Rafael López Aliaga admite fracaso del tren Lima-Chosica, pero promete operarlo el “28 de julio de 2026″ si es electo presidente

El líder de Renovación Popular reconoció que el proyecto impulsado durante su gestión no avanzó según lo previsto por “cálculo político” y aseguró que, si llega gana los comicios, el servicio estará operativo a mediados de año

López Aliaga aceptó el fracaso en la ejecución del tren Lima-Chosica durante su periodo al frente de la Municipalidad de Lima y responsabilizó a decisiones ajenas a la comuna

El exalcalde y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, reconoció este lunes el fracaso de avances en el proyecto del tren Lima-Chosica, iniciativa que impulsó durante su gestión en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). No obstante, aseguró que, en caso de ganar la presidencia, el servicio comenzará a operar “el 28 de julio de 2026”.

Durante una entrevista con el periodista Marco Sifuentes, el exburgomaestre defendió su administración y atribuyó el retraso a decisiones externas a la comuna.

“Yo tenía lista y firmada una carta de intención con (el exministro de Transportes, Raúl) Pérez Reyes. Una vez que entra (Eduardo) Arana, (exjefe de Gabinete), se deciden a trabar totalmente este proyecto y los dejan ahí tirados. Hemos perdido un año por un tema de cálculo político. Igualito que la repartija del Congreso. Yo te aseguro que el 28 de julio te vas a aburrir de ver trenes en Perú”, sostuvo.

Mencionó que, por coincidencia, compartió en 2025 un vuelo de Atlanta a Lima con el sucesor de Pérez Reyes, César Sandoval, quien le manifestó que no era su “enemigo” y que respaldaba el proyecto, aunque este respaldo se frustró durante la gestión de la expresidenta Dina Boluarte.

El plan contempla trenes entre Chosica y Lima con salidas cada quince minutos, en horarios definidos, y López Aliaga insistió en que el proyecto se concretará si asume la presidencia

Los trenes ya están en el Perú y te aseguro que van a funcionar. Eso sí te lo digo. Están en pleno proceso de mantenimiento. Si tú mandas hacer un tren, te demoras cinco años. Perú necesita soluciones rápidas. No cinco, diez, quince años”, afirmó.

López Aliaga explicó que actualmente existe un lote de trenes, entregado por la empresa Caltrain y traído desde Estados Unidos, que se encuentra almacenado en el Parque de la Exposición, pues resulta “más económico” utilizar ese espacio. Otro grupo de trenes permanece en Chosica bajo la administración del Ferrocarril Central, único concesionario con la infraestructura para realizar el mantenimiento.

El exalcalde subrayó que el almacenamiento no representa un gasto para el Estado: “El dueño de eso es el Estado peruano. El señor es concesionario, nada más. Lo que quiero decirte es que no se está cobrando nada por almacenar esos trenes ahí”, expresó.

Participación de PROINVERSIÓN: En noviembre de 2025, la entidad asumió la asistencia técnica para estructurar y acompañar el desarrollo del proyecto, junto a otras iniciativas de movilidad en Lima

En noviembre de 2025, Luis Del Carpio, director ejecutivo de PROINVERSIÓN, anunció que la agencia asumirá la asistencia técnica para estructurar el proyecto y acompañará su desarrollo técnico, previsto en etapas.

Del Carpio resaltó la participación de PROINVERSIÓN en otros proyectos de movilidad para Lima, como la Línea 1 y la Línea 2 del Metro, el Anillo Vial Periférico, las futuras Líneas 3 y 4, además del Ferrocarril Lima–Barranca.

Siempre según la proyección de López Aliaga, el plan propone unir Chosica con la capital mediante trenes con salidas cada quince minutos desde las 5:00 horas y viajes de regreso a partir de las 18:00 horas.

“Ese plan que hablé con Pérez Reyes duró tres años, solo que a ese señor lo mueve Dina Boluarte. Luego me di cuenta de que no era Sandoval el que estaba jodiendo todo, sino el señor Arana. Perú sigue caminando. Dios va a saber que lo voy a sacar adelante. Si algo soy, soy terco”, concluyó.

