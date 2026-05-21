Perú

Qué se celebra el 21 de mayo en el Perú: ecos de historia, legado y memoria colectiva

La jornada condensa episodios decisivos para la identidad peruana, desde gestas independentistas y enfrentamientos bélicos hasta hitos ambientales y debates políticos de significativo impacto en la proyección del país

Guardar
Google icon
Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
La jornada conmemora el aporte de una figura central para la independencia y el desarrollo institucional del país, cuyo legado sigue presente en la historia política local (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 21 de mayo reúne episodios decisivos de la historia peruana y celebraciones de alcance mundial. En 1858 murió José de la Riva-Agüero, considerado el primer presidente del Perú y figura clave de la independencia.

En 1879 ocurrió el combate naval de Iquique, donde Miguel Grau comandó al Huáscar en uno de los enfrentamientos más recordados de la Guerra del Pacífico. En 2001 se creó el Parque Nacional Cordillera Azul, una de las mayores reservas naturales del país.

PUBLICIDAD

Cinco años después, Alan García y Ollanta Humala protagonizaron un intenso debate presidencial. Además, la fecha conmemora el Día Internacional del Té, símbolo cultural y económico global.

21 de mayo de 1858 - murió José de la Riva-Agüero, primer presidente del Perú y figura clave independentista

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
Primer presidente del Perú y protagonista de la emancipación, José de la Riva-Agüero falleció en 1858 con un legado ligado al origen republicano nacional. (Instituto Riva Agüero – PUCP)

José de la Riva-Agüero falleció el 21 de mayo de 1858 y es recordado como una de las figuras más influyentes de la independencia y los primeros años republicanos del Perú.

PUBLICIDAD

Nacido en Lima en 1783, participó activamente en movimientos emancipadores y fue nombrado en 1823 como el primer presidente de la República del Perú. Durante su trayectoria política y militar impulsó la organización del nuevo Estado peruano en medio de conflictos internos y amenazas externas.

También desempeñó funciones diplomáticas y escribió textos políticos de relevancia histórica. Su legado permanece ligado a la formación institucional y política del país republicano.

21 de mayo de 1879 - el combate naval de Iquique marcó uno de los episodios más recordados de la Guerra del Pacífico

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
Entre humo, cañones y maniobras en el mar, el combate de Iquique convirtió a Miguel Grau y Arturo Prat en símbolos eternos de valor y sacrificio. (Academia de Historia Militar de Chile)

El combate naval de Iquique ocurrió el 21 de mayo de 1879 durante la Guerra del Pacífico y enfrentó a las fuerzas navales de Perú y Chile frente al puerto de Iquique. El monitor peruano Huáscar, comandado por Miguel Grau, se enfrentó a la corbeta chilena Esmeralda, dirigida por Arturo Prat.

Tras varias horas de combate, el Huáscar hundió a la embarcación chilena, mientras la Independencia combatía en Punta Gruesa.

El episodio tuvo enorme impacto militar y simbólico para ambos países, convirtiendo a Grau y Prat en figuras históricas. La batalla consolidó la relevancia estratégica del dominio marítimo durante el conflicto en el Pacífico sur.

21 de mayo de 2001 - crearon el Parque Nacional Cordillera Azul para proteger uno de los ecosistemas más biodiversos del Perú

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
Entre montañas cubiertas de neblina y selvas profundas, Cordillera Azul protege especies únicas y valiosas fuentes de agua para el país. (Andina)

El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado el 21 de mayo de 2001 con el objetivo de conservar una extensa área de bosques tropicales y montañosos ubicada entre las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco.

Con más de 1,3 millones de hectáreas, es una de las áreas naturales protegidas más grandes del Perú y alberga una enorme diversidad de flora y fauna, incluyendo especies amenazadas y endémicas.

El parque protege importantes cuencas hidrográficas y ecosistemas de selva alta y baja. Administrado por el SERNANP, impulsa además investigaciones científicas y acciones orientadas a la conservación ambiental sostenible.

21 de mayo de 2006 - Alan García y Ollanta Humala protagonizaron decisivo debate presidencial antes del balotaje

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
Alan García y Ollanta Humala sostuvieron en 2006 un intenso debate presidencial marcado por acusaciones, tensión política y choques ideológicos. (Andina)

El debate presidencial entre Alan García y Ollanta Humala se realizó el 21 de mayo de 2006 en el Museo Nacional de Arqueología de Lima, en la antesala de la segunda vuelta electoral.

El encuentro estuvo marcado por acusaciones mutuas, tensión política y un retraso de veinte minutos debido a la tardanza de Humala, quien denunció obstrucciones de simpatizantes apristas. Durante el intercambio, ambos candidatos confrontaron propuestas económicas, políticas y temas vinculados a sus trayectorias públicas.

