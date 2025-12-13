Perú

Andrea Arana y Valeria Flórez no se quedan calladas ante los comentarios de Christian Cueva sobre ‘Un día en el mall’: “Patanesco”

Las conductoras respondieron con firmeza a las palabras del futbolista, calificando su comportamiento de reiterativo y ofensivo

Andrea Arana y Valeria Flórez responden a Christian Cueva tras comentarios hacia ‘Un día en el mall’: “Patanesco”. Video: Un día en el mall / Willax TV

El reciente enfrentamiento entre Christian Cueva y las conductoras Andrea Arana y Valeria Flórez ha generado gran controversia. El futbolista, tras una presentación musical en Lima junto a Pamela Franco, desestimó públicamente el programa 'Un día en el mall’, de Willax TV, y dirigió comentarios que provocaron una respuesta inmediata de las presentadoras, quienes calificaron su actitud de “patanesca” y defendieron su espacio televisivo.

Cruce de declaraciones entre Cueva y las conductoras

El episodio se desencadenó cuando Christian Cueva, tras su show en San Martín de Porres, fue abordado por reporteros de 'Un día en el mall’. El futbolista respondió con desdén: “¿Un día en el qué? (...) Antes de hablar de alguien, investiguen. Primero investiguen su vida. A este programa le digo. Tú a mí no me has pagado nunca, yo soy como soy. Quien hable de mí, lávense la boca”. Esta declaración evidenció el malestar de Cueva ante los comentarios sobre su vida personal y profesional.

La reacción de Andrea Arana y Valeria Flórez no se hizo esperar. Ambas conductoras defendieron su derecho a opinar sobre figuras públicas y cuestionaron la actitud del futbolista. Arana señaló: “Bien que sabe quiénes somos porque luego dijo: ‘A ustedes les digo, investiguen su vida’. Nosotras no hemos dicho nada, hay otras tantas que han dicho cosas peores”. Flórez, por su parte, remarcó: “Él cree que porque somos dos chibolitas, vamos a dejar de hablar de Christian Cueva. ¿Qué pasa? Aquí parada y sin polo. Él jura que nos vamos a quedar calladas”.

Ambas presentadoras coincidieron en calificar el comportamiento de Cueva como reiterativo y ofensivo. Arana afirmó: “No es la primera vez en que se pone de una manera matona con la prensa. Patanesco”, mientras que Flórez expresó su empatía hacia Pamela Franco, pareja del futbolista, al comentar: “Me da pena Pamela Franco, su cara era de ‘trágame tierra’, pero acá jamás nos vamos a quedar calladas. Nunca. Él siempre se comporta así, como el matoncito del barrio”.

Andrea Arana y Valeria Flórez
Las conductoras consideraron que el incidente reveló la verdadera personalidad de Cueva y subrayaron que no son las únicas que han opinado sobre él en la televisión peruana. Además, destacaron el mal momento que vivió Franco durante el altercado, señalando que la cantante intentó mantener la calma y evitar mayores tensiones.

Más reacciones ante la actitud del futbolista con la prensa

El comportamiento de Christian Cueva no solo generó la respuesta de las conductoras, sino que también fue objeto de críticas por parte de otras figuras del espectáculo. Magaly Medina, en su programa fue tajante: “Siempre tan grosero, tan patán. La falta de educación se le nota”. Medina cuestionó la forma en que el futbolista enfrenta a la prensa y consideró que su actitud responde a un patrón recurrente, no a un hecho aislado. “Cree que porque maneja el lenguaje de la calle, está siendo un gran comunicador y que los periodistas deben ser sus fans”, añadió la presentadora.

Durante el mismo evento, Cueva mostró incomodidad ante la insistencia de los reporteros y reiteró su negativa a hablar sobre temas personales, especialmente relacionados con sus hijos. “Estoy tranquilo, en un buen momento, pero no hablaré de mis hijos”, y “Dos años me tienen jo****do”, dijo hacia ‘América Hoy’, reflejando el hartazgo del futbolista ante la cobertura mediática.

Janet Barboza, conductora de ‘América Hoy’, también se sumó a las críticas, lamentando el cambio de actitud de Cueva y calificando su comportamiento como “agresivo” y “bravucon”. Barboza contrastó la imagen actual del futbolista con la simpatía que mostraba en el pasado, mientras que Franco, en medio de la tensión, optó por no pronunciarse y buscó distender el ambiente.

La conductora de Magaly TV La Firme rechazó la forma en que el futbolista se expresó de la prensa. Magaly TV La Firme/ ATV

El contexto de este enfrentamiento se da en medio de la gira musical de Cueva y Franco, quienes, de acuerdo a lo presentado por el programa de Magaly Medina, cobran entre 50 000 y 70 000 soles por presentaciones conjuntas, dependiendo de la ciudad y la fecha. Esta exposición pública ha incrementado el interés mediático en la pareja, especialmente tras las recientes críticas a Cueva por su desempeño deportivo y su vida personal.

Las conductoras de Un día en el mall insistieron en que su labor consiste en informar y opinar sobre figuras públicas, y defendieron su derecho a hacerlo sin ser objeto de descalificaciones.

