Magaly Medina comparte emotivo video de Lizeth Marzano y revela qué hizo la noche del accidente: “Su entrenador no llegó”

En la última edición de Magaly TV La Firme este 26 de febrero, Magaly Medina presentó imágenes inéditas de Lizeth Marzano, grabadas apenas un día antes del atropello que terminó con su vida y que involucra a Adrián Villar. No se trató de una escena deportiva ni de una competencia, sino de un momento íntimo que reveló otra faceta de la joven: su amor por la música y su constante búsqueda de crecimiento personal.

“Nosotros tenemos acá un video que nos han alcanzado”, anunció la conductora mientras en pantalla aparecía una fotografía donde Lizeth compartía con un grupo de músicos. En la imagen se le veía sonriente, acompañada de quienes formaban parte de un proyecto artístico que recién comenzaba a explorar.

“Es una foto donde ella estaba con sus compañeros músicos. Se había interesado en aprender a tocar saxofón y en unirse a un grupo de jazz. El que vemos adelante es su profesor de saxofón y el que estaba fomentando que varios músicos se unieran en este grupo artístico”, explicó Magaly.

Su amor por la música

La escena mostraba a una joven distinta a la atleta que muchos conocían. Allí no estaba compitiendo ni entrenando, sino aprendiendo. La música había comenzado a ocupar un espacio importante en su vida. Según relató la conductora, el material audiovisual fue proporcionado con autorización expresa del profesor de Lizeth. “Después tenemos un video que nos han proporcionado, lo tengo con la autorización de su profesor, cuando ella tocaba el saxofón, sus clases de saxofón”, precisó antes de emitir las imágenes.

En el video se escucha el sonido del instrumento. Las notas aún en proceso de perfeccionamiento, pero firmes, evidenciaban dedicación. No era el pasatiempo superficial de alguien que experimenta por curiosidad pasajera. Era la disciplina de quien busca aprender con constancia. “Bueno, ella era una mujer ávida de conocimiento”, comentó la presentadora, subrayando un rasgo que, según dijo, la definía.

La conductora recordó que Lizeth no solo destacaba en el deporte. “No solo le gustaba el buceo, no solo además estudiaba una maestría, sino también tenía tiempo para dedicarlo al arte”, enumeró. Esa combinación de actividades dibujaba el perfil de una joven organizada y exigente consigo misma. Mientras avanzaba académicamente y entrenaba con intensidad, también encontraba espacio para la sensibilidad artística.

Lizeth Marzano tomó clases hasta las 9:30 p.m. y luego salió a correr sola, según reveló Magaly: “El entrenador no llegó”

Magaly añadió que, de acuerdo con lo que le contaron personas cercanas, Lizeth mostraba especial compromiso con sus clases. “Estaba aprendiendo a tocar el saxofón y al parecer era una alumna bastante aplicada, con sensibilidad”, relató. No era una asistencia ocasional: cumplía horarios, practicaba y se involucraba en el proyecto colectivo del grupo de jazz.

El detalle más conmovedor llegó al reconstruir lo ocurrido el día de los hechos. Según la información difundida en el programa, Lizeth tomó sus lecciones hasta las nueve y media de la noche. “Ella ese día, el de los trágicos hechos, tomó sus lecciones hasta las nueve y media de la noche y luego se iba para entrenar”, explicó Magaly. La rutina no se detenía. Terminaba música y continuaba con deporte.

Sin embargo, esa noche el entrenador no pudo asistir. El entrenamiento programado no se realizaría como estaba previsto. Para muchos, eso habría significado regresar a casa y posponer la práctica. No fue su caso. “El entrenador no había podido llegar, así que decidió, como estaba cerca un campeonato, salir a correr sola, porque no quería quedarse ese día sin hacer sus ejercicios”, contó la conductora.

“Era ávida de conocimiento”: Magaly muestra faceta artística de Lizeth Marzano antes de morir. ATV/ Magaly TV La Firme.