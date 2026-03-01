Inicio de clases 2026: fechas oficiales de inicio, bloques de clases y periodos de vacaciones

Calendario escolar 2026: tres periodos de vacaciones y 160 días de clases obligatorios| Andina

El Ministerio de Educación oficializó el cronograma del año escolar 2026, estableciendo un ciclo compuesto por 36 semanas lectivas y ocho semanas de gestión, distribuidas en bloques alternos a lo largo del calendario. Esta estructura busca garantizar un mínimo de 160 días de clases y 30 días de gestión administrativa en todas las instituciones educativas del país, salvo situaciones de emergencia que requieran adaptaciones, como lo que se reporta en Arequipa.

El inicio de clases está programado para el 16 de marzo de 2026 para los colegios públicos, fecha en la que comenzará el primer bloque de nueve semanas lectivas, el cual se extenderá hasta el 15 de mayo. Previo a este periodo, del 2 al 13 de marzo, se desarrollarán dos semanas de gestión institucional orientadas a la planificación y organización interna.

El calendario 2026 contempla cinco bloques de semanas de gestión y cinco bloques de semanas lectivas, intercalados para facilitar la continuidad pedagógica y la evaluación de aprendizajes.

Fechas oficiales y distribución de bloques para el año escolar 2026

Primer bloque de gestión: del 2 al 13 de marzo

Primer bloque de clases: del 16 de marzo al 15 de mayo

Segundo bloque de gestión: del 18 al 22 de mayo

Segundo bloque de clases: del 25 de mayo al 24 de julio

Tercer bloque de gestión: del 27 de julio al 7 de agosto

Tercer bloque de clases: del 10 de agosto al 9 de octubre

Cuarto bloque de gestión: del 12 al 16 de octubre

Cuarto bloque de clases: del 19 de octubre al 18 de diciembre

Quinto bloque de gestión: del 21 al 31 de diciembre

Un bloque de clases corresponde a las semanas en las que los estudiantes asisten a la institución educativa para recibir enseñanza directa, participar en actividades pedagógicas y avanzar en el currículo oficial.

Por otro lado, un bloque de gestión está dedicado a labores administrativas, organizativas y de planificación interna. En este periodo, los estudiantes no asisten a clases regulares. El personal directivo, docente y administrativo utiliza este tiempo para programar, evaluar, ajustar estrategias de enseñanza, realizar capacitaciones y elaborar informes.

Vacaciones escolares 2026

Según el calendario oficial, las vacaciones escolares se distribuyen en tres periodos principales, que coinciden con los intervalos entre bloques de clases y los bloques de gestión. Los estudiantes tendrán vacaciones en las siguientes fechas:

Primeras vacaciones: Del 16 al 17 de mayo (después del primer bloque de clases y antes del segundo bloque de gestión).

Segunda Vacaciones: Del 25 de julio al 7 de agosto (entre el segundo y el tercer bloque de clases, los estudiantes tienen dos semanas de receso).

Tercera Vacaciones: Del 12 al 18 de octubre (tras el tercer bloque de clases y antes del cuarto bloque de gestión, los estudiantes disponen de una semana de descanso).

Además, las clases finalizan el 18 de diciembre, por lo que, a partir del 19 de diciembre, los estudiantes inician su descanso de fin de año hasta el próximo ciclo escolar, que comenzaría en marzo.