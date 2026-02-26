Así van los avances de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao: Tuneladora Micaela llega a la estación El Olivar

La tuneladora Micaela avanza en la excavación subterránea de la Línea 4. Foto: MTC

La tuneladora Micaela alcanzó la estación El Olivar, consolidando un avance significativo en la construcción del Ramal de la Línea 4 del Metro de Lima y Callao, según informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La máquina, que inició su recorrido en un pozo de ventilación, ya completó más de cuatro kilómetros de excavación al atravesar las estaciones Gambetta, Canta Callao, Bocanegra y Aeropuerto. Con este logro, el proyecto continúa acercándose a la meta de conectar de forma subterránea zonas claves de la capital y la provincia constitucional.

Progreso del ramal y tecnología en la obra

La Dirección General de Programas y Proyectos de Transportes del MTC reportó que la tuneladora Micaela avanza de manera sostenida, tras una reciente parada técnica programada para mantenimiento.

El trayecto de la máquina no solo representa un desafío de ingeniería, sino también una respuesta a la demanda de movilidad en la ciudad. El siguiente destino será la estación Quilca, para luego continuar hacia Morales Duárez y finalmente llegar a Carmen de la Legua, donde el ramal se interconectará con la Línea 2.

De acuerdo con el reporte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el avance físico del Ramal de la Línea 4 alcanzó 53.58 % al cierre de enero de 2026.

El tramo contempla ocho estaciones a lo largo de la avenida Elmer Faucett, una arteria clave en el Callao. El Ramal de la Línea 4 forma parte del proyecto integral de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que busca transformar el sistema de transporte público mediante la implementación del primer metro subterráneo del país.

Ambas infraestructuras, sumadas, tendrán una extensión de 35 kilómetros y 35 estaciones, con 27 correspondientes a la Línea 2 y 8 al ramal. La tecnología empleada es de tipo metro pesado y completamente automático (GoA4), lo que permitirá operar sin conductores y optimizar la seguridad en la operación diaria.

Líneas 3 y 4 del Metro de Lima: cuándo iniciaría la construcción y cuándo comenzarían a operar

Avances en la Línea 2

El desarrollo de la Línea 2, liderado por la Sociedad Concesionaria Metro de Lima Línea 2 S.A., también registra avances clave, según datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

La Etapa 1B finalizó la instalación de la superestructura de la vía férrea, conectando la estación Plaza Bolognesi con San Juan de Dios, y extendiéndose hasta Vista Alegre, Prolongación Javier Prado y Municipalidad de Ate.

En el sector occidental, la superestructura ya está instalada por completo y las obras civiles alcanzan un 99 % de progreso, mientras que la arquitectura y recuperación de espacios públicos avanzan en un 80 %.

Las estaciones del sector este ya se encuentran terminadas. El uso de tuneladoras como Delia, que ha perforado más de diez kilómetros desde San Juan de Dios, refleja la magnitud del esfuerzo técnico y logístico detrás del proyecto.

La red subterránea impactará en la reducción de los tiempos de traslado para millones de personas en Lima y Callao. El objetivo es ofrecer un sistema que mejore la movilidad urbana, facilite los desplazamientos diarios y contribuya al desarrollo sostenible de la ciudad.

De esta manera, se espera la Línea 2 y el Ramal de la Línea 4 se consoliden como el primer metro pesado completamente automático en el Perú, de acuerdo con información del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.