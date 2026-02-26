Perú

Así van los avances de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao: Tuneladora Micaela llega a la estación El Olivar

El avance de la excavación impulsa la conexión subterránea entre la capital y la provincia constitucional. De esta manera, crece la expectativa por la culminación del primer metro pesado y automático del país

Guardar
La tuneladora Micaela avanza en
La tuneladora Micaela avanza en la excavación subterránea de la Línea 4. Foto: MTC

La tuneladora Micaela alcanzó la estación El Olivar, consolidando un avance significativo en la construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La máquina, que inició su recorrido en un pozo de ventilación, ya completó más de cuatro kilómetros de excavación al atravesar las estaciones Gambetta, Canta Callao, Bocanegra y Aeropuerto. Con este logro, el proyecto continúa acercándose a la meta de conectar de forma subterránea zonas claves de la capital y la provincia constitucional.

Progreso del ramal y tecnología en la obra

La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC reportó que la tuneladora Micaela avanza de manera sostenida, tras una reciente parada técnica programada para mantenimiento.

El trayecto de la máquina no solo representa un desafío de ingeniería, sino también una respuesta a la demanda de movilidad en la ciudad. El siguiente destino será la estación Quilca, para luego continuar hacia Morales Duárez y finalmente llegar a Carmen de la Legua, donde el ramal se interconectará con la Línea 2.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el avance físico del Ramal de la Línea 4 alcanzó 53.58 % al cierre de enero de 2026.

El tramo contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Elmer Faucett, una arteria clave en el Callao. El Ramal de la Línea 4 forma parte del proyecto integral de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que busca transformar el sistema de transporte público mediante la implementación del primer metro subterráneo del país.

Ambas infraestructuras, sumadas, tendrán una extensión de 35 kilómetros y 35 estaciones, con 27 correspondientes a la Línea 2 y 8 al ramal. La tecnología empleada es de tipo metro pesado y completamente automático (GoA4), lo que permitirá operar sin conductores y optimizar la seguridad en la operación diaria.

Líneas 3 y 4 del
Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: cuándo iniciaría la construcción y cuándo comenzarían a operar

Avances en la Línea 2

El desarrollo de la Línea 2, liderado por la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., también registra avances clave, según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Etapa 1B finalizó la instalación de la superestructura de la vía férrea, conectando la estación Plaza Bolognesi con San Juan de Dios, y extendiéndose hasta Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

En el sector occidental, la superestructura ya está instalada por completo y las obras civiles alcanzan un 99 % de progreso, mientras que la arquitectura y recuperación de espacios públicos avanzan en un 80 %.

Las estaciones del sector este ya se encuentran terminadas. El uso de tuneladoras como Delia, que ha perforado más de diez kilómetros desde San Juan de Dios, refleja la magnitud del esfuerzo técnico y logístico detrás del proyecto.

La red subterránea impactará en la reducción de los tiempos de traslado para millones de personas en Lima y Callao. El objetivo es ofrecer un sistema que mejore la movilidad urbana, facilite los desplazamientos diarios y contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad.

De esta manera, se espera la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 se consoliden como el primer metro pesado completamente automático en el Perú, de acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Temas Relacionados

Línea 4Metro de LimaLimaCallaoTuneladora MicaelaMTCperu-noticias

Más Noticias

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Punta Hermosa será el punto de partida para la nueva generación que buscará su clasificación en el circuito avalado por el ALAS Global Tour

El surf peruano inicia su

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan el caudal del río Rímac en zonas críticas y dejan un arcoíris en la capital

Senamhi informó que la estación California registró el mayor acumulado de la jornada, mientras vecinos del Puente Trujillo alertaron sobre el incremento del nivel del agua

Lluvias intensas sorprenden Lima, elevan

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

Las imágenes muestran reuniones en un parque, visitas policiales y la salida del joven en taxi horas después del accidente

La cronología del antes y

9 de cada 10 mypes proyectan que ventas de Campaña Escolar 2026 superen o igualen las del año pasado

Un estudio revela mayor planificación, avance en desembolsos por más de S/ 2.300 millones y un impulso creciente del canal digital, en un escenario donde el consumo interno crecería 5,5% y las mypes muestran su mejor nivel de optimismo desde el 2019

9 de cada 10 mypes

Lima soporta calor extremo que no se registraba desde hace casi 30 años: temperaturas alcanzaron casi los 35 °C

La entidad meteorológica atribuyó el repunte térmico al incremento de la temperatura del mar, debilitamiento de los vientos del sur y escasa nubosidad en la costa central

Lima soporta calor extremo que
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Acuña responde a comunicado

César Acuña responde a comunicado de Renovación Popular y critica a Rafael López Aliaga: “Candidato desequilibrado”

César Acuña niega que haya “presionado” por ministros y muestra llamadas a Hernando de Soto: “Llamé para felicitarlo”

Prensa internacional arremete contra José Balcázar por su postura sobre el matrimonio infantil: “Mientras no haya violencia”

Elecciones 2026: la mayoría de partidos excluye al pueblo afroperuano dentro de sus planes de gobierno

Tomás Gálvez archiva denuncia contra Fernando Rospigliosi por presionar a jueces del caso Cayara

ENTRETENIMIENTO

La cronología del antes y

La cronología del antes y después del atropello de Lizeth Marzano: encuentros familiares y presunta implicación policial mientras ella agonizaba

La contundente respuesta de Monserrat Seminario a las hermanas Villanueva: “no permitiré más ataques ni hostigamiento”

Rodrigo González anuncia la salida de Marisel Linares de Willax TV: “Nuestro compromiso es encontrar justicia para Lizeth Marzano”

Gisela Valcárcel sorprende con el estreno de 'Doctores de Guardia', el nuevo programa médico de Panamericana Televisión

Eddy Herrera y Alberto Barros se unen para un único concierto en Perú: fecha, lugar y los precios de las entradas

DEPORTES

El surf peruano inicia su

El surf peruano inicia su temporada con campamento de alto rendimiento rumbo al Surf Fest Pro League

Mano Menezes ofrece un análisis del próximo Perú vs Senegal y explica el plan para reforzar a la ‘bicolor’ en el 2026

Géminis derrota a Universitario 3 a 1: resumen del partido pendiente por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Resultados de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: Universitario sufrió inesperada caída a manos de Géminis; Circolo choca con Atenea por fecha 6

Julio César Uribe respalda la posición de Paulo Autuori de no contratar más extranjeros en Sporting Cristal: “Tiene muy claro su plantel”