Adiós a la prohibición de dos en una moto: desde hoy 19 de febrero ya se puede sin ser multado, según asociación

El anuncio de la Asociación de Motociclistas del Perú responde a la conclusión del estado de emergencia y permite nuevamente la circulación de pasajeros en motocicletas

Gremios y otras figuras se
Gremios y otras figuras se mostraron en contra de la prohición de circulación de motocicletas con dos pasajeros. (Municipalidad de Miraflores)

La Asociación de Motociclistas del Perú (Asmope) confirmó que desde este jueves aplica el fin de la restricción que impedía la circulación de dos personas en una motocicleta en Lima y Callao, un cambio que afecta directamente a miles de trabajadores y familias que dependen de este medio de transporte.

La medida entra en vigor tras la culminación del estado de emergencia decretado por el gobierno, sin que se haya publicado una nueva prórroga en el diario oficial El Peruano.

Desde las primeras horas del jueves 19 de febrero, motociclistas de Lima y Callao volvieron a movilizarse con acompañantes, tras varios meses en los que la normativa limitó el uso compartido de la motocicleta.

Actualmente, solo los agentes de
Actualmente, solo los agentes de Tránsito pueden sancionar la infracción de trasladar dos adultos en moto. - Andina

“A partir de hoy, jueves 19 de febrero, se permite la circulación de dos personas en motocicleta”, comunicó públicamente Asmope en sus redes sociales, donde también instó a la comunidad a circular con responsabilidad y cumplir las normas de seguridad vial.

La restricción había sido implementada bajo el Decreto Supremo 006-2026-PCM como parte del estado de emergencia, con el objetivo de enfrentar la inseguridad ciudadana. Al no haberse publicado una extensión oficial de este régimen excepcional, Asmope anunció el restablecimiento del derecho a transportar a un segundo pasajero, lo que representa un cambio significativo para los usuarios del sector.

Recomendaciones y compromiso

En su mensaje dirigido a la comunidad, la Asociación de Motociclistas del Perú enfatizó la importancia de mantener conductas responsables en las vías. Reiteraron tres recomendaciones principales: conducir con responsabilidad, portar siempre los documentos en regla (DNI, Tarjeta de Propiedad, SOAT y Licencia) y usar siempre el casco reglamentario.

Un integrante de la Policía
Un integrante de la Policía de Transito habla con un motociclista este lunes, en Lima (Perú). EFE/Paolo Aguilar

La motocicleta es una herramienta de trabajo y libertad, señaló la organización en su llamado a la conciencia social, reafirmando su compromiso con la libre circulación y la seguridad vial. El fin de la restricción responde no solo a una adecuación normativa, sino a la demanda de numerosos ciudadanos que utilizan la motocicleta como principal medio de movilidad, trabajo y sustento diario.

Contexto y antecedentes de la restricción

El anuncio de ASMOPE se produce tras semanas de diálogo entre gremios moteros y autoridades del Ejecutivo. Según la Asociación Hermanos Motociclistas Unidos del Perú (AHMUP), la prohibición de dos personas en una moto estuvo vigente hasta el miércoles 18 de febrero de 2026, fecha en la que concluyó el estado de emergencia en Lima y Callao.

La AHMUP destacó que el avance logrado en las mesas de trabajo con la Presidencia del Consejo de Ministros se mantiene vigente y que continuarán las reuniones para abordar otras problemáticas del sector. “Solo hasta mañana será la prohibición de dos personas en una moto”, advirtió la organización el día previo a la entrada en vigor del cambio, remarcando que no hubo tiempo para una prórroga de la medida.

Dirigentes del gremio motero obtienen
Dirigentes del gremio motero obtienen avances tras exponer argumentos ante autoridades y esperan nuevas reuniones para definir posibles excepciones a la prohibición vigente| Andina

Posición institucional

Apenas dos días antes, el 17 de febrero, la Asociación de Motociclistas del Perú había hecho público un comunicado oficial dirigido al Congreso y al futuro presidente, expresando su preocupación por las restricciones impuestas bajo el estado de emergencia.

Según el documento al que accedió Infobae Perú, la entidad considera que la prohibición de llevar pasajeros en moto no logró una reducción sostenible de la delincuencia y que, en cambio, afectó directamente a miles de ciudadanos, entre ellos trabajadores, padres de familia y emprendedores.

“Entendemos y compartimos la necesidad de enfrentar la inseguridad ciudadana con medidas firmes, pero esta disposición ha demostrado no generar resultados reales ni sostenibles en la reducción de la delincuencia. En cambio, ha afectado directamente a miles de ciudadanos”, señala el comunicado de Asmope.

La organización defendió el derecho al libre tránsito y al trabajo, subrayando que los esfuerzos para combatir la inseguridad deben enfocarse en el fortalecimiento de la inteligencia policial, la mejora del patrullaje y la modernización de la tecnología de seguridad, en vez de limitar un medio de transporte fundamental para numerosos peruanos.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y la Policía Nacional anuncian penalidades elevadas y la posible retención del brevete ante la reincidencia en la infracción de tránsito establecida para motociclistas| Andina

Llamado al diálogo

En el mismo comunicado, la Asociación de Motociclistas del Perú hizo un llamado al Congreso y al nuevo gobierno para abrir un espacio de diálogo con los representantes de los motociclistas, con el propósito de encontrar soluciones que protejan la seguridad ciudadana sin perjudicar el derecho al trabajo ni la movilidad.

“Invitamos al Congreso y al nuevo gobierno a reflexionar y abrir un espacio de diálogo con los representantes de los motociclistas del país, con el fin de construir juntos soluciones que protejan la seguridad ciudadana sin perjudicar el derecho al trabajo y al libre tránsito de los peruanos”, se lee en el documento emitido por Asmope.

El restablecimiento de la circulación de dos personas en motocicleta marca el cierre de una etapa excepcional y el inicio de nuevas conversaciones entre autoridades y representantes del sector motero, quienes buscan soluciones efectivas y duraderas para la seguridad y la movilidad en el país.

