Año escolar 2026: así fue el inicio de clases en colegios particulares de distintas regiones del país

Colegio Santo Domingo el Apóstol en San Miguel celebra con actuaciones y banda el inicio de clases escolares en colegios particulares. TV Perú

El ciclo escolar 2026 comenzó este lunes 2 de marzo en numerosos colegios particulares de Perú, marcando el retorno de miles de estudiantes a las aulas tras más de dos meses de vacaciones. Este inicio anticipado responde a la autonomía que poseen las instituciones privadas para definir su calendario, siempre en cumplimiento de los lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Educación (Minedu).

En regiones como Loreto, los colegios privados y parroquiales de Iquitos abrieron sus puertas desde tempranas horas. Personal docente y administrativo recibió a los alumnos con actividades de bienvenida, enfocadas en facilitar la adaptación de quienes ingresan a los niveles de inicial y primaria.

De acuerdo con Andina, en Iquitos funcionan 84 instituciones educativas privadas, entre cunas, jardines y colegios. El regreso a clases en estas entidades se produce bajo cronogramas propios, como permite la normativa vigente, mientras que los colegios públicos del país iniciarán actividades el 16 de marzo, conforme a la Resolución Ministerial N° 501–2025 del Minedu.

Niños deben atravesar un terral en Puente Piedra de camino al colegio en el inicio de clases escolares. Latina TV

La situación en Lima refleja un ambiente dinámico en los exteriores de los principales colegios privados. TV Perú reportó que docentes y personal administrativo organizaron actividades para recibir a los estudiantes, quienes acudieron por cuenta propia o acompañados por familiares. En las primeras horas, no se reportaron incidentes mayores y la jornada se desarrolló de manera ordenada.

En el distrito limeño de Puente Piedra, la situación es distinta. El colegio El Dorado, ubicado en la zona de Zapallal, tiene programado iniciar sus clases el 16 de marzo. Actualmente, el profesorado y el director coordinan las actividades previas para garantizar un inicio ordenado.

El colegio cuenta con módulos y un biohuerto administrado por la municipalidad, aunque el acceso a este espacio está restringido a los medios. Las actividades de integración entre profesores y padres de familia se desarrollan dentro de las instalaciones, que mantienen condiciones óptimas gracias al esfuerzo conjunto de la comunidad educativa.

Año escolar 2026: así inician las clases en los colegios particulares en diferentes partes del país| Andina

No obstante, el entorno externo del colegio evidencia carencias estructurales. La vía de acceso carece de pista y vereda, y el suelo permanece cubierto de polvo. Seminario Huamán, director de la institución, indica que la zona no ha contado con infraestructura adecuada.

“Nunca tuvo vereda ni asfalto. Lo que había aquí era un afirmado de piedra chancada, pero después de la intervención de la municipalidad con maquinaria, todo quedó lleno de tierra”, señala el director.

Padres de familia y directivos coinciden en que el problema afecta a toda la zona de Zapallal. Los estudiantes deben caminar entre polvareda y altas temperaturas para llegar al colegio.

Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

¿Cuándo inician las clases en los colegios públicos?

El cronograma oficial del Ministerio de Educación establece para 2026 un ciclo de 36 semanas efectivas de clases, distribuidas en cuatro bloques, e incluye ocho semanas de gestión institucional dedicadas a la planificación y actualización pedagógica del personal. Aunque las fechas oficiales aplican para la red estatal, los colegios privados mantienen la facultad de adelantar el inicio lectivo durante la primera semana de marzo.

Durante los próximos días, las actividades académicas y de integración continuarán en los colegios particulares, mientras que el sector público se prepara para iniciar el año escolar el 16 de marzo, conforme al calendario nacional publicado por el Minedu.

Recomendaciones a los padres

De acuerdo con Carlos González Prada, socio del estudio Hernández & Cía., los padres de familia cuentan con una serie de derechos y garantías al iniciar el año escolar en instituciones privadas.

Deberes y obligaciones de los colegios:

No pueden condicionar el acceso a clases, exámenes ni entregar libretas de notas por falta de pago de pensiones.

Deben contar con un plan contra el bullying y registrar cualquier incidente de violencia escolar.

No pueden negar vacantes por motivos de raza, religión, discapacidad, economía, salud u otros.

Al inicio de clases, el colegio debe entregar el reglamento interno y normas de convivencia a todos los padres.