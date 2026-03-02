Perú

Osinergmin supervisa racionamiento de gas de Camisea tras deflagración y emergencia declarada por el MINEM

Las centrales termoeléctricas que operan con gas de Camisea fueron reemplazadas temporalmente por plantas que funcionan con diésel para asegurar el suministro eléctrico

El Ministerio de Energía y
El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) declaró la emergencia en el suministro y activó un mecanismo de racionamiento.

El sistema energético del país entró en estado de alerta tras un incidente registrado en el sur andino. Una deflagración en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea obligó a detener el transporte por razones de seguridad y activó medidas excepcionales para garantizar el abastecimiento interno. En ese escenario, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería informó que mantiene vigilancia permanente sobre el mecanismo de racionamiento dispuesto por el Ejecutivo.

La emergencia, reportada el 1 de marzo, alteró el flujo habitual del gas natural que abastece a centrales eléctricas, industrias, comercios y hogares. El Ministerio de Energía y Minas declaró en emergencia el suministro en todo el país por un periodo de 14 días y ordenó priorizar la atención al mercado interno. La medida rige del 1 al 14 de marzo de 2026 e involucra a los sistemas de producción, transporte y distribución por ductos.

En ese contexto, Osinergmin señaló que realiza seguimiento continuo a la aplicación del mecanismo de racionamiento activado tras la declaratoria oficial. La supervisión apunta a verificar que el volumen disponible en las tuberías se asigne según los criterios establecidos por el ministerio y que las empresas cumplan la normativa técnica y de seguridad vigente.

Activación del racionamiento y prioridades de suministro

Transportadora de Gas del Perú
Transportadora de Gas del Perú (TGP) paralizó preventivamente el transporte de gas natural y líquidos de gas natural de Camisea. Andina

La deflagración ocurrió en el kilómetro KP 43, en el distrito de Megantoni, provincia de La Convención, región Cusco. El Ministerio de Energía y Minas precisó que se trató de “una deflagración con una llamarada visible desde varios kilómetros en el ducto de líquidos de gas natural de Camisea”. El evento motivó la paralización preventiva del transporte de gas natural y de los líquidos de gas natural por parte de Transportadora de Gas del Perú (TGP).

Tras ese hecho, el ministerio dispuso la declaratoria de emergencia y activó el mecanismo de racionamiento para la asignación del volumen de gas natural al mercado interno. Según la Resolución Directoral N°020-2026-MINEM/DGH, “el volumen disponible de gas natural en las tuberías se asigne prioritariamente al suministro en hogares y comercios y establecimientos de GNV que abastecen a medios de transporte público”.

La resolución también ordena notificar a empresas como Pluspetrol Perú Corporation, Transportadora de Gas del Perú, Gas Natural de Lima y Callao, Contugas, Gases del Pacífico, Petroperú y Perú LNG, así como al propio Osinergmin, al Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) y a la Dirección General de Electricidad del ministerio.

Impacto en la generación eléctrica y medidas de respaldo

La interrupción del transporte de gas afectó a gran parte de las plantas de generación eléctrica que operan con el recurso proveniente de Camisea, sobre todo en Lima y zonas cercanas. La situación provocó un aumento en el precio de la electricidad en el mercado mayorista, que pasó de un rango habitual de 30 a 40 dólares por megavatio hora a superar los 200 dólares por MWh.

Frente a ese escenario, Osinergmin verificó que las centrales termoeléctricas a gas natural fueron reemplazadas de forma temporal por centrales de respaldo que operan con diésel. Entre ellas figuran unidades de reserva fría, el Nodo Energético y plantas de generación dual. La medida busca preservar la continuidad del servicio eléctrico a nivel nacional mientras se restablece el transporte regular de gas.

El ministerio informó que la emergencia activó de inmediato los protocolos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). Además, dispuso restringir la venta de gas natural vehicular para vehículos particulares en Lima, con el fin de asegurar el abastecimiento a sectores prioritarios.

Supervisión técnica y seguimiento a la contingencia

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Desde el inicio de la contingencia, Osinergmin desplegó su equipo de fiscalización para supervisar las acciones adoptadas por TGP tras la deflagración. La entidad señaló que verifica el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad vigente en las operaciones vinculadas al sistema de transporte.

En su comunicado, el organismo regulador indicó que continuará ejerciendo sus funciones de supervisión y fiscalización durante toda la vigencia de la emergencia. También señaló que mantendrá informada a la ciudadanía sobre la evolución de la contingencia hasta que se restablezca el transporte de gas natural.

La Dirección General de Hidrocarburos, conforme a la resolución viceministerial, debe activar y administrar el mecanismo de racionamiento previsto en la normativa vigente. En paralelo, Osinergmin ejecuta acciones de supervisión dentro del marco de sus facultades legales, con el objetivo de garantizar que la distribución del recurso se ajuste a las prioridades fijadas por el Ministerio de Energía y Minas y que el servicio eléctrico continúe operativo en todo el país.

