precipitaciones influye en los caudales de los ríos y eleva el riesgo de desbordes. Tampoco se descarta la activación de quebradas en distintos tramos del litoral. En Lima, el efecto sería menor en comparación con el norte, aunque no inexistente.

“La afectación a Lima es mucho menor si comparamos el norte con el sur; sin embargo, Lima está normalmente acostumbrada a otro tipo de precipitaciones que son mucho menores. Lima tendrá menos golpe”, declaró. Añadió que los ríos como el Rímac incrementan su caudal por las lluvias en la zona andina, no solo por precipitaciones en la capital.

El vocero remarcó que la precisión diaria sobre lluvias y niveles de alerta corresponde al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad responsable del monitoreo continuo de humedad y precipitaciones.

Impacto en la pesca y adaptación del sector

El calentamiento del mar influye de forma directa en los recursos hidrobiológicos. El grado de afectación depende de la magnitud y la duración del fenómeno. Vásquez explicó el comportamiento de la anchoveta, principal recurso pesquero del país.

“Cuando siente que el mar se está calentando entonces migra hacia la costa que es la zona más fría buscando un hábitat adecuado”, indicó. Si la temperatura continúa en ascenso, el recurso se desplaza hacia zonas más profundas o hacia el sur. Esta conducta genera la percepción de escasez, aunque no implica desaparición. “A veces se dice que no hay, pero no es tan cierto, sino que no está disponible en las redes”, aclaró.

En paralelo, especies de aguas más cálidas como el perico, el bonito o el jurel pueden aumentar su presencia. Vásquez también mencionó que la concha de abanico incrementa su biomasa durante eventos de este tipo.

El vocero señaló que diversos sectores económicos consultan de forma permanente los reportes del ENFEN. “La gente de Gamarra nos pregunta si va a haber Niño o no va a haber Niño para que programe su tipo de vestimenta. Los bancos también para ver los créditos”, comentó. Según explicó, la información técnica permite que industrias y entidades financieras adopten previsiones y ajusten decisiones ante posibles interrupciones en infraestructura, transporte o producción.