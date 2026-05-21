Qué se celebra el 21 de mayo en el Perú: ecos de historia, legado y memoria colectiva

La jornada conmemora el aporte de una figura central para la independencia y el desarrollo institucional del país, cuyo legado sigue presente en la historia política local (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 21 de mayo reúne episodios decisivos de la historia peruana y celebraciones de alcance mundial. En 1858 murió José de la Riva-Agüero, considerado el primer presidente del Perú y figura clave de la independencia.

En 1879 ocurrió el combate naval de Iquique, donde Miguel Grau comandó al Huáscar en uno de los enfrentamientos más recordados de la Guerra del Pacífico. En 2001 se creó el Parque Nacional Cordillera Azul, una de las mayores reservas naturales del país.

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Cinco años después, Alan García y Ollanta Humala protagonizaron un intenso debate presidencial. Además, la fecha conmemora el Día Internacional del Té, símbolo cultural y económico global.

21 de mayo de 1858 - murió José de la Riva-Agüero, primer presidente del Perú y figura clave independentista

Primer presidente del Perú y protagonista de la emancipación, José de la Riva-Agüero falleció en 1858 con un legado ligado al origen republicano nacional. (Instituto Riva Agüero – PUCP)

José de la Riva-Agüero falleció el 21 de mayo de 1858 y es recordado como una de las figuras más influyentes de la independencia y los primeros años republicanos del Perú.

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Nacido en Lima en 1783, participó activamente en movimientos emancipadores y fue nombrado en 1823 como el primer presidente de la República del Perú. Durante su trayectoria política y militar impulsó la organización del nuevo Estado peruano en medio de conflictos internos y amenazas externas.

También desempeñó funciones diplomáticas y escribió textos políticos de relevancia histórica. Su legado permanece ligado a la formación institucional y política del país republicano.

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21 de mayo de 1879 - el combate naval de Iquique marcó uno de los episodios más recordados de la Guerra del Pacífico

Entre humo, cañones y maniobras en el mar, el combate de Iquique convirtió a Miguel Grau y Arturo Prat en símbolos eternos de valor y sacrificio. (Academia de Historia Militar de Chile)

El combate naval de Iquique ocurrió el 21 de mayo de 1879 durante la Guerra del Pacífico y enfrentó a las fuerzas navales de Perú y Chile frente al puerto de Iquique. El monitor peruano Huáscar, comandado por Miguel Grau, se enfrentó a la corbeta chilena Esmeralda, dirigida por Arturo Prat.

Tras varias horas de combate, el Huáscar hundió a la embarcación chilena, mientras la Independencia combatía en Punta Gruesa.

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El episodio tuvo enorme impacto militar y simbólico para ambos países, convirtiendo a Grau y Prat en figuras históricas. La batalla consolidó la relevancia estratégica del dominio marítimo durante el conflicto en el Pacífico sur.

21 de mayo de 2001 - crearon el Parque Nacional Cordillera Azul para proteger uno de los ecosistemas más biodiversos del Perú

Entre montañas cubiertas de neblina y selvas profundas, Cordillera Azul protege especies únicas y valiosas fuentes de agua para el país. (Andina)

El Parque Nacional Cordillera Azul fue creado el 21 de mayo de 2001 con el objetivo de conservar una extensa área de bosques tropicales y montañosos ubicada entre las regiones de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco.

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Con más de 1,3 millones de hectáreas, es una de las áreas naturales protegidas más grandes del Perú y alberga una enorme diversidad de flora y fauna, incluyendo especies amenazadas y endémicas.

El parque protege importantes cuencas hidrográficas y ecosistemas de selva alta y baja. Administrado por el SERNANP, impulsa además investigaciones científicas y acciones orientadas a la conservación ambiental sostenible.

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21 de mayo de 2006 - Alan García y Ollanta Humala protagonizaron decisivo debate presidencial antes del balotaje

Alan García y Ollanta Humala sostuvieron en 2006 un intenso debate presidencial marcado por acusaciones, tensión política y choques ideológicos. (Andina)

El debate presidencial entre Alan García y Ollanta Humala se realizó el 21 de mayo de 2006 en el Museo Nacional de Arqueología de Lima, en la antesala de la segunda vuelta electoral.

El encuentro estuvo marcado por acusaciones mutuas, tensión política y un retraso de veinte minutos debido a la tardanza de Humala, quien denunció obstrucciones de simpatizantes apristas. Durante el intercambio, ambos candidatos confrontaron propuestas económicas, políticas y temas vinculados a sus trayectorias públicas.

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El debate se convirtió en uno de los momentos más recordados de la campaña presidencial de 2006, que culminó semanas después con la victoria electoral de Alan García.

21 de mayo - Día Internacional del Té<b> </b>

Más que una infusión, el té simboliza encuentro, tradición y sustento para millones de familias productoras en distintos continentes del planeta. (Magnific)

Cada 21 de mayo, el mundo celebra el Día Internacional del Té, una fecha proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019 y conmemorada desde 2020.

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La jornada busca reconocer la importancia cultural, económica y social de una de las bebidas más consumidas del planeta después del agua. Además de acompañar conversaciones y rituales cotidianos, el té representa el sustento de millones de familias productoras en Asia, África y América Latina.

La celebración también promueve una producción sostenible y alerta sobre los efectos del cambio climático en los cultivos. Una taza de té, silenciosa y humeante, resume siglos de historia y encuentro humano.