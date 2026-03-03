Petroperú: ProInversión confirma reunión con bonistas de la petrolera este viernes tras respaldo de José María Balcázar

La estrategia de reestructuración contempla reducción de personal, optimización de costos y venta de activos no estratégicos para restablecer la independencia financiera de Petroperú.

La agencia estatal ProInversión confirmó que este viernes 6 de marzo de 2026 se llevará a cabo una reunión clave con los bonistas de Petroperú.

El encuentro forma parte del proceso de reestructuración de la empresa estatal, aprobado mediante el Decreto Supremo 010-2025, y cuenta con el respaldo del presidente José María Balcázar, según precisó a Infobae Perú el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis del Carpio.

“Nos han dado las indicaciones de que todo continúa tal como fue previsto. En verdad, esta es la mejor opción que tiene Petroperú”, aseguró Del Carpio, quien reiteró que la ruta actual de la reestructuración goza de apoyo político y técnico.

ProInversión se reúne con los bonistas de Petroperú

En el marco de la presentación de avances en la ampliación de la Línea 1 del Metro de Lima, el funcionario explicó que ProInversión ha mantenido una comunicación constante y transparente con los bonistas, así como con todos los acreedores de Petroperú.

Del Carpio detalló que desde el inicio del encargo, la agencia ha sostenido numerosas reuniones, presenciales y virtuales, para informar a los inversionistas sobre cada etapa del proceso.

“El objetivo siempre de una reestructuración es mantener informado permanentemente a los acreedores. Hemos tenido numerosas reuniones en las oficinas de ProInversión, con la presencia de bonistas, bancos y otros stakeholders para comunicar lo que estamos haciendo”, indicó.

El destino de la refinería de Talara genera preocupación entre los bonistas por el posible impacto en el pago de acreencias.

Los bonistas temen por el futuro de la refinería de Talara y los activos estratégicos

Según fuentes cercanas a Infobae Perú, la preocupación principal de los bonistas radica en el futuro de la refinería de Talara. Temen que una posible venta o escisión de este activo estratégico represente un riesgo para el cobro de sus compromisos pendientes, por lo que han solicitado reuniones tanto con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, como con otras autoridades del Ejecutivo.

En los últimos días, los bonistas intentaron concertar un encuentro con la ahora presidenta del Consejo de Ministros, pero la cita no se concretó. En realidad, se esperaba cierta reticencia del presidente Balcázar hacia la reestructuración, considerando que sectores del partido de gobierno, Perú Libre, han acusado la medida de ser un intento de “privatización encubierta”.

Sin embargo, Del Carpio aseguró que el respaldo del mandatario es total y que todas las indicaciones recibidas apuntan a la continuidad y profundización del plan de saneamiento y modernización de la petrolera estatal. “Todas las personas que quieren Petroperú, en verdad, esa es la forma de quererla, haciendo algo por ella, que es lo que estamos haciendo el día de hoy en ProInversión”, remarcó el funcionario.

La reestructuración de Petroperú, liderada por ProInversión, enfrenta una etapa clave con la reunión prevista con bonistas el 6 de marzo de 2026.

Expectativa del mercado ante decisiones sobre activos estratégicos

El plan de reestructuración de Petroperú incluye, entre otros puntos, la reducción de personal, la optimización de costos, el fortalecimiento de la gobernanza corporativa y la venta de activos no estratégicos, como inmuebles y propiedades, incluida la sede central, según confirmó el titular de ProInversión.

También se ha coordinado con el MINEM, el MEF y la dirección de Petroperú para asegurar que las acciones permitan a la empresa acceder a financiamiento sin depender del aval del Estado. Según Del Carpio, la deuda total de Petroperú supera los 5.000 millones de dólares, y la meta es sanear las finanzas y garantizar la sostenibilidad a largo plazo.

La agencia recalcó que la transparencia y la comunicación permanente con los acreedores y el mercado son pilares de la estrategia. Del Carpio subrayó que la recuperación reciente del precio de las acciones de Petroperú está vinculada a la “confianza generada por las medidas estructurales implementadas” y por la participación activa del Estado en el proceso.

“Hemos logrado, en verdad, mantener un clima adecuado, de confianza, incluso una recuperación del precio de las acciones de Petroperú”, argumentó.