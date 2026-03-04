Perú

Callao: delincuentes atacan a balazos a conductor de combi en plena ruta y también hieren a dos pasajeros

Un video grabado por un pasajero registró los dramáticos instantes posteriores al tiroteo dentro de la unidad

Un nuevo ataque armado contra transportistas volvió a sembrar el terror en el Callao la noche del martes 3 de marzo. Un conductor de apenas 19 años fue baleado cuando manejaba una combi que cubría la ruta desde el Callao hacia Pachacútec, en Ventanilla. El atentado dejó además a la cobradora y a una pasajera que llevaba a su bebé en brazos heridas.

“Ahorita lo han baleado al chofer, ahorita… El chofer está plomeado, causa… Aguanta, aguanta… Tranquilo nomás”, se escucha en el dramático video grabado por un pasajero segundos después del ataque, mientras los ocupantes intentaban auxiliar al joven conductor.

Según la información dada por América Noticias, en total se realizaron cinco disparos. Tres de ellos impactaron en el cuerpo de Juan Ventocilla Estrella, quien iba al volante de la unidad de la empresa ACORSA. La cobradora y una pasajera también resultaron heridas en medio del tiroteo.

Testigos señalaron que dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la combi y dispararon sin mediar palabra. Antes de huir, dejaron un papel con un mensaje dirigido a los conductores de la misma empresa y a otras seis empresas de transporte. En el documento, la banda criminal que se hace llamar ‘Los Pirañas’ advertía sobre represalias.

Agentes de la Policía Nacional
Agentes de la Policía Nacional del Perú intervienen una combi durante la investigación del asesinato de un joven conductor en el Callao, en medio de la noche. (América Noticias)

Algunos transportistas denunciaron que vienen siendo víctimas de extorsión por parte de esta organización, que se comunicaría con los dirigentes a través de mensajes de WhatsApp para exigir pagos a cambio de no atentar contra los choferes.

El ataque ocurrió alrededor de las siete de la noche del martes, cerca del túnel de la avenida Néstor Gambeta, a la altura del asentamiento humano Márquez, en el Callao. El conductor fue trasladado de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión, donde solo pudieron certificar su muerte.

Este no sería el primer atentado contra la empresa. El pasado viernes 6 de febrero, trabajadores de la misma compañía también fueron atacados. En esa ocasión, una cobradora resultó herida luego de que un falso pasajero disparara dentro de la unidad.

El nuevo hecho de violencia ha generado temor entre los transportistas, quienes exigen mayor presencia policial y acciones concretas para frenar las extorsiones que, aseguran, se han convertido en una amenaza constante en las rutas del Callao.

Más asesinatos en el Callao

La violencia no da tregua en el Callao y zonas aledañas. En los últimos días, más crímenes han encendido las alarmas en medio del estado de emergencia, mientras que las cifras oficiales confirman un inicio de año sangriento en el país.

El pasado 1 de marzo, tres personas fueron asesinadas en el cruce de los jirones García Calderón con Atahualpa, en el Callao. Entre las víctimas se encontraban dos menores de edad que, según testigos, jugaban carnavales en la vía pública cuando fueron alcanzados por disparos realizados por delincuentes que llegaron hasta la zona.

El 25 de febrero, otro ataque golpeó al sector transporte en el Primer Puerto. Un conductor de la empresa PASA, conocida como “La Argentina”, fue asesinado a balazos en el cruce de las avenidas Santa Rosa y Argentina, en el Callao.

De acuerdo con la hipótesis policial, Segundo Timoteo Vázquez se encontraba solo en su unidad, tras culminar su turno, cuando un sujeto se acercó a la ventana y le disparó directamente a la cabeza. La Policía ha señalado que los transportistas de la zona vienen siendo amenazados por bandas criminales con cabecillas identificados con alias como “Chucky” y “Timoteo”. Pese al crimen, las unidades de la empresa continuaron circulando con normalidad.

En lo que va del 2026, hasta el cierre del 2 de marzo, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) registra 32 homicidios a nivel nacional, reflejando un preocupante incremento de la violencia, con el Callao como uno de los principales focos de criminalidad vinculada a extorsiones y ajustes de cuentas.

