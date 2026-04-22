José María Balcázar responde al excanciller Hugo de Zela por compra de aviones F-16: “No me puede decir que yo he mentido”

José María Balcázar niega haber mentido, como lo dijo el excanciller Hugo de Zela. TV Perú

El presidente de Perú, José María Balcázar, negó las acusaciones de haber mentido sobre la compra de aviones F-16, en medio de una crisis política que incluyó la salida de dos ministros de su gabinete. El mandatario rechazó los señalamientos hechos por el excanciller Hugo de Zela, quien lo calificó de “mentiroso” tras la postergación del acuerdo con la empresa estadounidense.

La controversia surgió luego de que Balcázar decidiera no continuar con la adquisición de los aviones F-16 durante su gobierno y trasladara la responsabilidad al próximo mandatario. Esta postura provocó que Carlos Díaz, titular del Ministerio de Defensa, y De Zela presentaran su renuncia el día de hoy, argumentando que la decisión presidencial perjudica los intereses del país.

“Yo no he intervenido en esas negociaciones, así que no me puede decir que yo he mentido. Lo que yo estoy diciendo que esos contratos que se han celebrado antes se respeten por el nuevo gobierno que venga de las elecciones y nada más”, indicó en un mensaje tras conocerse la salida de los ministros.

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Ambos extitulares señalaron que la falta de comunicación interna y la ausencia de una orden oficial para detener el proceso generaron confusión y tensiones a nivel ministerial.

“Tener que recomendar, repito, recomendar que el nuevo gobierno sea el que tome las decisiones. Yo no sé por qué hay tanta confrontación respecto de eso”, continuó el mandatario, esta tarde.

Tensión en el Gabinete por compra de aviones

El viernes 17 de abril estaba programada la firma del contrato, pero los ministros involucrados se enteraron por televisión de que esta no se concretaría. Ante el desconcierto, solicitaron una reunión con Balcázar, quien reafirmó su decisión de postergar la compra hasta la próxima administración.

El mandatario sostuvo que “esa deuda y el compromiso de endeudamiento, si bien es cierto viene desde el Parlamento la autorización, eso no quiere decir de que nosotros no podamos tener una idea de cómo se puede renegociar o conversar sobre un contrato”.

Es decir, el presidente interino señala que esto no impide que el Ejecutivo pueda buscar alternativas, renegociar o dialogar sobre acuerdos ya establecidos por la Fuerza Aérea y otras entidades involucradas en la adquisición de material militar.

José María Balcázar, jefe de Estado, valora el respaldo legislativo del Congreso y expresa su gratitud, afirmando que este apoyo lo anima a seguir trabajando en los meses restantes de su gestión. (Foto: Presidencia del Perú)

El mandatario remarcó que su interés está en asegurar que el país administre con prudencia los fondos públicos. Subrayó la importancia de orientar el gasto hacia sectores esenciales como el acceso a agua potable, la salud y la educación, antes de asumir compromisos de gran envergadura.

Cabe precisar que, el lunes 20 de abril, el entonces ministro de Defensa autorizó a la Fuerza Aérea a firmar el contrato con la compañía estadounidense, bajo el argumento de que no existía un documento oficial que indique la paralización del acuerdo. Díaz explicó que la decisión se tomó en el marco de la legalidad y que la firma era un procedimiento administrativo necesario para no perder los plazos acordados.

Más temprano, el embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con el primer ministro Luis Arroyo en medio de la crisis política originada por la suspensión del proceso de adquisición de aviones F-16.