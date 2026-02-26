Perú

Gian Marco emociona en Colombia con una interpretación a capella que conquista a todos en 'A otro nivel'

El cantante peruano vivió un instante inolvidable en el reality musical colombiano al complacer el tierno pedido de una niña en el escenario, generando miles de reacciones y aplausos entre los presentes y en redes sociales

Gian Marco cautiva al público colombiano en el set y en redes sociales, al ser parte del jurado en el reality musical 'A otro nivel', cuando interpretó a capella su canción 'Te mentiría'. TikTok @miasalome.baby

El cantante peruano Gian Marco Zignago sigue sumando momentos memorables en su carrera internacional. Su participación como jurado en el reality musical colombiano A otro nivel, producido por la cadena colombiana Caracol Televisión, ha generado gran repercusión entre el público local y extranjero, consolidando su figura como uno de los artistas latinoamericanos más admirados y respetados del momento.

En una reciente edición del programa, Gian Marco protagonizó uno de los episodios más destacados de la temporada. Todo ocurrió durante la presentación de Luna Valeria, participante del municipio de Fusagasugá, quien logró avanzar en la competencia. Tras su audición, la familia de Luna Valeria fue invitada al escenario, incluyendo a su hermana menor, Mía, una niña que, visiblemente emocionada, generó una reacción conmovedora en los jurados y el público presente.

“Es que siento una presión en el pecho, todos estamos felices porque oprimieron los botones, mi corazón está latiendo de felicidad”, expresó la pequeña. Los tres jurados, Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco, se acercaron a abrazar a Mía. El momento culminante se vivió cuando la niña se dirigió directamente al cantante peruano y le solicitó que interpretara una canción.

“Gian, me dijeron que tú cantas muy lindo, me dijo mi mamá y mi tía. ¿Me puedes cantar una canción?”. La petición generó una ovación espontánea en el estudio. Gian Marco accedió a la solicitud y, a capella, interpretó Te Mentiría, uno de sus temas insignia.

La reacción fue inmediata: el público, la pequeña Mía y los propios jurados quedaron cautivados. El video del momento rápidamente se viralizó en redes sociales, cosechando miles de reacciones y comentarios que destacaban la empatía de Gian Marco.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de elogio hacia el cantautor peruano. Aparecieron comentarios como “Nuestro Gian Marco vale un Perú”, “La piel se me hizo chinita al escuchar a mi gran Gianmarco” y “Eres un ejemplo a seguir para todos los peruanos”, manifestando el orgullo de sus seguidores por verlo triunfar en el extranjero.

Otros usuarios pusieron de relieve la humildad del artista: “En estos actos se ve la empatía y la humildad de un artista real. Gian Marco, gracias por hacerle realidad y marcar la vida de ella con tu interpretación”. El mismo Gian Marco aprovechó para mencionar el significado que atribuye a la música.

Tras la ovación, afirmó: “Cuando uno hace una canción, y todos lo sabemos, y esa canción traspasa fronteras ya es bonito, pero cuando vienes a otro país como este, que yo quiero tanto, y una niñita así porque su familia le cuenta la conoce. Hay una frase que siempre se me queda: El destino de una canción siempre es la gente, no importa quién la cantó, el destino de una canción siempre va a ser el público”.

En el reality musical colombiano, 'A Otro Nivel', la pequeña Mía, hermana de una de las participantes, cautivó a los tres miembros del jurado: Kike Santander, Felipe Peláez y Gian Marco. TikTok @miasalome.baby

La presencia de Gian Marco en el escenario de A otro nivel continúa una línea de sensibilidad ya bien conocida por su audiencia. Su trayectoria, que supera las tres décadas, lo ha afianzado como figura de la música peruana y latinoamericana. Temas como Te Mentiría, Canción de amor y Empecemos a vivir lo han posicionado en la balada y el pop hispanohablante, y su participación en realities musicales —espacios televisivos competencia de canto— ha reforzado su apoyo en el desarrollo de nuevos talentos.

Proyectos actuales y gira nacional

El impacto de Gian Marco en la televisión colombiana coincide con una etapa marcada por múltiples proyectos. El artista vive un momento pleno tanto en lo personal como en lo artístico. Además de su rol como jurado en A otro nivel, ha anunciado el Tour Perú 2026, que lo llevará por ciudades como Arequipa, Cusco, Huancayo, Piura, Chiclayo y Trujillo durante mayo. Este regreso a los escenarios nacionales es ansiado por una audiencia que reconoce su consistencia y dedicación.

El músico también ha adelantado que se encuentra desarrollando un nuevo disco, renovando así su faceta creativa. En su vida personal, Gian Marco comparte su día a día con la actriz y cantante colombiana Juliana Molina. La ovación en A otro nivel y la interpretación dedicada a la pequeña Mía figuran entre los momentos de mayor repercusión de la televisión colombiana reciente.

