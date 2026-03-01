Adrián Villar: PJ evalúa 9 meses de prisión preventiva por muerte de Lizeth Marzano

Hijastro de la periodista Marisel Linares podría afrontar nueve meses de prisión preventiva por atropellar a Lizeth Marzano y darse a la fuga sin auxiliarla. | Fotocomposición: Infobae Perú

El Poder Judicial evaluará este domingo el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, acusado de atropellar y causar la muerte de la deportista de apnea Lizeth Marzano en San Isidro. La audiencia, considerada inaplazable, se realizará de manera virtual a las 8 de la noche y estará dirigida por el juez Adolfo Fernando Farfán Calderón, titular del 33.º Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Villar, de 21 años e hijastro de la periodista Marisel Linares, permanece bajo custodia policial en la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat), en La Victoria. Fue detenido preliminarmente el jueves pasado en un inmueble de Miraflores, luego de que se emitiera una orden judicial a pedido de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro. Su detención, inicialmente por 72 horas, culmina hoy, por lo que la audiencia de prisión preventiva es decisiva para definir si continuará privado de su libertad mientras dure la investigación.

El requerimiento, presentado por la fiscal provincial Yanet Brisvado Roller Rodríguez, responde a la investigación por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito. Según la acusación fiscal y la defensa de la familia Marzano, Villar atropelló a la joven deportista la noche del 17 de febrero en la cuadra ocho de la avenida Camino Real, San Isidro, y se dio a la fuga sin auxiliarla. Marzano falleció poco después, en la madrugada del 18 de febrero, a causa de un traumatismo craneoencefálico severo.

La defensa legal de los deudos, encabezada por los abogados Julio César Mendoza Herrera y Carlos Miguel Grados La Rosa, solicitó la medida coercitiva por nueve meses, señalando que Villar abandonó el lugar del accidente sin identificarse, lo que impidió diligencias urgentes como el dosaje etílico. El Ministerio Público fundamenta su pedido en la gravedad de los hechos y en el riesgo procesal, ya que Villar podría intentar eludir la acción de la justicia.

Imágenes de la detención preliminar de Adrián Villar, principal investigado por la muerte de la deportista Lizeth Marzano en un accidente de tránsito en San Isidro. El joven permanecerá 72 horas detenido | Video: Latina

Durante el proceso, la familia de la víctima insistió en la necesidad de garantizar la presencia del investigado en el país y su sujeción a las diligencias. El entorno de Villar, por su parte, sostuvo que ha colaborado con la investigación, entregando el vehículo y sus pasaportes, aunque la Fiscalía y los abogados de la parte agraviada subrayan que la conducta posterior al accidente demuestra una clara intención de evadir responsabilidades.

Así fue la captura de Adrián Villar

La detención preliminar de Villar fue ejecutada por agentes de Inteligencia de Tránsito y la unidad especializada en Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional del Perú. La orden judicial se emitió luego de que Villar permaneciera varios días sin presentarse ante las autoridades, mientras su entorno familiar gestionaba la entrega del vehículo a la policía y la formalización de su declaración. La familia de la víctima denunció públicamente que esta demora habría tenido como objetivo evitar la flagrancia, lo que habría permitido una detención inmediata.

La investigación por la muerte de Lizeth Marzano generó conmoción nacional y puso el foco en la actuación de los involucrados, especialmente por los vínculos familiares de Villar y el papel de personajes públicos en la gestión del caso. Además de la medida de prisión preventiva, el Poder Judicial ya había dictado anteriormente impedimento de salida del país contra el investigado, por un periodo de nueve meses, a fin de asegurar su comparecencia a las diligencias.