Accidente de miniván dejó heridos a seguidores de Fuerza Popular que viajaban al cierre de campaña de Keiko Fujimori en Puno

La jornada política en la región Puno transcurrió entre actividades proselitistas, despliegues de seguridad y un accidente de tránsito que afectó a un grupo de simpatizantes que se dirigía a una concentración partidaria. El hecho ocurrió durante las horas previas a un acto de cierre de campaña vinculado a Fuerza Popular, al que asistieron seguidores procedentes de distintas provincias puneñas.
La situación generó preocupación entre familiares y militantes debido al número de personas afectadas y al traslado de varios heridos a establecimientos de salud de la región. Mientras tanto, la actividad política continuó en la ciudad de Puno.
De acuerdo con información difundida por Exitosa, el accidente se produjo en la vía Cuyocuyo–Juliaca, en el sector Huacuyo, provincia de Sandia. La unidad involucrada transportaba a un grupo de personas que tenía previsto asistir a un evento partidario desarrollado en la capital regional.
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Accidente en la ruta hacia Juliaca dejó varios heridos
Según el reporte emitido, la miniván partió durante la madrugada desde la provincia de Sandia. El vehículo llevaba más de quince pasajeros y tenía como destino inicial la ciudad de Juliaca para posteriormente continuar viaje hacia Puno.
La información recogida por la emisora indicó que los ocupantes formaban parte de un grupo de simpatizantes de Fuerza Popular que se movilizaba para participar en un cierre de campaña. El accidente dejó más de diez personas heridas, quienes fueron derivadas a diferentes establecimientos de salud de la zona para recibir atención médica.
Entre las personas afectadas figuró Zulma Mamani, coordinadora provincial de Fuerza Popular en Sandia. Según el reporte, debido a la gravedad de sus lesiones fue trasladada junto con otros heridos a un centro de salud de Juliaca.
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Heridos identificados:
Benito Apaza Ramos
Sulma Mamani Rojas
Ebaristo Coarite Ancco
Adolfo Cahua Puma
Dario Apaza Herbas
Florencia Cahua Apaza
Margaret Zela de Vilca
Griselda Coarite Aguirre
Luz Delia Choquemallco Mamani
Mayeli Brisaida Quispe Trujillo
Angela Mollinedo Mayta
Elva Vargas Quispe
Angelino Cruz Quispe
Cierre de campaña reunió a simpatizantes de distintas provincias
Pese al accidente ocurrido durante la mañana, la actividad política programada se realizó en un local de eventos ubicado en el barrio Llallardini de la ciudad de Puno.
Hasta el lugar llegaron seguidores de Fuerza Popular procedentes de diversas provincias de la región. Durante varias horas circularon versiones sobre una posible presencia de Keiko Fujimori en territorio puneño. Sin embargo, esa posibilidad quedó descartada conforme avanzó la jornada.
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En lugar de una participación presencial, la candidata intervino mediante una conexión virtual. Su mensaje fue transmitido ante los asistentes congregados en el recinto.
Propuesta ferroviaria marcó el mensaje de Keiko Fujimori
Durante su intervención remota, Fujimori presentó algunas de sus propuestas para la región y destacó la idea de impulsar una conexión ferroviaria internacional.
La candidata señaló: “Convertiremos a Puno en una región energética, industrial y exportadora, y promoveremos el tren Puno-Bolivia para integrarnos al continente y abrir nuevas oportunidades para nuestra gente. Puno tiene todo para liderar el sur del Perú. Tiene historia, tiene riqueza, tiene trabajo y tiene un pueblo luchador”.
La propuesta del tren entre Puno y Bolivia se convirtió en uno de los principales anuncios formulados durante el acto político, según la transmisión de Exitosa.
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Policía reforzó la seguridad en los alrededores del evento
La actividad también requirió la presencia de efectivos de la Policía Nacional del Perú en las inmediaciones del local donde se desarrolló la concentración.
De acuerdo con el reporte, en el exterior del recinto se reunieron grupos opositores al partido político, quienes realizaron arengas mientras se desarrollaba el encuentro partidario. La presencia de simpatizantes y detractores generó algunos momentos de tensión.
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