Emergencia por el gas natural en Perú EN VIVO: situación de los taxis y transporte tras declaratoria del Minem

Algunos conductores pasaron la noche haciendo colas en los grifos, mientras que el precio en ciertos casos se triplicó. En tanto, otros simplemente dejaron de vender el combustible

12:02 hsHoy

En un grifo de la av. Tomás Valle en San Martín de Porres hay molestia por parte de los conductores por el racionamiento de GNV. Según lo que dijo el Miinem, esta situación se extenderá por 14 días

11:46 hsHoy

En Pueblo Libre se puede ver seis cuadras de autos esperando por surtir de GNV. Les dijeron que desde las 6 a.m. atenderán, pero pasada esa hora todavía no suministraban el combustible. Los taxistas con vehículos ligeros son los más perjudicado con este racionamiento.

11:50 hsHoy

Qué pasó con el gas de Camisea

El proyecto Camisea es una de las fuentes más importantes de gas natural en Perú, situado en la región de Cusco. Recientemente, entre el 1 y 2 de marzo de 2026, un incidente grave afectó el suministro: se produjo una fuga y una deflagración (explosión con llama visible) en el ducto de líquidos de gas natural, ubicado en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención.

Emergencia nacional: El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el suministro de gas natural en todo el país por un periodo inicial de 14 días, priorizando la atención al mercado interno y restringiendo la venta de gas natural vehicular (GNV) para vehículos particulares en Lima. La prioridad la tienen los hogares y el transporte público masivo Gobierno declara emergencia, Gas natural en emergencia.

Afectación a la generación eléctrica: La suspensión del transporte de gas ha dejado fuera de funcionamiento a casi todas las plantas termoeléctricas a gas en Lima y alrededores. El precio de la electricidad se disparó en el mercado mayorista, pasando de un rango habitual de 30-40 dólares/MWh a más de 200 dólares/MWh. Para asegurar el suministro eléctrico, se activaron todas las centrales de respaldo a diésel, lo cual eleva considerablemente los costos de generación Se rompió el ducto de Camisea.

Impacto en el transporte y economía familiar: La restricción de GNV afecta especialmente a taxistas y conductores de vehículos livianos, que deberán usar gasolina, mucho más cara que el gas. Para los taxistas, esto significa triplicar el gasto mensual en combustible, lo que se trasladará al alza en las tarifas de los taxis Usuarios pagarán más por tarifa de taxis.

11:33 hsHoy

Situación de desabastecimiento

gas natural - Camisea - TGP

Una grave emergencia se decretó tras una fuga y deflagración en el ducto de transporte de gas natural de Camisea, ocurrido el 1 de marzo de 2026. El incidente obligó a paralizar parte del sistema, provocando severas restricciones y la activación de un racionamiento supervisado por Osinergmin, que prioriza hogares, comercios y transporte público masivo. Los consumidores industriales y empresas de generación eléctrica han experimentado limitaciones importantes.

Más de 335,000 vehículos livianos en Lima y Callao, que utilizan Gas Natural Vehicular (GNV), han quedado fuera de la distribución prioritaria, obligando a sus dueños a migrar temporalmente a la gasolina, con un aumento de hasta el triple en el gasto mensual. El impacto económico es severo para taxis y vehículos particulares, ante un GNV que es aproximadamente 70% más barato que la gasolina.

La emergencia también afectó el suministro eléctrico. Las principales centrales termoeléctricas a gas en Lima quedaron detenidas, y la generación tuvo que sustituirse por plantas a diésel. Esto elevó el precio en el mercado mayorista de electricidad de 30-40 dólares por MWh a más de 200 dólares por MWh. Sin embargo, el suministro eléctrico residencial no sufrió riesgos de apagón, ya que el sistema de respaldo cubrió la demanda.

