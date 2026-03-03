Emergencia por el gas natural en Perú EN VIVO: situación de los taxis y transporte tras declaratoria del Minem

En un grifo de la av. Tomás Valle en San Martín de Porres hay molestia por parte de los conductores por el racionamiento de GNV . Según lo que dijo el Miinem, esta situación se extenderá por 14 días

En Pueblo Libre se puede ver seis cuadras de autos esperando por surtir de GNV . Les dijeron que desde las 6 a.m. atenderán, pero pasada esa hora todavía no suministraban el combustible. Los taxistas con vehículos ligeros son los más perjudicado con este racionamiento.

11:50 hs

Qué pasó con el gas de Camisea

El proyecto Camisea es una de las fuentes más importantes de gas natural en Perú, situado en la región de Cusco. Recientemente, entre el 1 y 2 de marzo de 2026, un incidente grave afectó el suministro: se produjo una fuga y una deflagración (explosión con llama visible) en el ducto de líquidos de gas natural, ubicado en el kilómetro 43 del distrito de Megantoni, provincia de La Convención.

Emergencia nacional: El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró en emergencia el suministro de gas natural en todo el país por un periodo inicial de 14 días, priorizando la atención al mercado interno y restringiendo la venta de gas natural vehicular (GNV) para vehículos particulares en Lima. La prioridad la tienen los hogares y el transporte público masivo Gobierno declara emergencia, Gas natural en emergencia.

Afectación a la generación eléctrica: La suspensión del transporte de gas ha dejado fuera de funcionamiento a casi todas las plantas termoeléctricas a gas en Lima y alrededores. El precio de la electricidad se disparó en el mercado mayorista, pasando de un rango habitual de 30-40 dólares/MWh a más de 200 dólares/MWh. Para asegurar el suministro eléctrico, se activaron todas las centrales de respaldo a diésel, lo cual eleva considerablemente los costos de generación Se rompió el ducto de Camisea.