El debate se convirtió en uno de los momentos más recordados de la campaña presidencial de 2006, que culminó semanas después con la victoria electoral de Alan García.

21 de mayo - Día Internacional del Té<b> </b>

Efemérides – Efemérides en Perú – Qué se celebra – Perú – noticias – 21 mayo
Más que una infusión, el té simboliza encuentro, tradición y sustento para millones de familias productoras en distintos continentes del planeta. (Magnific)

Cada 21 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional del Té, una fecha proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 y conmemorada desde 2020.

La jornada busca reconocer la importancia cultural, económica y social de una de las bebidas más consumidas del planeta después del agua. Además de acompañar conversaciones y rituales cotidianos, el té representa el sustento de millones de familias productoras en Asia, África y América Latina.

La celebración también promueve una producción sostenible y alerta sobre los efectos del cambio climático en los cultivos. Una taza de té, silenciosa y humeante, resume siglos de historia y encuentro humano.

Temas Relacionados

EfeméridesEfemérides en PerúQué se celebraperu-noticias

Más Noticias

La Tinka del miércoles 20 de mayo: descubre los ganadores del último sorteo

La Tinka celebra dos sorteos a la semana, todos los domingos y miércoles, después de las 20:30 horas. Consulte si fue el afortunado ganador del premio mayor

La Tinka del miércoles 20 de mayo: descubre los ganadores del último sorteo

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así quedó Cusco FC tras derrota con DIM por fecha 5

Los ‘dorados’ no pudieron con el cuadro colombiano y quedaron sin chances de torneo internacional después del cierre de la fase de grupos. Flamengo, por su lado, ya tiene los boletos a falta de una jornada. Conoce cómo va la clasificación

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así quedó Cusco FC tras derrota con DIM por fecha 5

Dirigencia de Géminis confirma la renovación de Natalia Málaga: “Todas las jugadoras quieren seguir con ella”

Luis Linares, presidente del club de Comas, aseguró la continuidad de la entrenadora para la próxima temporada y contó que las voleibolistas interesadas en fichar consultan previamente si ella seguirá al mando del equipo

Dirigencia de Géminis confirma la renovación de Natalia Málaga: “Todas las jugadoras quieren seguir con ella”

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

El ex chico reality aseguró que un camarógrafo y un trabajador de producción le confirmaron que el cantante de cumbia intentó ingresar al cuarto de su expareja

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

Sporting Cristal vs Junior 2-3: goles y resumen de la derrota ‘celeste’ por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

El equipo de Zé Ricardo fue de menos a más y casi logra un empate luego de ir cayendo 3-0 en la ciudad de Cartagena. En la última fecha visitará a Cerro Porteño, el nuevo líder del Grupo F

Sporting Cristal vs Junior 2-3: goles y resumen de la derrota ‘celeste’ por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

“Es prácticamente un empate”: Keiko Fujimori sobre encuesta que le da 39% de intención de voto frente al 35% de Roberto Sánchez

Rafael López Aliaga se burla de investigación por presunta corrupción: “No la he leído. Lo que me diga mi abogado, lo haré”

Video muestra al alcalde de Surco, Carlos Bruce, usando pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio en una oficina

Crisis en San Marcos: renuncia en bloque el Comité Electoral por falta de condiciones y llegada inconsulta de Roberto Sánchez

“Oportunismo político”: Gremio estudiantil de San Marcos repudia ingreso inconsulto de Roberto Sánchez en medio de la toma

ENTRETENIMIENTO

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

Jenko del Río expone confesión de Paloma Fiuza sobre Christian Domínguez: “Quiso entrar a su cuarto”

Darinka Ramírez tras las críticas por la cartera de Louis Vuitton: "Jamás dije que no tengo para comer"

Victoria’s Secret Fashion Show: cuánto cobran las modelos y por qué la pasarela vale más que el cheque

Organizadores de ‘Vibra Perú’ cuestionan salida de Corazón Serrano y denuncian show propio y el mismo día

Usuarios reaccionan al hackeo del Sismate tras falsa alarma de terremoto y tsunami en Perú: “Para eso gastan 40 millones”

DEPORTES

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así quedó Cusco FC tras derrota con DIM por fecha 5

Tabla de posiciones del Grupo A de la Copa Libertadores 2026: así quedó Cusco FC tras derrota con DIM por fecha 5

Dirigencia de Géminis confirma la renovación de Natalia Málaga: “Todas las jugadoras quieren seguir con ella”

Sporting Cristal vs Junior 2-3: goles y resumen de la derrota ‘celeste’ por fecha 5 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así quedó Sporting Cristal tras derrota ante Junior por fecha 5

Gol de Yoshimar Yotún para reducir la diferencia en Sporting Cristal vs Junior por Copa Libertadores 2026