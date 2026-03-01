La reacción de Gian Marco al enterarse que Laura Pausini grabó su tema ‘Hoy’ para su última producción

El próximo álbum de la cantante italiana destaca no solo por la música, sino también por el sentido tributo a la cultura peruana que se refleja en cada nota e inspiración del tema (Instagram / GianMarco)

El cantautor peruano Gian Marco reveló a sus seguidores, en una transmisión en directo por sus redes sociales, que la reconocida artista italiana Laura Pausini ha grabado una nueva versión de su tema ‘Hoy’ para su álbum Yo canto 2. Este trabajo discográfico reúne interpretaciones de clásicos del repertorio latinoamericano y español, y busca homenajear la trayectoria de compositores fundamentales del continente.

La noticia despertó entusiasmo tanto en los seguidores del músico como en quienes siguen de cerca la carrera de Pausini, quien ha manifestado en diversas ocasiones su admiración por la música en español.

Durante la transmisión, Gian Marco compartió su emoción al conocer la noticia: “¿A que no saben quién ha vuelto a grabar? ‘Hoy’ la puso en su disco, en su nueva versión en español. ¿Quién creen? Laura Pausini, sí. Laura Pausini ha grabado ‘Hoy’. Cuando escuchen ‘Hoy’ en la voz de Laura, es increíble. La verdad, increíble”. El anuncio generó una ola de reacciones positivas en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas expresaron su expectativa por el lanzamiento.

El significado de ‘Hoy’ para Laura Pausini y su homenaje a Perú

El próximo álbum de la cantante italiana destaca no solo por la música, sino también por el sentido tributo a la cultura peruana que se refleja en cada nota e inspiración del tema (Instagram / Gianmarcooficial)

La elección de ‘Hoy’ por parte de Pausini no fue casual. En una entrevista exclusiva con Billboard, la intérprete italiana explicó que incluyó la canción como un reconocimiento especial a Perú, país que ha seguido de cerca su carrera desde sus inicios.

El proyecto Yo canto 2 se caracteriza por reunir versiones de temas emblemáticos de la música popular de América Latina y España, y según Pausini, busca rendir tributo a las naciones que la han acogido en diferentes etapas de su vida profesional.

Durante la conversación con Billboard, Pausini aclaró que muchas personas fuera de Perú asocian el tema ‘Hoy’ con la interpretación de Gloria Estefan, aunque la autoría corresponde a Gian Marco. La cantante italiana relató que el proceso de grabación implicó un contacto directo con el compositor: “He hablado mucho con él, me ha contado cada frase. Me he emocionado mucho al conversar y descubrir el significado detrás de la letra”, detalló Pausini. La artista subrayó que el tema tiene una dedicatoria muy personal de Gian Marco a Lima, su ciudad natal, lo que contribuyó a su decisión de incluir la canción en el álbum.

Una historia personal detrás de la elección de la canción

Pausini contó que su hija nació mientras sonaba la versión de Gloria Estefan, hecho que selló su vínculo emocional con la obra de Gian Marco. (Instagram / Laura Pausini)

Más allá del tributo profesional, la relación de Laura Pausini con ‘Hoy’ tiene un componente íntimo. Según relató en la misma entrevista, la artista eligió este tema para acompañar el nacimiento de su hija Paola.

“Mi hija nació mientras sonaba la versión de Gloria Estefan. El 8 de febrero fue el cumpleaños de Paola, quien cumplió trece años, y publiqué una historia en redes sociales usando esa versión, pero con la certeza de rendir homenaje tanto a Gloria como a Gian Marco, quienes me acompañaron en ese momento tan especial”, recordó Pausini.

La cantante señaló que, tras conversar con Gian Marco, comprendió el valor simbólico de ‘Hoy’ para el pueblo peruano y cómo la canción trascendió fronteras, convirtiéndose en un puente emocional entre diferentes culturas. La inclusión de este tema en Yo canto 2 refleja no solo un reconocimiento artístico, sino también una vivencia familiar que marcó profundamente a Pausini.

El recorrido internacional de ‘Hoy’ y el impacto de Gian Marco

Compuesta por Gian Marco, ‘Hoy’ alcanzó proyección global tras el éxito de Gloria Estefan, que lideró listas en Estados Unidos y América Latina. (YouTube / Gloria Estefan)

El tema ‘Hoy’, compuesto por Gian Marco Zignago, alcanzó fama internacional tras ser seleccionado como sencillo por Gloria Estefan en su álbum Unwrapped. La versión de Estefan se convirtió en un éxito rotundo en América Latina y en Estados Unidos, donde lideró la lista Billboard Hot Latin Tracks durante cuatro semanas. Además, ocupó el primer lugar en otros cinco países de la región y permanece como uno de los sencillos más reconocidos de la carrera de Estefan en Argentina, donde encabezó el ranking durante cinco semanas.

El video musical de ‘Hoy’, correspondiente a la versión en inglés, fue grabado en emblemáticos escenarios peruanos como Machu Picchu, Sacsayhuamán y Cusco, y muestra a Estefan recorriendo paisajes y tradiciones del país andino. Este homenaje visual y musical consolidó la canción como un símbolo cultural de Perú y proyectó la obra de Gian Marco en la escena internacional.

La canción también fue incluida en la gira de Estefan Live & Unwrapped y sirvió como tema central en la telenovela mexicana Amar otra vez, lo que amplió aún más su alcance y popularidad entre el público latinoamericano.

La nueva versión de ‘Hoy’ en la voz de Laura Pausini refuerza la vigencia de la composición y su capacidad para unir historias personales, trayectorias artísticas y tradiciones musicales a través de las fronteras.