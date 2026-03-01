Perú

Laura Pausini confiesa por qué eligió ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo disco como un homenaje a Perú

La artista italiana dio detalles de nuevo disco ‘Yo Canto 2′ donde incluye a diversos artistas del mundo y el Perú también tuvo su espacio

La artista italiana dio detalles de nuevo disco ‘Yo Canto 2′ donde incluye a diversos artistas del mundo y el Perú también tuvo su espacio | YouTube / BillBoard

El próximo lanzamiento de Laura Pausini suma expectativa entre sus seguidores en todo el mundo. En una reciente entrevista con Billboard, la cantante italiana explicó que incluyó la canción ‘Hoy’ de Gian Marco en su nuevo álbum ‘Yo Canto 2’ como un homenaje especial a Perú. Este proyecto, que reúne versiones de clásicos del pop latinoamericano y español, refleja el reconocimiento de Pausini hacia los países que la recibieron a lo largo de su carrera.

Desde el anuncio de ‘Yo Canto 2’, la atención se centró en los temas seleccionados y en la participación de artistas internacionales. Según Billboard, Pausini destacó que buscó rendir tributo a diversas naciones, y Perú ocupa un lugar destacado en el repertorio gracias al emblemático tema compuesto por Gian Marco.

Durante la conversación, la cantante aclaró un dato que suele pasar desapercibido fuera de Perú. Al ser consultada sobre la elección de ‘Hoy’, Pausini precisó que la autoría corresponde al músico peruano, aunque muchos relacionan la canción con la versión de Gloria Estefan.

Laura Pausini sonríe durante una
Laura Pausini sonríe durante una entrevista, donde confesó que eligió "Hoy" de Gian Marco para su nuevo disco como un homenaje a Perú. (YouTube / Billboard)
“El tema en realidad es de Gian Marco, porque ‘Hoy’, que en este disco representa a Perú, está escrita por Gian Marco. Y aunque todo el mundo la conoce por la versión de Gloria, que es la cantante que verdaderamente cantó el tema que Gian Marco escribió creo para ella”, explicó Pausini a Billboard.

La artista compartió que, con el tiempo, comprendió el sentido profundo de la canción. “Aunque la canción tiene una dedicatoria muy personal de Gian Marco, que es a su nación, a Lima, cuando ha tenido que dejarla y yo no lo sabía”, señaló. Este descubrimiento impulsó una conexión directa entre ambos intérpretes.

El proceso de selección y grabación incluyó un intercambio cercano con el compositor peruano. “He hablado mucho con él, me ha contado cada frase. Me he emocionado mucho estar al teléfono con él y descubrir, sobre todo porque después yo le conté la razón por la cual yo la quise cantar en el disco, que es muy personal, pero te la voy a decir”, relató Pausini, según recogió Billboard.

La cantante italiana Laura Pausini
La cantante italiana Laura Pausini y el cantautor peruano Gian Marco aparecen en esta imagen tras la confesión de Pausini sobre su elección musical. (Billboard / Difusión)

La razón por la que ‘Hoy’ es especial para Laura Pausini

La inclusión de ‘Hoy’ va más allá del homenaje a Perú. En la misma entrevista, Laura Pausini reveló que la canción marcó un momento determinante en su vida personal. La intérprete contó que eligió este tema para acompañar la llegada de su hija Paola, convirtiéndolo en un símbolo familiar.

“Estuve en el hospital a punto de dar a luz a mi hija Paola. Yo preparé una lista, una playlist de canciones que quería que nos acompañaran durante su llegada. Y la segunda era ‘Hoy’ en la versión de Gloria”, recordó Pausini para Billboard.

El relato suma un matiz emotivo: su hija nació mientras sonaba la versión de Gloria Estefan, lo que reforzó el vínculo de la artista con la composición peruana.

Gian Marco, cantante peruano. (Facebook)
Gian Marco, cantante peruano. (Facebook)

“Ella nació en ese exacto momento. El 8 de febrero fue el cumpleaños de Paola, de trece años, e hice una historia en las redes sociales poniendo la versión de Gloria, pero con la certidumbre de dar otra vez homenaje no solamente a Gloria, también a Gian Marco, que me acompañaron en este momento de vida tan especial”, relató la cantante.

La decisión de grabar ‘Hoy’ y sumarla a ‘Yo Canto 2’ responde tanto al reconocimiento profesional hacia el trabajo de Gian Marco como a una vivencia personal de alto impacto.

