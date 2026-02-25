Angelo Alfaro Lombardi juramenta como ministro de Energía y Minas: conoce el perfil del titular del Minem

Momento en que Angelo Alfaro presta juramento ante la Constitución para asumir el cargo de Ministro de Energía y Minas del Perú. El acto se llevó a cabo en una ceremonia oficial | Canal N

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene nuevo titular. Este martes, el ingeniero electricista Ángelo Victorino Alfaro Lombardi juró al cargo y se suma al gabinete encabezado por Denisse Miralles, en el gobierno del presidente José María Balcázar, en un contexto marcado por desafíos en el sector eléctrico y cuestionamientos por la baja ejecución en algunos rubros estratégicos.

Su designación se produce en un momento clave para el sector energético y minero, donde temas como el abastecimiento de gas, la producción minera y la modernización de la infraestructura eléctrica forman parte de la agenda pública. Alfaro Lombardi llega al despacho del Minem con una trayectoria de varias décadas en el rubro eléctrico, especialmente en empresas públicas vinculadas a la generación y distribución de energía.

Perfil del nuevo titular del Ministerio de Energía y Minas

Fotografía: TVPerú

Ángelo Victorino Alfaro Lombardi es ingeniero electricista de profesión y cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector energético. A lo largo de su carrera ha ocupado cargos técnicos, jefaturas y gerencias tanto en el ámbito público como privado, con especial énfasis en planeamiento, dirección y gestión empresarial.

Uno de los puestos más relevantes que desempeñó fue el de gerente general de Electro Oriente S.A., empresa distribuidora de energía con sede en Iquitos y con área de concesión en regiones como Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca. Su designación en ese cargo se oficializó en mayo de 2017, tras acuerdo de directorio, asumiendo funciones en la sede central de la compañía.

Durante su gestión en la empresa eléctrica, estuvo vinculado a procesos relacionados con la distribución de energía, la reducción de pérdidas eléctricas, la gestión de activos y la ejecución de proyectos de inversión pública. La complejidad de operar en distintas regiones del país, especialmente en zonas con brechas de infraestructura, formó parte del entorno en el que desarrolló su labor.

En el ámbito académico, el nuevo ministro cuenta con estudios en Administración y Finanzas realizados en la Universidad ESAN y en la Pontificia Universidad Católica del Perú (CENTRUM), además de formación en gestión de activos, herramientas que complementan su perfil técnico en el campo de la ingeniería eléctrica.

Asimismo, figura en el registro de Osinergmin como supervisor habilitado en el rubro de electricidad, lo que refuerza su vinculación formal con el sector regulado. Su experiencia incluye actividades relacionadas con la generación de energía, la comercialización del servicio eléctrico y la optimización de indicadores operativos.

Lista completa de ministros de José María Balcázar

Fotografía: Presidencia del Perú

Este martes 24 de febrero de 2026 tuvo lugar la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial del presidente José María Balcázar, en medio de versiones contradictorias y tensiones políticas sobre quién asumiría la Presidencia del Consejo de Ministros. Aunque inicialmente había asegurado que aceptaría el encargo, Hernando de Soto finalmente no fue nombrado como jefe del Gabinete. De acuerdo con la actividad oficial encabezada por el mandatario, la entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, fue quien asumió la conducción de la PCM.

A continuación, la relación completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Denisse Miralles

Ministerio Relaciones Exteriores: Hugo de Zela

Ministerio de Defensa: Luis Enrique Arroyo Sánchez

Ministerio Economía y Finanzas: Gerardo Arturo López Gonzales

Ministerio del Interior: Hugo Alberto Begazo de Bedoya

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Luis Enrique Jiménez Borra

Ministerio de Educación: Erfurt Manuel Castillo Vera

Ministerio de Salud: Luis Napoleón Quiroz Avilés

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Felipe César Meza Millán

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Óscar Fausto Fernández Cáceres

Ministerio de Producción: César Manuel Quispe Luján

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: José Fernando Reyes Llanos

Ministerio de Energía y Minas: Angelo Victorino Alfaro Lombardi

Ministerio de Transportes y Comunicación: Aldo Martín Prieto Barrera

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Wilder Alejandro Sifuentes Quilcate

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: Hary Yzarra Trelles

Ministerio del Ambiente: Nelly Paredes del Castillo

Ministro de Cultura: Fátima Soraya Altabás Kajatt

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Lily Norka Vásquez Dávila