Elio Riera critica la asesoría que recibió Marisel Linares y niega encubrimiento a Adrián Villar: “Actuaron de una forma equivocada”

En una entrevista, el abogado Elio Riera respalda versión de Linares sobre el vehículo del accidente. Video: Willax/ Contracorriente

Elio Riera, abogado de Marisel Linares, expresó su desacuerdo con la estrategia legal que siguió la periodista tras el accidente donde murió Lizeth Marzano, causado por su hijastro, Adrián Villar. Riera, consideró que el silencio mantenido fue producto de una asesoría equivocada y que ello terminó complicando su situación mediática y judicial. A su juicio, el comunicado difundido en los primeros días respondió a una decisión que no comparte y que perjudicó su imagen pública.

“Ese comunicado elaborado por otra estrategia legal considero que es un error. Considero que actuaron lamentablemente de una forma equivocada, no fue asesorada correctamente”, señaló en entrevista con Willax.

En esa línea, sostuvo que la falta de una reacción inmediata permitió que el debate creciera. “Se utilizó ese vacío del silencio para perjudicar a una periodista”, expresó.

Riera también atribuyó el daño a la imagen de Linares a la desinformación. “Lamentablemente, el nivel de desinformación ha generado este daño reputacional”, sostuvo. Además, consideró que el escenario pudo ser distinto con otra orientación legal: “Si se equivocó, asumir la responsabilidad y creo que otro hubiera sido el destino”.

Indicó, asimismo, que aunque jurídicamente la propiedad del vehículo ya no correspondería a Linares, ella asumirá la responsabilidad civil como un gesto hacia la familia afectada. Añadió que será la Fiscalía la que determine las responsabilidades conforme a ley.

Una grabación de seguridad muestra a la periodista junto a Adrián Villar y su padre horas después del atropello, lo que podría agravar su situación penal al ser indagada por obstrucción| Latina Noticias

Defensa descarta delito de encubrimiento

Sobre las acusaciones de encubrimiento, Riera rechazó que exista delito. “La señora Marisel Linares no ha cometido ningún delito de encubrimiento”, afirmó.

Explicó que esta figura penal requiere condiciones específicas: “El encubrimiento se da en el escenario siguiente: (…) veo finalmente que una persona atropella y (…) la escondo. Claro, si yo no tengo ningún vínculo, evidentemente cometo el delito”, ejemplificó.

Luego precisó el punto central de su defensa: “Estamos hablando de una madrastra, de una persona que tiene afinidad. Entonces, justamente por ese escenario, la ley te exculpa penalmente”. Añadió que la norma contempla un “estrecho margen de afinidad” que impediría configurar el delito en este caso.

El abogado adelantó que en los próximos días, Marisel Linares brindará sus descargos en una entrevista: “Se está coordinando”.

Reaparición en estudio jurídico en Surco

En paralelo a estas declaraciones, Marisel Linares reapareció públicamente tras varios días sin ser vista. Fue grabada cuando ingresaba a un edificio ubicado en la avenida Manuel Olguín, en Surco, donde funcionan oficinas de abogados. La acompañaban su pareja, Rubén Villar, y Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar.

Las imágenes fueron difundidas por el programa Magaly TV La Firme. En el registro se observa a Linares hablando por teléfono en la entrada del inmueble. Más tarde, cuando salía, un reportero le consultó por su situación legal y las acusaciones en su contra. Ella no respondió y solo dijo: “Listo, doctor”, mientras continuaba la llamada.

En exclusiva, 'Magaly TV La Firme' captó a la periodista Marisel Linares junto a su pareja Rubén Villar en los exteriores de un conocido estudio de abogados. Descubre su reacción al ser consultada por el caso de su hijastro, Adrián Villar, y el terrible atropello que conmocionó al país. Video: ATV / Magaly TV La Firme

La aparición se produce en medio de cambios en la defensa del joven involucrado en el atropello y en un contexto de redefinición de la estrategia legal. El edificio al que acudió alberga estudios jurídicos especializados en materia penal.