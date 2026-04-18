La tierra se abre en San Martín: enormes grietas destruyen viviendas y obligan evacuar a más de 150 familias

Una grave emergencia se registra en la localidad de Eladio Tapullima, en la región San Martín, Perú. Una falla geológica ha provocado un deslizamiento de carácter rotacional, generando enormes grietas y hundimientos en el terreno, lo que ha obligado a la evacuación de más de 150 familias. | Panamericana

Una grave emergencia mantiene en alerta a la región peruana de San Martín luego de que un movimiento de masas afectara al caserío Eladio Tapullima, ubicado en el distrito de Agua Blanca. El fenómeno generó profundas grietas, hundimientos del terreno y daños severos en viviendas, lo que obligó a evacuar a decenas de familias hacia zonas seguras.

Imágenes registradas por pobladores muestran la magnitud del desastre: extensas fisuras de aproximadamente dos metros de profundidad atraviesan caminos y terrenos agrícolas, mientras varias casas presentan colapsos parciales y severas rajaduras en sus estructuras.

Terreno inestable por más de un kilómetro

Según testimonios recogidos en el lugar por Panamericana, el deslizamiento compromete una amplia extensión del caserío. Un poblador explicó que durante el recorrido realizado en la zona se evidenció que el terreno permanece fracturado a lo largo de cerca de un kilómetro.

Un grave deslizamiento de tierra ha provocado grandes grietas en el terreno, afectando viviendas y una torre de comunicaciones en la región de San Martín, Perú. (Municipalidad El Dorado)

Especialistas señalan que se trata de un deslizamiento rotacional, un tipo de movimiento de masa en el que grandes bloques de tierra se desplazan generando escarpes, desniveles y separación del suelo.

“Es un movimiento de masa activo, lo que se denomina un deslizamiento de carácter rotacional. Donde hay escarpes, quiere decir separación de la tierra, no desniveles. Y estos desniveles provocan que las viviendas que están construidas, algunas de material noble, hayan colapsado”, explicó otro vecino durante la inspección.

Evacuación de familias hacia zonas seguras

Ante el riesgo de nuevos desprendimientos y el avance de las grietas, autoridades locales iniciaron el traslado preventivo de los habitantes hacia espacios habilitados temporalmente, entre ellos el polideportivo del distrito.

“Se podría llamar evacuación de las personas a áreas seguras. Esas áreas seguras que es el polideportivo, que tiene al menos los servicios públicos básicos indispensables”, comentó un poblador.

De acuerdo con reportes preliminares, más de 150 familias resultaron afectadas y muchas tuvieron que abandonar sus viviendas de forma repentina, llevando solo algunas pertenencias.

Infraestructura dañada y sin señal telefónica

Extensas y profundas grietas en el suelo cubierto de pasto ralo son visibles tras un deslizamiento de tierra en la región San Martín, con una lona negra y troncos en el fondo. (Municipalidad El Dorado)

El fenómeno también impactó infraestructura clave para la comunidad. Entre los daños reportados figuran viviendas, áreas de cultivo, una institución educativa y una antena de telefonía que quedó fuera de servicio. La interrupción del servicio de telecomunicaciones complica la coordinación de ayuda y la comunicación entre los pobladores y sus familiares.

IGP descarta falla tectónica

Tras la difusión del caso, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) aclaró que lo ocurrido no corresponde a la reactivación de una falla tectónica, sino a un movimiento de masas ocasionado por la saturación del suelo debido a las lluvias.

El jefe institucional del IGP, Hernando Tavera, precisó que no se ha registrado un sismo significativo en la zona que explique el evento.

“El evento ocurrido en San Martín corresponde a un movimiento de masa por saturación de suelos. Por ello, es fundamental evacuar las zonas críticas y evitar la reconstrucción de viviendas en áreas inestables, ya que el riesgo de nuevos deslizamientos se mantiene”, señaló.

Especialistas llegarán a la zona

El IGP informó además que un equipo técnico especializado se dirige al caserío afectado para realizar evaluaciones de campo, analizar las condiciones geodinámicas del terreno y emitir recomendaciones que permitan a las autoridades tomar decisiones frente a la emergencia.

Mientras tanto, los pobladores esperan ayuda humanitaria, maquinaria y medidas urgentes para proteger a las familias damnificadas, ante el temor de que las grietas continúen expandiéndose en las próximas horas.