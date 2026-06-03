Perú

Hallan una boa en peligro de extinción dentro de un costal cerca del Mercado Modelo de Chiclayo: investigan tráfico ilegal

El reptil fue encontrado tras una alerta ciudadana en una de las zonas más concurridas de la ciudad. Las autoridades sospechan que estaría vinculado a una red dedicada a la comercialización clandestina de productos obtenidos de fauna silvestre

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Hallan una boa en peligro de extinción dentro de un costal cerca del Mercado Modelo de Chiclayo: investigan tráfico ilegal
Composición: Infobae Perú

La presencia de una boa abandonada en una de las zonas más transitadas de Chiclayo generó alarma entre comerciantes, vecinos y transeúntes. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del parque Las Fuentes, a pocos metros del concurrido Mercado Modelo de Chiclayo, luego de que ciudadanos alertaran a las autoridades sobre la presencia de un presunto animal silvestre en el lugar.

Tras recibir el reporte, agentes de la Unidad Desconcentrada de Protección del Medio Ambiente (UNIDPMA) de Lambayeque acudieron a la zona para verificar la situación. Al inspeccionar un costal de polietileno abandonado, confirmaron que en su interior se encontraba una Boa constrictor ortonii, una especie de serpiente no venenosa que habita principalmente en ecosistemas naturales y cuya aparición en un entorno urbano llamó la atención de la población.

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¿Cómo fue hallada la boa y qué investigan las autoridades?

Anaconda verde (Eunectes murinus)
March 7, 2008, Belen, Peru: A wild green anaconda, Eunectes murinus, Amazon National Park, Loreto, Peru...The green anaconda (Eunectes murinus), also known as the giant anaconda, emerald anaconda, common anaconda, or common water boa, is a boa species found in South America and the Caribbean island of Trinidad. It is the largest, heaviest and the second longest (after the reticulated python) snake in the world. No subspecies are currently recognized. Like all boas, it is a non-venomous constrictor. The term anaconda often refers to this species, though the term could also apply to other members of the genus Eunectes. Fossils of the snake date back to the Late Pleistocene in the Gruta do Urso locality (Credit Image: © Sergi Reboredo/ZUMA Press Wire)

De acuerdo con la información recogida durante las primeras diligencias, la serpiente habría sido dejada en el lugar por un sujeto que presuntamente estaría vinculado a la comercialización ilegal de aceites o grasas de serpiente, una práctica que es investigada por las autoridades debido a su relación con el aprovechamiento ilícito de fauna silvestre.

Las versiones preliminares indican que el individuo habría abandonado el costal y escapado al notar la presencia policial en el sector. Sin embargo, pese a las acciones realizadas por los agentes en los alrededores, no fue posible identificar ni ubicar al presunto responsable.

La intervención permitió rescatar al reptil sin que presentara riesgos para los ciudadanos que circulaban por la zona. Posteriormente, la boa fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó bajo resguardo mientras se coordinan las acciones para su evaluación y entrega a las entidades competentes.

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Especialistas deberán determinar el estado de salud del animal y establecer las medidas que correspondan para garantizar su bienestar. Asimismo, se analizarán las circunstancias en las que la serpiente llegó hasta un punto urbano de alta afluencia como el entorno del Mercado Modelo.

El caso vuelve a poner en agenda la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre en Perú, una actividad que continúa afectando a numerosas especies y que representa un desafío para las autoridades encargadas de la protección ambiental. La extracción, comercialización y uso no autorizado de animales silvestres puede generar impactos en los ecosistemas y alterar el equilibrio natural de diversas zonas del país.

Boa macanche: la serpiente emblemática del norte peruano que enfrenta riesgo de desaparecer

La boa constrictor habita gran parte del continente americano - crédito zoológico El Bosque
La boa constrictor habita gran parte del continente americano - crédito zoológico El Bosque

La Boa constrictor ortonii, conocida popularmente como boa macanche, es una especie propia de los bosques secos del noroeste del Perú y habita principalmente en las regiones de Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Aunque suele generar temor por su tamaño, se trata de una serpiente no venenosa que cumple una función clave en el equilibrio de los ecosistemas al controlar poblaciones de roedores, aves y pequeños mamíferos.

Pese a su importancia ecológica, la especie se encuentra catalogada como En Peligro de Extinción debido a la presión que enfrenta por actividades humanas. Entre las principales amenazas figuran la destrucción de su hábitat para ampliar áreas agrícolas, la captura ilegal para comercializar su piel y las falsas creencias que atribuyen propiedades medicinales a su grasa. Estas prácticas han provocado una reducción significativa de sus poblaciones en estado silvestre durante las últimas décadas.

La boa macanche desarrolla hábitos mayormente terrestres, aunque también puede trepar árboles en busca de refugio y alimento. Es un depredador nocturno que captura a sus presas mediante constricción, inmovilizándolas con su cuerpo antes de ingerirlas. En libertad rara vez supera los 20 años de vida, mientras que en cautiverio puede alcanzar entre 30 y 40 años. Debido a su delicada situación de conservación, autoridades ambientales como el SERFOR suelen intervenir en casos de rescate para garantizar su protección y evitar que sea víctima del tráfico ilegal de fauna silvestre.

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