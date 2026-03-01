Andrea Arana, conductora de ‘Un día en el mall’, debutará en la actuación

Andrea Arana deburaá en la pantalla grande con ‘Amigo, por ahí no es’.

La conductora de televisión Andrea Arana marca un nuevo hito en su carrera artística al debutar en la pantalla grande con la comedia ‘Amigo, por ahí no es’, una producción de Sinargollas escrita y dirigida por el periodista Gino Tassara. El anuncio fue realizado por la productora a través de sus redes sociales, donde confirmó que Arana interpretará a ‘Maritza’, uno de los personajes principales de la película.

Andrea Arana, conocida por su trabajo en programas como ‘Un día en el mall’ y ‘Entrometidos’, expresó su entusiasmo por asumir este nuevo reto en su trayectoria profesional. “Estoy súper feliz por la oportunidad, la verdad es que ya había llevado algunos cursos de actuación a modo de complementar mi carrera en TV, aprender cosas nuevas y de alguna manera estar lista para cuando se presente la oportunidad”, declaró la conductora, quien suma más de una década en la televisión.

¿De qué trata ‘Amigo, por ahí no es’?

La comedia ‘Amigo, por ahí no es’ propone una mirada divertida sobre las amistades y el mundo del chisme. Según la productora, la película busca retratar a ese tipo de amiga que siempre está pendiente de los detalles y que, en ocasiones, recurre a la exageración para hacerse creer. “Todos tenemos esa amiga a la que le gusta el chisme. Que quiere saberlo todo. Que, a veces, hay que exagerar para creerte. Etiqueta a las amigas chismosas con las que irás a ver Amigo por ahí no es”, publicaron en las redes de Sinargollas, generando expectativa entre el público.

Andrea Arana detalló que su personaje, Maritza, reúne varias características que comparte con su propia personalidad. “Me parece divertida, es lo que hago en mi vida real, ella hará algunos destapes, pero no dejará que la agarren de tonta, dispuesta a descubrir la verdad. Se parece a mí, me gusta llegar al fondo del asunto, ¡en todo!”, comentó.

La conductora destacó que la experiencia de trabajar bajo la dirección de Gino Tassara ha sido enriquecedora y desafiante, y que espera que el público disfrute de su interpretación.

Gino Tassara y Andrea Arana son compañeros de Gian Piero Díaz en Entrometidos. Willax TV.

Incursiona en la pantalla grande

La incursión de Arana en el cine llega luego de diez años dedicados a la conducción televisiva, donde ha logrado consolidarse como una de las figuras jóvenes más reconocidas en el ámbito del entretenimiento. “Será mi primera vez actuando, me animó muchísimo la idea de hacer algo diferente, pues ya tengo 10 años en la conducción. Trabajar con Gino es muy divertido, tiene mucha visión, es creativo, sabe transmitir lo que desea”, explicó.

El proyecto cinematográfico ha despertado la atención de seguidores y colegas de la presentadora, quienes han manifestado su apoyo a través de mensajes en redes sociales. Arana agradeció el cariño del público que la acompaña desde sus inicios en la televisión. “Es lindo saber que hay algunas personas que te reconocen por el trabajo que amas tanto y que siguen tu carrera desde hace mucho tiempo”, señaló.

Andrea Arana conduce 'Un día en el Mall' con Valeria Flórez.

Sobre su futuro en la actuación, Andrea Arana no descarta continuar explorando este camino. “Si se me da la oportunidad y logro hacerlo bien, no me cierro las puertas a seguir probando cosas nuevas y, quién sabe, participar en alguna otra película. Con preparación y ganas todo es posible”, afirmó la conductora, mostrando apertura a nuevos desafíos artísticos.

La película ‘Amigo, por ahí no es’ representa una apuesta por el humor con sello local, enfocándose en situaciones cotidianas y personajes con los que el público puede identificarse. Con el rodaje en marcha, la producción espera captar la atención tanto de los seguidores de Arana como de los aficionados al cine nacional.

El estreno de la cinta aún no tiene fecha confirmada. Mientras tanto, Andrea continúa con sus labores en la televisión y mantiene el contacto con su audiencia habitual. La experiencia en el set de ‘Amigo, por ahí no es’ representa, según sus propias palabras, una oportunidad para aprender y crecer profesionalmente.

Andrea Arana. (Instagram)