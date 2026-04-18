Perú

Corte de agua para este 20 de abril: conoce cuáles son los distritos afectados

Sedapal recomendó a los usuarios tomar precauciones y consultar sus canales oficiales para acceder a información actualizada sobre los sectores involucrados

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Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 20 de abril - Créditos: Freepik.
Sedapal programó un corte de agua potable en varios sectores de Lima Metropolitana para este 20 de abril - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció que ejecutará una interrupción programada del suministro de agua potable en sectores de Chaclacayo, San Martín y San Juan de Lurigancho. La medida, que impactará a domicilios y locales comerciales, responde a trabajos de mantenimiento preventivo en la red de distribución, según informó la empresa estatal.

El corte de agua potable en estas zonas de Lima forma parte de un plan de modernización de la infraestructura y busca garantizar la fiabilidad del abastecimiento, de acuerdo con la entidad. La suspensión afectará a los usuarios durante varias horas, en fechas y puntos que fueron notificados previamente por la compañía.

La entidad detalló que los trabajos técnicos se ejecutarán por etapas, lo que implica que la interrupción del servicio será progresiva en los sectores definidos. La empresa recomendó a los usuarios tomar previsiones para mitigar el impacto mientras se realizan las labores de mantenimiento.

Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.
Los vecinos de Lima deben estar atentos para ahorrar agua en sus hogares - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Chaclacayo

Urb. El Cuadro que afecta al R2-R3-R4-R5

Hora: 7 a. m. - 7 p. m.

  • Urb. El Cuadro
  • Mz. M-N
  • Calle B-C
  • P.S. 8-15-23-24-25

Hora: 12 m - 11:50 p. m.

San Martín

  • Asociación Rosa de América
  • P.J. Señor de los Milagros
  • Urb. Industrial Molitalia
  • Urb. Santa Isolina
  • Urb. Santa Luisa 1ra etapa
  • Urb. Santa Luzmila

Hora: 12 m - 8 p. m.

Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.
Sedapal recomienda a los vecinos y responsables de locales almacenar agua suficiente en recipientes limpios - Créditos: Freepik.

San Juan de Lurigancho

A. H Villa Campoy

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

  • A. H. Alta Paloma Ampliación
  • A. H. Villa los Andes
  • A. H. Chaparral
  • AF Las Flores
  • A. H. 3 de mayo
  • A. H. Alta Paloma
  • A. H. Los Higales

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

Consejos para ahorrar agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes, te afeitas o lavas los platos. Esta simple acción puede ahorrar hasta 12 litros por minuto.
  • Opta por duchas cortas en lugar de baños de inmersión. Una ducha de cinco minutos consume cerca de 60 litros, mientras que una bañera llena requiere más de 200 litros.
  • Instala dispositivos ahorradores como aireadores o reductores de caudal en grifos y duchas; estos pueden disminuir el consumo hasta un 50 % sin perder funcionalidad.
  • Junta la mayor cantidad posible de ropa antes de utilizar la lavadora, y selecciona ciclos de lavado eficientes. Una carga completa reduce el número de lavados semanales y ahorra cientos de litros mensuales.
  • Riega jardines y plantas en las primeras horas de la mañana o al anochecer, para evitar la rápida evaporación. Utiliza sistemas de riego por goteo que distribuyen el agua de forma uniforme y precisa.
  • Recoge el agua fría que sale al esperar la caliente en la ducha y reutilízala para limpiar pisos, regar plantas o descargar el inodoro.
  • Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el grifo abierto. El agua usada puede reutilizarse para otras tareas domésticas.
  • No utilices el inodoro como basurero; cada descarga desperdicia entre 6 y 12 litros de agua potable.

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