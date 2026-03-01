Perú

Inicio de clases 2026: fechas oficiales de inicio, bloques de clases y periodos de vacaciones

Ministerio de Educación estableció el cronograma oficial para el año escolar 2026, que comenzará el 16 de marzo e incluirá cinco bloques alternos de clases y gestión

Guardar
Calendario escolar 2026: tres periodos
Calendario escolar 2026: tres periodos de vacaciones y 160 días de clases obligatorios| Andina

El Ministerio de Educación oficializó el cronograma del año escolar 2026, estableciendo un ciclo compuesto por 36 semanas lectivas y ocho semanas de gestión, distribuidas en bloques alternos a lo largo del calendario. Esta estructura busca garantizar un mínimo de 160 días de clases y 30 días de gestión administrativa en todas las instituciones educativas del país, salvo situaciones de emergencia que requieran adaptaciones, como lo que se reporta en Arequipa.

El inicio de clases está programado para el 16 de marzo de 2026 para los colegios públicos, fecha en la que comenzará el primer bloque de nueve semanas lectivas, el cual se extenderá hasta el 15 de mayo. Previo a este periodo, del 2 al 13 de marzo, se desarrollarán dos semanas de gestión institucional orientadas a la planificación y organización interna.

El calendario 2026 contempla cinco bloques de semanas de gestión y cinco bloques de semanas lectivas, intercalados para facilitar la continuidad pedagógica y la evaluación de aprendizajes.

La ATU inicia inspecciones de
La ATU inicia inspecciones de transporte escolar en Lima y Callao a un mes del inicio del año escolar 2026.

Fechas oficiales y distribución de bloques para el año escolar 2026

  • Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo
  • Primer bloque de clases: del 16 de marzo al 15 de mayo
  • Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo
  • Segundo bloque de clases: del 25 de mayo al 24 de julio
  • Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto
  • Tercer bloque de clases: del 10 de agosto al 9 de octubre
  • Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre
  • Cuarto bloque de clases: del 19 de octubre al 18 de diciembre
  • Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre

Un bloque de clases corresponde a las semanas en las que los estudiantes asisten a la institución educativa para recibir enseñanza directa, participar en actividades pedagógicas y avanzar en el currículo oficial.

Por otro lado, un bloque de gestión está dedicado a labores administrativas, organizativas y de planificación interna. En este periodo, los estudiantes no asisten a clases regulares. El personal directivo, docente y administrativo utiliza este tiempo para programar, evaluar, ajustar estrategias de enseñanza, realizar capacitaciones y elaborar informes.

Año escolar 2026: clases en
Año escolar 2026: clases en colegios privados comienzan el 2 y 9 de marzo, según calendario oficial| Andina

Vacaciones escolares 2026

Según el calendario oficial, las vacaciones escolares se distribuyen en tres periodos principales, que coinciden con los intervalos entre bloques de clases y los bloques de gestión. Los estudiantes tendrán vacaciones en las siguientes fechas:

  • Primeras vacaciones: Del 16 al 17 de mayo (después del primer bloque de clases y antes del segundo bloque de gestión).
  • Segunda Vacaciones: Del 25 de julio al 7 de agosto (entre el segundo y el tercer bloque de clases, los estudiantes tienen dos semanas de receso).
  • Tercera Vacaciones: Del 12 al 18 de octubre (tras el tercer bloque de clases y antes del cuarto bloque de gestión, los estudiantes disponen de una semana de descanso).

Además, las clases finalizan el 18 de diciembre, por lo que, a partir del 19 de diciembre, los estudiantes inician su descanso de fin de año hasta el próximo ciclo escolar, que comenzaría en marzo.

Temas Relacionados

Inicio de clases 2026MineduMinisterio de EducaciónAño escolar 2026

Más Noticias

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

La artista italiana dio detalles de nuevo disco ‘Yo Canto 2′ donde incluye a diversos artistas del mundo y el Perú también tuvo su espacio

Laura Pausini confiesa por qué

Corte de agua para este lunes 02 de marzo: conoce en qué lugares y cuáles son los servicios disponibles

Sedapal recomendó a la población guardar agua potable antes del inicio del corte programado, con la finalidad de disponer del recurso necesario mientras dure la interrupción del servicio

Corte de agua para este

La industria, el sector que más trabajo genera, es el que menos ha crecido en Perú en la última década

Siempre será más fácil exportar materias primas. El principal logro de la industria en 2025 apenas fue recuperar el nivel productivo de 2022, tras dos años de crecimiento

La industria, el sector que

Los artesanos de lujo de Perú buscan dejar atrás su dependencia con EEUU: ¿A dónde apunta el mercado premium?

Las exportaciones de artesanía peruana alcanzan USD 39 millones 199.000 en 2025, de acuerdo con ADEX

Los artesanos de lujo de

Tres candidatos presidenciales proponen subir el sueldo mínimo hasta S/2.000

¿RMV para 2026? Infobae Perú revisó los planes de gobierno de 25 partidos políticos que se presentan a las Elecciones 2026. Hay tres que hablan de un monto exacto y cinco que resolverían el mecanismo en el Consejo Nacional de Trabajo

Tres candidatos presidenciales proponen subir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú condena ataques contra Emiratos

Perú condena ataques contra Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y otros países del Golfo

Enma Benavides: ANC del PJ rechaza propuesta de destitución y le impone suspensión por 4 meses

José Jerí y la última ‘ley procrimen’ que dejó antes de ser censurado por el Congreso

Grupo especial contra las extorsiones no podrá implementarse: José Jerí modificó el financiamiento y lo dejó sin presupuesto

Alejandro Cavero y Sigrid Bazán habrían dado información falsa en sus hojas de vida

ENTRETENIMIENTO

Laura Pausini confiesa por qué

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

Jorge Luis Salinas presentó su colección Virreinato en el Milan Fashion Week 2026: “Quiero que el Perú siempre tenga un representante”

Cayetana Bogani reaparece en ‘Al Fondo Hay Sitio’ y usuarios quedan sorprendidos: “Regresó la Chamaquita”

Imitador de Pedro Suárez Vértiz de ‘Yo Soy’ arremete contra el jurado tras eliminación: “Dicen que soy indisciplinado”

Laura Spoya sobre el joven que retiró objetos de su auto tras accidente: “No tengo por qué dar explicaciones”

DEPORTES

Universitario vs FC Cajamarca EN

Universitario vs FC Cajamarca EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY: punto a punto del clásico por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2026

Tomás Andrade con Infobae Perú: el camino a transitar con FC Cajamarca, lo que aprendió en River Plate y por qué Hernán Barcos es un “distinto”

Deportivo Llacuabamba ficha al experimentado Marcos Díaz, guardameta argentino con pasado en Boca Juniors y Huracán

Resultados de la fecha 5 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026: así van los partidos