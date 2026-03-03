Perú

¿Por qué no hay solo GNV para taxis, autos particulares y vehículos de carga?

La restricción de venta de Gas Natural Vehicular va desde el lunes 1 al sábado 14 de marzo, siempre y cuando todo vaya bien con la reparación del tubo roto de Camisea

La venta de GNV se ha restringido solo para una parte de consumidores. ¿Por qué ellos? - Crédito TV Perú

La ruptura de un tubo del gas natural de Camisea, llevó a una fuga y a una emergencia nacional por este combustible. El gobierno peruano, a través del Ministerio de Energia y Minas (Minem) ha dictado una medida que asegura el abastecimiento, pero solo para un sector de la población

Así, mientras el gas natural que usan día a día las familias en sus hogares (como en la cocina, la ducha y hasta electrodomésticos como la secadora) se ha asegurado y se seguirá distribuyendo, sí se ha restringido la venta de este en forma en GNV (gas natural vehicular) para los autos particulares, taxis y vehículos de carga.

El gobierno ha escogido a este sector como parte de la medida de racionamiento del gas que estará vigente hasta el 14 de marzo. Es decir, se ha decidido priorizar un público más esencial al que la distribución del gas afecte más al restringirse.

Decenas de conductores, principalmente taxistas, pasan horas en interminables filas para poder abastecer sus vehículos con GNV. Este es el panorama en Lima tras la restricción en el suministro de gas natural | Canal N

Limitan el gas natural

“Con el objetivo de resguardar la seguridad energética del país, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) dispuso un conjunto de medidas extraordinarias y temporales para priorizar el abastecimiento de gas natural a hogares, transporte público y actividades esenciales, ante la emergencia reportada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP)”, informó el gobierno peruano.

Así, a través del Viceministerio de Hidrocarburos, y en el marco de sus facultades, se declaró en emergencia el suministro de gas natural mediante los Sistemas de Producción, Transporte de Hidrocarburos por Ductos y Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, por un periodo de hasta 14 días, desde el 1 hasta el 14 de marzo de 2026.

Se activó también el mecanismo de racionamiento para la asignación de volúmenes de gas natural, priorizando el suministro a consumidores residenciales y comerciales regulados. ”Resulta pertiente disponer determinadas medidas para garantizar el consumo eficiente del gas natural, dada la situación de emergencia y reducir el impacto de cualquier contingencia que se pueda generar, como consecuencia de los referidos trabajos", señala la resolución.

¿Cuándo volverá a vender el GNV a particulares? La emergencia durará 14 días y el plazo ya se empezó a contar. - Crédito TV Perú

“Adicionalmente, permite asegurar el suministro destinado a vehículos de transporte masivo de pasajeros, incluyendo buses del sistema integrado de transporte y sus alimentadores, con el propósito de garantizar la movilidad de la población con el fin de garantizar el transporte público de pasajeros”, aclaran.

Es decir, durante este plazo se priorizará el abastecimiento al mercado interno, asegurando la atención de los sectores esenciales como los siguientes:

  • Gas natural en casa
  • Gas natural vehicular para transporte público
  • Gas natural de la Central Términa Luren, Pedreal, Nasca y Coevisac, para la electricidad de Ica, Nazca y Chincha.
Minem ordena detener la venta
Minem ordena detener la venta de gas natural en grifos de Lima por fuga en Megantoni, Cusco. (Foto: Composición - Infobae)

Crearán comité

También el ministro de Energía y Minas, Angelo Alfaro Lombardi, dispuso la conformación de un comité de crisis con todos los actores involucrados en la situación de emergencia, entre ellos el COES, Osinergmin, Calidda y TGP.

“Este comité tendrá la tarea de monitorear el estado de las acciones de contingencia y adoptar medidas adicionales que permitan fortalecer el suministro energético en tanto se normalicen las operaciones en el sector afectado por la deflagración reportada el fin de semana”, agrega el Minem.

