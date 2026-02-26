Lizeth Marzano: nuevos videos captan el auxilio desesperado de vecinos a la deportista tras el atropello y fuga de Adrián Villar

El vehículo implicado cruzó un semáforo en rojo y se perdió de vista minutos después del atropello. Latina/ Latina Noticias.

Las nuevas imágenes difundidas sobre el atropello de Lizeth Marzano revelan una escena que ha conmovido y encendido aún más la indignación ciudadana. Mientras el conductor del vehículo implicado se alejaba del lugar, en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, en San Isidro, vecinos y transeúntes corrían hacia la joven deportista con la única intención de salvarle la vida.

En el video propalado por Latina se observa cómo una mujer, visiblemente alterada, se coloca en medio de la vía y extiende los brazos para dirigir el tránsito. Su reacción es inmediata: intenta frenar a los vehículos que avanzan por la zona para evitar que otro automóvil pase sobre el cuerpo de la atleta. No duda, no retrocede. Su prioridad es protegerla.

A pocos metros, un joven se arrodilla junto a Lizeth y le toca el cuello en un intento desesperado por comprobar si aún tiene signos vitales. Se inclina sobre ella mientras el tránsito nocturno continúa alrededor. Segundos después llega un repartidor motorizado que también se suma al auxilio. Las imágenes captan cómo varias personas rodean a la deportista, intentando asistirla sin contar con equipos médicos, solo con voluntad y urgencia.

El lugar del atropello hoy luce como un altar levantado por vecinos para honrar a Lizeth Marzano

Lizeth permanece inmóvil sobre el asfalto. La secuencia muestra la tensión de esos primeros minutos, la incertidumbre en los rostros, el silencio cortado por las voces que piden ayuda. Son ciudadanos que no la conocían, pero que reaccionaron ante la gravedad del impacto. Mientras tanto, el vehículo que la embistió ya se había alejado.

Minutos después arriba una ambulancia municipal. Serenos y efectivos policiales cercan el área e inician las labores de atención. Pese a los esfuerzos desplegados en plena vía pública, la joven falleció a consecuencia del impacto. La escena quedó marcada en la memoria de quienes presenciaron esos instantes.

En el punto exacto donde ocurrió el atropello, vecinos colocaron flores y encendieron velas. El asfalto se convirtió en un pequeño altar improvisado. Uno de los residentes que llegó con una ofrenda expresó: “He venido a dejarle una ofrenda como se merece, honrando su memoria”. La frase resume el sentimiento de una comunidad que aún no asimila lo ocurrido.

¿Qué le pasó a Lizeth Marzano?

Todo comenzó el 17 de febrero. A las 11:07 de la noche, Lizeth realizaba su rutina habitual: trotaba por calles de San Isidro, como lo hacía con frecuencia. Quince minutos después, a las 11:22 p. m., en el cruce de El Golf con la cuadra seis de Camino Real, un automóvil que circulaba por el carril izquierdo invadió su trayectoria y la embistió. El impacto fue violento. Según la reconstrucción preliminar, la deportista fue expulsada más de 20 metros.

El vehículo —un Chevrolet gris— no se detuvo. Cruzó un semáforo en rojo y avanzó a gran velocidad con dirección a Miraflores. A las 11:24 p. m. se pierde su rastro en las cámaras de seguridad. La secuencia muestra la rapidez con la que abandonó la zona.

Abogado de la familia de Lizeth Marzano exige mayor investigación en el caso que involucra a Adrián Villar.

De acuerdo con la investigación fiscal, el automóvil era conducido por Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, y estaba registrado a nombre de la periodista Marisel Linares. Las indagaciones posteriores reconstruyen no solo la ruta de fuga, sino también los movimientos del joven en las horas siguientes.

Las cámaras de videovigilancia muestran que, tras el atropello, no retornó al punto del impacto. Por el contrario, se reunió aproximadamente diez cuadras más adelante con su padre, Rubén Villar; con la propietaria del vehículo; y con su entonces pareja, la influencer Francesca Montenegro. La defensa del joven ha sostenido que se encontraba en estado de shock y que se dirigió directamente a una clínica. Sin embargo, los registros lo ubican conversando y realizando llamadas telefónicas en el frontis del edificio donde vive su enamorada, en la calle Los Eucaliptos.

A las 5:03 de la mañana, un patrullero llegó hasta ese inmueble. Las cámaras captan el ingreso de un efectivo policial y su salida minutos después sin que se produjera una detención. A las 5:42 a. m., Adrián Villar abandonó el edificio y abordó un automóvil rojo. Esa secuencia ha generado cuestionamientos sobre la actuación policial en las primeras horas posteriores al atropello.

Mientras estas reuniones se desarrollaban, la familia de Lizeth ya se encontraba en el lugar del accidente. Buscaban respuestas, intentaban reconstruir lo ocurrido y ubicar al conductor que la había atropellado. La distancia entre ambos escenarios —la avenida donde vecinos intentaban salvarla y el edificio donde se producían conversaciones— ha sido uno de los elementos que más indignación ha provocado.

Las imágenes recientes han reforzado ese contraste. Por un lado, ciudadanos anónimos arriesgándose en medio del tránsito para auxiliar a la deportista; por el otro, el presunto responsable reuniéndose con su entorno cercano a pocas cuadras del lugar donde ella agonizaba. Esa diferencia ha marcado el debate público.

